Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля - 25.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260625/rogov-udary-vsu-po-sukhoputnomu-koridoru-v-krym--problema-trebuyuschaya-federalnogo-kontrolya-1080624877.html
Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля
Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля - 25.06.2026 Украина.ру
Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля
Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым представляют собой серьезную проблему. Необходимо усиливать мобильные группы: оснащать их стрелковым оружием и дронами-перехватчиками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
2026-06-25T12:59
2026-06-25T13:59
новости
крым
россия
запорожская область
владимир рогов
украина.ру
главные новости
главное
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/99/1030719900_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_6c7939d729222ef198ecfe871c44874b.jpg
Отвечая на вопрос о ситуации на сухопутном коридоре, собеседник Украина.ру заявил, что это реальная проблема, которая требует системного решения. К сожалению, у врага достаточно технических средств, чтобы наносить такие удары, добавил он."Искусственный интеллект "Хорнетов", интегрированный в систему "Палантир", в этом плане абсолютно безэмоционален. Он достигает максимальной эффективности", — пояснил Рогов.По словам эксперта, не надо заниматься самообманом и говорить, что проблем нет, поскольку в противном случае в Крыму и Запорожской области не было бы проблем с топливом.По словам эксперта, для решения проблемы необходимо усиливать мобильные огневые группы, оснащенные достаточным количеством стрелкового оружия и дронов-перехватчиков типа "Елки", и выставлять их вдоль трасс."Но я бы не отдавал это на откуп местных властей, которые, мягко говоря, не всегда профессионально работают и не всегда ответственно относятся к выделяемым средствам. Это должно происходить под федеральным контролем", — резюмировал Рогов.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
крым
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/99/1030719900_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ec7593b374d5b1272d2e8247bc6cffcf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, россия, запорожская область, владимир рогов, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, сводка сво, новости сво, спецоперация, топливо, эксперты, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Крым, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, сводка СВО, новости СВО, Спецоперация, топливо, эксперты, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля

12:59 25.06.2026 (обновлено: 13:59 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым представляют собой серьезную проблему. Необходимо усиливать мобильные группы: оснащать их стрелковым оружием и дронами-перехватчиками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
Отвечая на вопрос о ситуации на сухопутном коридоре, собеседник Украина.ру заявил, что это реальная проблема, которая требует системного решения. К сожалению, у врага достаточно технических средств, чтобы наносить такие удары, добавил он.
"Искусственный интеллект "Хорнетов", интегрированный в систему "Палантир", в этом плане абсолютно безэмоционален. Он достигает максимальной эффективности", — пояснил Рогов.
По словам эксперта, не надо заниматься самообманом и говорить, что проблем нет, поскольку в противном случае в Крыму и Запорожской области не было бы проблем с топливом.
По словам эксперта, для решения проблемы необходимо усиливать мобильные огневые группы, оснащенные достаточным количеством стрелкового оружия и дронов-перехватчиков типа "Елки", и выставлять их вдоль трасс.
"Но я бы не отдавал это на откуп местных властей, которые, мягко говоря, не всегда профессионально работают и не всегда ответственно относятся к выделяемым средствам. Это должно происходить под федеральным контролем", — резюмировал Рогов.
Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымРоссияЗапорожская областьВладимир РоговУкраина.руГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчассводка СВОновости СВОСпецоперациятопливоэкспертыаналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:22Владимир Рогов: Киевский режим вывозит людей, чтобы ВСУ могли оборудовать огневые позиции
14:20В Общественной палате РФ предупредили о рисках объединения Румынии и Молдавии
14:18Путин обсудил с Совбезом два вопроса
14:14ВСУ готовят Сумы к встрече с наступающей российской армией
14:10НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России
14:07Совет бежать из Киева остаётся в силе. Эксперты и политики о вероятности большой войны
13:55Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7
13:52Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружием
13:50"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии
13:45Трамп рассказал Рютте о "мужественном" Зеленском
13:45Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности
13:39Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУ
13:27"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО
13:24На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля
13:23Бензовозы с "мангалами" и возрождение системы конвоев: Рогов о защите сухопутного коридора в Крым
13:14Кремль потребует от Apple разъяснений по поводу удаления приложений — Песков
13:1425 июня 2026 года, утренний эфир
13:00Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня
12:59Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля
12:57Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО
Лента новостейМолния