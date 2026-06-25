https://ukraina.ru/20260625/rogov-udary-vsu-po-sukhoputnomu-koridoru-v-krym--problema-trebuyuschaya-federalnogo-kontrolya-1080624877.html

Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля

Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля - 25.06.2026 Украина.ру

Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля

Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым представляют собой серьезную проблему. Необходимо усиливать мобильные группы: оснащать их стрелковым оружием и дронами-перехватчиками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов

2026-06-25T12:59

2026-06-25T12:59

2026-06-25T13:59

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Отвечая на вопрос о ситуации на сухопутном коридоре, собеседник Украина.ру заявил, что это реальная проблема, которая требует системного решения. К сожалению, у врага достаточно технических средств, чтобы наносить такие удары, добавил он."Искусственный интеллект "Хорнетов", интегрированный в систему "Палантир", в этом плане абсолютно безэмоционален. Он достигает максимальной эффективности", — пояснил Рогов.По словам эксперта, не надо заниматься самообманом и говорить, что проблем нет, поскольку в противном случае в Крыму и Запорожской области не было бы проблем с топливом.По словам эксперта, для решения проблемы необходимо усиливать мобильные огневые группы, оснащенные достаточным количеством стрелкового оружия и дронов-перехватчиков типа "Елки", и выставлять их вдоль трасс."Но я бы не отдавал это на откуп местных властей, которые, мягко говоря, не всегда профессионально работают и не всегда ответственно относятся к выделяемым средствам. Это должно происходить под федеральным контролем", — резюмировал Рогов.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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