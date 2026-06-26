https://ukraina.ru/20260626/26-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080677812.html

26 июня 2026 года, утренний эфир

26 июня 2026 года, утренний эфир - 26.06.2026 Украина.ру

26 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T13:15

2026-06-26T13:15

2026-06-26T13:15

донецкая народная республика

новороссия

мариуполь

михаил павлив

минздрав

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Свято-Михайловский Собор Мариуполя возвращает купола: как святыня пережила 2022 год и стала символом возрождения города. Гость: Алексей Устименко – протоиерей, настоятель Собора Архистратига Михаила в Мариуполе* Великие земляки. 50 лет со дня рождения Захарченко Александра, первого главы ДНР, гость: Юрий Сивоконенко - заместитель председателя комитета Народного Совета по поддержке участников СВО* Тема дня Новороссии. О восстановлении системы водоснабжения в ДНР. Гость: Сергей Коваль –директор мариупольского филиала предприятия "Вода Донбасса"* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Палитра Геническа: художественное творчество прифронтового города, гость: Владимир Давыденков, руководитель изобразительного искусства "Палитра"* Лица Новороссии. Работа медиков в прифронтовой Херсонщине, гость: заместитель начальника отдела медицинского образования Минздрава Запорожской области, врач-невролог Илия Останкович

донецкая народная республика

новороссия

мариуполь

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2026

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, новороссия, мариуполь, михаил павлив, минздрав, новороссия сегодня, видео