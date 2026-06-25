Фронт каждый день приближается к Орехову: Рогов про обстановку на Запорожском направлении - 25.06.2026 Украина.ру
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Фронт каждый день приближается к Орехову: Рогов про обстановку на Запорожском направлении
Фронт каждый день приближается к Орехову: Рогов про обстановку на Запорожском направлении - 25.06.2026 Украина.ру
Фронт каждый день приближается к Орехову: Рогов про обстановку на Запорожском направлении
Группировка "Восток" владеет инициативой на Запорожском фронте. Российские войска просачиваются малыми группами, выдавливают противника и с каждым днем приближаются к Орехову, окружая его с севера и северо-востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2026-06-25T06:00
2026-06-25T06:00
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На днях российские ВКС впервые применили корректируемые авиабомбы по мосту Преображенского и плотине Днепрогэс в оккупированном Запорожье. Удары наносились по двухъярусной переправе, совмещающей автомобильное и железнодорожное движение. Точные масштабы разрушений пока не установлены. По данным украинской стороны, противник был вынужден перенаправить все транспортные потоки через мосты в Днепропетровске, который находится в 85 километрах от Запорожья.Журналист поинтересовался у эксперта, в какие сроки группировка "Восток" сможет преодолеть линию обороны ВСУ за рекой Верхняя Терса — последний рубеж, прикрывающий Орехов. Собеседник Украина.ру отметил, что оценивает обстановку со сдержанным оптимизмом. Символично, что воины-дальневосточники работают на дальнем востоке Запорожской области, добавил Рогов."Ребята владеют инициативой. "Восток" научился взламывать оборону ВСУ. Сперва они просачиваются малыми группами, потом увеличивают число бойцов за ЛБС, а потом выдавливают и уничтожают противника", — подчеркнул эксперт.Таким образом российские войска с каждый днем приближаются к Орехову, продолжая окружать противника с севера и северо-востока, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
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новости, запорожье, орехов, россия, владимир рогов, украина.ру, запорожское направление, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, запорожская область, запорожский фронт, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Запорожье, Орехов, Россия, Владимир Рогов, Украина.ру, Запорожское направление, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, Запорожская область, Запорожский фронт, наступление ВС РФ, наступление России

Фронт каждый день приближается к Орехову: Рогов про обстановку на Запорожском направлении

06:00 25.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета 2С4 Тюльпан группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Группировка "Восток" владеет инициативой на Запорожском фронте. Российские войска просачиваются малыми группами, выдавливают противника и с каждым днем приближаются к Орехову, окружая его с севера и северо-востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
На днях российские ВКС впервые применили корректируемые авиабомбы по мосту Преображенского и плотине Днепрогэс в оккупированном Запорожье. Удары наносились по двухъярусной переправе, совмещающей автомобильное и железнодорожное движение. Точные масштабы разрушений пока не установлены.
По данным украинской стороны, противник был вынужден перенаправить все транспортные потоки через мосты в Днепропетровске, который находится в 85 километрах от Запорожья.
Журналист поинтересовался у эксперта, в какие сроки группировка "Восток" сможет преодолеть линию обороны ВСУ за рекой Верхняя Терса — последний рубеж, прикрывающий Орехов.
Собеседник Украина.ру отметил, что оценивает обстановку со сдержанным оптимизмом. Символично, что воины-дальневосточники работают на дальнем востоке Запорожской области, добавил Рогов.
"Ребята владеют инициативой. "Восток" научился взламывать оборону ВСУ. Сперва они просачиваются малыми группами, потом увеличивают число бойцов за ЛБС, а потом выдавливают и уничтожают противника", — подчеркнул эксперт.
Таким образом российские войска с каждый днем приближаются к Орехову, продолжая окружать противника с севера и северо-востока, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
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