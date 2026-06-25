https://ukraina.ru/20260625/sergey-ermakov-logika-zapada-i-londona--ne-sderzhivanie-a-pryamoe-protivoborstvo-1080603162.html

Сергей Ермаков: "Логика Запада и Лондона — не сдерживание, а прямое противоборство"

Сергей Ермаков: "Логика Запада и Лондона — не сдерживание, а прямое противоборство" - 25.06.2026 Украина.ру

Сергей Ермаков: "Логика Запада и Лондона — не сдерживание, а прямое противоборство"

В Британии есть силы, готовые искать конструктив в отношениях с Россией. Однако на них оказывается колоссальное давление — даже оппозиционную "Партию реформ" Найджела Фаража заставляют заявлять о поддержке Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-06-25T05:00

2026-06-25T05:00

2026-06-25T05:00

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Отвечая на вопрос о существовании в Британии сил, готовых к диалогу с Москвой, собеседник Украина.ру заявил, что такие силы есть, но они находятся под давлением.Ермаков добавил, что в Британии есть силы, готовые больше сосредоточиться на решении внутренних вопросов и на поиске конструктива в отношениях с Москвой. "Однако на них оказывается колоссальное давление. Например, "Партию реформ Великобритании" Найджела Фаража буквально заставляют заявлять о поддержке Украины, даже если их реальные взгляды склоняются к необходимости переговоров и налаживании связей с Россией", — пояснил политолог.Логика Запада в целом и Лондона в частности — это не сдерживание, а прямое противоборство, резюмировал Сергей Ермаков.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.

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