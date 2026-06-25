https://ukraina.ru/20260625/konotop-pod-udarom-sevastopol-vosstanavlivaet-elektrosnabzhenie-novosti-svo-1080623730.html

Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО

Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру

Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО

Севастополь накануне отбил налёт ВСУ и восстанавливает электроснабжение. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T12:57

2026-06-25T12:57

2026-06-25T12:57

спецоперация

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евгений балицкий

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🟥 Около ста улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов временно обесточены в результате атак ВСУ, проинформировало "Севастопольэнерго".Ведутся ремонтные работы. В городе-герое постепенно начало возвращаться электроснабжение. 50,43% оборудования включено, следует из данных, представленных севастопольским провайдером.Другие новости к этому часу: 🟥 Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на Уфу: силами Минобороны и службы безопасности предприятий её отбили, никто не пострадал;🟥 Воздушная тревога в Сумской области. Взрыв прогремел в городе Конотоп, сообщил градоначальник Артём Семенихин;🟥 Поражена АЗС в Краматорске на подконтрольной ВСУ части ДНР;🟥 Украинские мошенники продолжают использовать детей в террористических целях. МВД сообщает, что в Подольске 13-летний школьник, начав общаться с девушкой в одном из мессенджеров, попал в ловушку киевских мошенников. Угрозами и запугиванием они заставили ребёнка поджечь автозаправку.🟥Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об организации безопасного объезда в регионе."Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 "Новороссия", организован объездной путь через сёла Приазовского и Приморского округов: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка", - сказано в сообщении.🟦 Аэропорт Уфы: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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