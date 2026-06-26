https://ukraina.ru/20260626/aleksey-ramm-gruppirovka-vsu-v-krasnom-limane-zablokirovana-na-levom-beregu-severskogo-dontsa-1080651434.html

Алексей Рамм: Группировка ВСУ в Красном Лимане заблокирована на левом берегу Северского Донца

Алексей Рамм: Группировка ВСУ в Красном Лимане заблокирована на левом берегу Северского Донца - 26.06.2026 Украина.ру

Алексей Рамм: Группировка ВСУ в Красном Лимане заблокирована на левом берегу Северского Донца

Группировка ВСУ под Красным Лиманом оказалась в ловушке — мост через Северский Донец уничтожен, снабжение сорвано, и она планомерно уничтожается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм

2026-06-26T05:30

2026-06-26T05:30

2026-06-26T05:30

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Развивая тему расчленения группировки ВСУ после падения Рай-Александровки, эксперт заявил, что она уже сыплется. "Группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается", — подчеркнул Рамм.По словам аналитика, украинское командование планировало постепенно сдать Красный Лиман, уйти за Северский Донец и оборонять северные подступы к Славянску. Однако эта группировка оказалась заблокированной и планомерно уничтожается."Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь. Просто не получается у них ничего", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.

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