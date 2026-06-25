https://ukraina.ru/20260625/my-znaem-chto-eto-nashe-ischenko-o-vazhnosti-mezhdunarodnogo-priznaniya-novykh-regionov-rossii-1080583787.html

"Мы знаем, что это наше": Ищенко о важности международного признания "новых регионов" России

"Мы знаем, что это наше": Ищенко о важности международного признания "новых регионов" России - 25.06.2026 Украина.ру

"Мы знаем, что это наше": Ищенко о важности международного признания "новых регионов" России

Россия настаивает на том, чтобы во всех соглашениях Украина признала российский статус Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья. Это нужно для того, чтобы это признал весь мир и даже наши союзники, большинство из которых воздерживаются от этого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-25T04:30

2026-06-25T04:30

2026-06-25T04:30

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Говоря о том, почему Россия настаивает на признании Крыма и новых регионов в международных соглашениях, эксперт объяснил, что это необходимо для признания их статуса всем миром.Ищенко заявил, что Россия настаивает на том, чтобы во всех соглашениях Украина признала российский статус Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья. "Мы знаем, что это наше. Но это нужно для того, чтобы это признал весь мир и даже наши союзники, большинство из которых воздерживаются от признания российского статуса", — пояснил он.По словам эксперта, если Украина это не признает, то этот вопрос может быть вынесен на Совбез ООН. "Но в Совбезе есть страны, которые наложат вето на решение вопроса в пользу России, а Россия и Китай наложат вето на решение вопроса в пользу Украины. Следовательно, надо ликвидировать Украину как государство, чтобы не было второго претендента. И тогда понятно: все, что наше – наше", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что пока этого нет, действует принцип морского права, когда за движение судов и обеспечение безопасности отвечает страна, которая фактически контролирует эти территории и акватории. "Напомню, что у Украины уже были претензии по поводу конкретных маяков, но она каждый раз проигрывала. Тут тоже все очень просто. Если вы хотите безопасно ходить, вы будете обращаться к тому, кто реально обслуживает маяки и побережье. Поэтому арбитраж и не мог принять другое решение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О ситуации в Запорожской области — в интервью "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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