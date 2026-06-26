https://ukraina.ru/20260626/26-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080677812.html
26 июня 2026 года, утренний эфир
26 июня 2026 года, утренний эфир - 26.06.2026 Украина.ру
26 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 26.06.2026
2026-06-26T13:15
2026-06-26T13:15
2026-06-26T13:15
донецкая народная республика
новороссия
мариуполь
михаил павлив
минздрав
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Свято-Михайловский Собор Мариуполя возвращает купола: как святыня пережила 2022 год и стала символом возрождения города. Гость: Алексей Устименко – протоиерей, настоятель Собора Архистратига Михаила в Мариуполе* Великие земляки. 50 лет со дня рождения Захарченко Александра, первого главы ДНР, гость: Юрий Сивоконенко - заместитель председателя комитета Народного Совета по поддержке участников СВО* Тема дня Новороссии. О восстановлении системы водоснабжения в ДНР. Гость: Сергей Коваль –директор мариупольского филиала предприятия "Вода Донбасса"* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Палитра Геническа: художественное творчество прифронтового города, гость: Владимир Давыденков, руководитель изобразительного искусства "Палитра"* Лица Новороссии. Работа медиков в прифронтовой Херсонщине, гость: заместитель начальника отдела медицинского образования Минздрава Запорожской области, врач-невролог Илия Останкович
донецкая народная республика
новороссия
мариуполь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080677694_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_85389f837d955efef47deb55549a037d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, новороссия, мариуполь, михаил павлив, минздрав, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Мариуполь, Михаил Павлив, Минздрав, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Свято-Михайловский Собор Мариуполя возвращает купола: как святыня пережила 2022 год и стала символом возрождения города. Гость: Алексей Устименко – протоиерей, настоятель Собора Архистратига Михаила в Мариуполе
* Великие земляки. 50 лет со дня рождения Захарченко Александра, первого главы ДНР, гость: Юрий Сивоконенко - заместитель председателя комитета Народного Совета по поддержке участников СВО
* Тема дня Новороссии. О восстановлении системы водоснабжения в ДНР. Гость: Сергей Коваль –директор мариупольского филиала предприятия "Вода Донбасса"
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. Палитра Геническа: художественное творчество прифронтового города, гость: Владимир Давыденков, руководитель изобразительного искусства "Палитра"
* Лица Новороссии. Работа медиков в прифронтовой Херсонщине, гость: заместитель начальника отдела медицинского образования Минздрава Запорожской области, врач-невролог Илия Останкович