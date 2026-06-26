https://ukraina.ru/20260626/itogi-260626-ukraine-gotovyat-tyazheluyu-zimu-makron-pytaetsya-obmanut-ves-mir-1080702291.html

Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир

Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир - 26.06.2026 Украина.ру

Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Европа меняет условия предоставления защиты украинцам, а Киев уже предупреждает население о возможно самой сложной зиме... Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T18:43

2026-06-26T18:43

2026-06-26T18:43

видео

украина

европа

киев

эммануэль макрон

дональд трамп

фсб

оон

ес

мигранты

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Европа меняет условия предоставления защиты украинцам, а Киев уже предупреждает население о возможно самой сложной зиме за время конфликта. Также расскажем о заявлениях Макрона по поводу позиции Дональда Трампа в украинском конфликте, реакции Кремля, операции ФСБ против международной сети вербовки подростков и новом докладе ООН, который фиксирует рекордный рост мирового производства наркотиков.

украина

европа

киев

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видео, украина, европа, киев, эммануэль макрон, дональд трамп, фсб, оон, ес, мигранты, подростки, дети, наркотики, видео