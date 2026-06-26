https://ukraina.ru/20260626/itogi-260626-ukraine-gotovyat-tyazheluyu-zimu-makron-pytaetsya-obmanut-ves-mir-1080702291.html
Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир
Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир - 26.06.2026 Украина.ру
Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Европа меняет условия предоставления защиты украинцам, а Киев уже предупреждает население о возможно самой сложной зиме... Украина.ру, 26.06.2026
2026-06-26T18:43
2026-06-26T18:43
2026-06-26T18:43
видео
украина
европа
киев
эммануэль макрон
дональд трамп
фсб
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ес
мигранты
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Европа меняет условия предоставления защиты украинцам, а Киев уже предупреждает население о возможно самой сложной зиме за время конфликта. Также расскажем о заявлениях Макрона по поводу позиции Дональда Трампа в украинском конфликте, реакции Кремля, операции ФСБ против международной сети вербовки подростков и новом докладе ООН, который фиксирует рекордный рост мирового производства наркотиков.
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