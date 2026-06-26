Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир - 26.06.2026 Украина.ру
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Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир
Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир - 26.06.2026 Украина.ру
Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Европа меняет условия предоставления защиты украинцам, а Киев уже предупреждает население о возможно самой сложной зиме... Украина.ру, 26.06.2026
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украина
европа
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ес
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Европа меняет условия предоставления защиты украинцам, а Киев уже предупреждает население о возможно самой сложной зиме за время конфликта. Также расскажем о заявлениях Макрона по поводу позиции Дональда Трампа в украинском конфликте, реакции Кремля, операции ФСБ против международной сети вербовки подростков и новом докладе ООН, который фиксирует рекордный рост мирового производства наркотиков.
украина
европа
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видео, украина, европа, киев, эммануэль макрон, дональд трамп, фсб, оон, ес, мигранты, подростки, дети, наркотики, видео
Видео, Украина, Европа, Киев, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ФСБ, ООН, ЕС, мигранты, подростки, дети, наркотики

Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир

18:43 26.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Европа меняет условия предоставления защиты украинцам, а Киев уже предупреждает население о возможно самой сложной зиме за время конфликта.

Также расскажем о заявлениях Макрона по поводу позиции Дональда Трампа в украинском конфликте, реакции Кремля, операции ФСБ против международной сети вербовки подростков и новом докладе ООН, который фиксирует рекордный рост мирового производства наркотиков.
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