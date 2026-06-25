Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру
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Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО
Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру
Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО
Севастополь накануне отбил налёт ВСУ и восстанавливает электроснабжение. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T12:57
2026-06-25T12:57
спецоперация
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севастополь
конотоп
уфа
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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🟥 Около ста улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов временно обесточены в результате атак ВСУ, проинформировало "Севастопольэнерго".Ведутся ремонтные работы. В городе-герое постепенно начало возвращаться электроснабжение. 50,43% оборудования включено, следует из данных, представленных севастопольским провайдером.Другие новости к этому часу: 🟥 Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на Уфу: силами Минобороны и службы безопасности предприятий её отбили, никто не пострадал;🟥 Воздушная тревога в Сумской области. Взрыв прогремел в городе Конотоп, сообщил градоначальник Артём Семенихин;🟥 Поражена АЗС в Краматорске на подконтрольной ВСУ части ДНР;🟥 Украинские мошенники продолжают использовать детей в террористических целях. МВД сообщает, что в Подольске 13-летний школьник, начав общаться с девушкой в одном из мессенджеров, попал в ловушку киевских мошенников. Угрозами и запугиванием они заставили ребёнка поджечь автозаправку.🟥Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об организации безопасного объезда в регионе."Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 "Новороссия", организован объездной путь через сёла Приазовского и Приморского округов: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка", - сказано в сообщении.🟦 Аэропорт Уфы: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, севастополь, конотоп, уфа, евгений балицкий, вооруженные силы украины, росавиация, бпла сегодня, атака бпла, новороссия, новые регионы, украина.ру, минобороны, днр, донбасс, мошенники, дети
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Севастополь, Конотоп, Уфа, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Росавиация, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Новороссия, Новые регионы, Украина.ру, Минобороны, ДНР, Донбасс, мошенники, дети

Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО

12:57 25.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru Евгений БалицкийГубернатор Запорожской области Балицкий сообщил об организации безопасного объезда в регионе
Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил об организации безопасного объезда в регионе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© telegram ukr_2025_ru Евгений Балицкий
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Севастополь накануне отбил налёт ВСУ и восстанавливает электроснабжение. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Около ста улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов временно обесточены в результате атак ВСУ, проинформировало "Севастопольэнерго".
Ведутся ремонтные работы. В городе-герое постепенно начало возвращаться электроснабжение. 50,43% оборудования включено, следует из данных, представленных севастопольским провайдером.
Другие новости к этому часу:
🟥 Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на Уфу: силами Минобороны и службы безопасности предприятий её отбили, никто не пострадал;
🟥 Воздушная тревога в Сумской области. Взрыв прогремел в городе Конотоп, сообщил градоначальник Артём Семенихин;
🟥 Поражена АЗС в Краматорске на подконтрольной ВСУ части ДНР;
© telegram ukr_2025_ruОккупированные ВСУ земли останутся без заправок — поражена ещё одна АЗС, на этот раз в Краматорске
Оккупированные ВСУ земли останутся без заправок — поражена ещё одна АЗС, на этот раз в Краматорске - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
Оккупированные ВСУ земли останутся без заправок — поражена ещё одна АЗС, на этот раз в Краматорске
🟥 Украинские мошенники продолжают использовать детей в террористических целях.
МВД сообщает, что в Подольске 13-летний школьник, начав общаться с девушкой в одном из мессенджеров, попал в ловушку киевских мошенников. Угрозами и запугиванием они заставили ребёнка поджечь автозаправку.
🟥Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об организации безопасного объезда в регионе.
"Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 "Новороссия", организован объездной путь через сёла Приазовского и Приморского округов: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка", - сказано в сообщении.
🟦 Аэропорт Уфы: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня
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