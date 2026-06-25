"Мы знаем, что это наше": Ищенко о важности международного признания "новых регионов" России - 25.06.2026 Украина.ру
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"Мы знаем, что это наше": Ищенко о важности международного признания "новых регионов" России
"Мы знаем, что это наше": Ищенко о важности международного признания "новых регионов" России - 25.06.2026 Украина.ру
"Мы знаем, что это наше": Ищенко о важности международного признания "новых регионов" России
Россия настаивает на том, чтобы во всех соглашениях Украина признала российский статус Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья. Это нужно для того, чтобы это признал весь мир и даже наши союзники, большинство из которых воздерживаются от этого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-25T04:30
2026-06-25T04:30
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Говоря о том, почему Россия настаивает на признании Крыма и новых регионов в международных соглашениях, эксперт объяснил, что это необходимо для признания их статуса всем миром.Ищенко заявил, что Россия настаивает на том, чтобы во всех соглашениях Украина признала российский статус Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья. "Мы знаем, что это наше. Но это нужно для того, чтобы это признал весь мир и даже наши союзники, большинство из которых воздерживаются от признания российского статуса", — пояснил он.По словам эксперта, если Украина это не признает, то этот вопрос может быть вынесен на Совбез ООН. "Но в Совбезе есть страны, которые наложат вето на решение вопроса в пользу России, а Россия и Китай наложат вето на решение вопроса в пользу Украины. Следовательно, надо ликвидировать Украину как государство, чтобы не было второго претендента. И тогда понятно: все, что наше – наше", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что пока этого нет, действует принцип морского права, когда за движение судов и обеспечение безопасности отвечает страна, которая фактически контролирует эти территории и акватории. "Напомню, что у Украины уже были претензии по поводу конкретных маяков, но она каждый раз проигрывала. Тут тоже все очень просто. Если вы хотите безопасно ходить, вы будете обращаться к тому, кто реально обслуживает маяки и побережье. Поэтому арбитраж и не мог принять другое решение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О ситуации в Запорожской области — в интервью "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, крым, россия, ростислав ищенко, украина.ру, донбасс, запорожская область, запорожье, днр, лнр, мир без границ, аналитики, аналитика, украина аналитика, главные новости, главное, суд, территория, совбез, совбез оон, китай
Новости, Украина, Крым, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Донбасс, Запорожская область, Запорожье, ДНР, ЛНР, Мир без границ, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, Главные новости, главное, Суд, территория, Совбез, Совбез ООН, Китай

"Мы знаем, что это наше": Ищенко о важности международного признания "новых регионов" России

04:30 25.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия настаивает на том, чтобы во всех соглашениях Украина признала российский статус Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья. Это нужно для того, чтобы это признал весь мир и даже наши союзники, большинство из которых воздерживаются от этого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о том, почему Россия настаивает на признании Крыма и новых регионов в международных соглашениях, эксперт объяснил, что это необходимо для признания их статуса всем миром.
Ищенко заявил, что Россия настаивает на том, чтобы во всех соглашениях Украина признала российский статус Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья. "Мы знаем, что это наше. Но это нужно для того, чтобы это признал весь мир и даже наши союзники, большинство из которых воздерживаются от признания российского статуса", — пояснил он.
По словам эксперта, если Украина это не признает, то этот вопрос может быть вынесен на Совбез ООН. "Но в Совбезе есть страны, которые наложат вето на решение вопроса в пользу России, а Россия и Китай наложат вето на решение вопроса в пользу Украины. Следовательно, надо ликвидировать Украину как государство, чтобы не было второго претендента. И тогда понятно: все, что наше – наше", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что пока этого нет, действует принцип морского права, когда за движение судов и обеспечение безопасности отвечает страна, которая фактически контролирует эти территории и акватории.
"Напомню, что у Украины уже были претензии по поводу конкретных маяков, но она каждый раз проигрывала. Тут тоже все очень просто. Если вы хотите безопасно ходить, вы будете обращаться к тому, кто реально обслуживает маяки и побережье. Поэтому арбитраж и не мог принять другое решение", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Запорожской области — в интервью "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.
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