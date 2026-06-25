Сергей Ермаков: "Логика Запада и Лондона — не сдерживание, а прямое противоборство" - 25.06.2026 Украина.ру
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Сергей Ермаков: "Логика Запада и Лондона — не сдерживание, а прямое противоборство"
Сергей Ермаков: "Логика Запада и Лондона — не сдерживание, а прямое противоборство" - 25.06.2026 Украина.ру
Сергей Ермаков: "Логика Запада и Лондона — не сдерживание, а прямое противоборство"
В Британии есть силы, готовые искать конструктив в отношениях с Россией. Однако на них оказывается колоссальное давление — даже оппозиционную "Партию реформ" Найджела Фаража заставляют заявлять о поддержке Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
2026-06-25T05:00
2026-06-25T05:00
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Отвечая на вопрос о существовании в Британии сил, готовых к диалогу с Москвой, собеседник Украина.ру заявил, что такие силы есть, но они находятся под давлением.Ермаков добавил, что в Британии есть силы, готовые больше сосредоточиться на решении внутренних вопросов и на поиске конструктива в отношениях с Москвой. "Однако на них оказывается колоссальное давление. Например, "Партию реформ Великобритании" Найджела Фаража буквально заставляют заявлять о поддержке Украины, даже если их реальные взгляды склоняются к необходимости переговоров и налаживании связей с Россией", — пояснил политолог.Логика Запада в целом и Лондона в частности — это не сдерживание, а прямое противоборство, резюмировал Сергей Ермаков.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.
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новости, британия, запад, лондон, украина.ру, кир стармер, диалог, россия, москва, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, мир без границ, главные новости, главное, аналитики, аналитика
Новости, Британия, Запад, Лондон, Украина.ру, Кир Стармер, диалог, Россия, Москва, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, Мир без границ, Главные новости, главное, аналитики, Аналитика

Сергей Ермаков: "Логика Запада и Лондона — не сдерживание, а прямое противоборство"

05:00 25.06.2026
 
© APПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP
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В Британии есть силы, готовые искать конструктив в отношениях с Россией. Однако на них оказывается колоссальное давление — даже оппозиционную "Партию реформ" Найджела Фаража заставляют заявлять о поддержке Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос о существовании в Британии сил, готовых к диалогу с Москвой, собеседник Украина.ру заявил, что такие силы есть, но они находятся под давлением.
Ермаков добавил, что в Британии есть силы, готовые больше сосредоточиться на решении внутренних вопросов и на поиске конструктива в отношениях с Москвой.
"Однако на них оказывается колоссальное давление. Например, "Партию реформ Великобритании" Найджела Фаража буквально заставляют заявлять о поддержке Украины, даже если их реальные взгляды склоняются к необходимости переговоров и налаживании связей с Россией", — пояснил политолог.
Логика Запада в целом и Лондона в частности — это не сдерживание, а прямое противоборство, резюмировал Сергей Ермаков.
Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.
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