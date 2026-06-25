https://ukraina.ru/20260625/front-kazhdyy-den-priblizhaetsya-k-orekhovu-rogov-pro-obstanovku-na-zaporozhskom-napravlenii-1080604306.html

Фронт каждый день приближается к Орехову: Рогов про обстановку на Запорожском направлении

Фронт каждый день приближается к Орехову: Рогов про обстановку на Запорожском направлении - 25.06.2026 Украина.ру

Фронт каждый день приближается к Орехову: Рогов про обстановку на Запорожском направлении

Группировка "Восток" владеет инициативой на Запорожском фронте. Российские войска просачиваются малыми группами, выдавливают противника и с каждым днем приближаются к Орехову, окружая его с севера и северо-востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2026-06-25T06:00

2026-06-25T06:00

2026-06-25T06:00

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На днях российские ВКС впервые применили корректируемые авиабомбы по мосту Преображенского и плотине Днепрогэс в оккупированном Запорожье. Удары наносились по двухъярусной переправе, совмещающей автомобильное и железнодорожное движение. Точные масштабы разрушений пока не установлены. По данным украинской стороны, противник был вынужден перенаправить все транспортные потоки через мосты в Днепропетровске, который находится в 85 километрах от Запорожья.Журналист поинтересовался у эксперта, в какие сроки группировка "Восток" сможет преодолеть линию обороны ВСУ за рекой Верхняя Терса — последний рубеж, прикрывающий Орехов. Собеседник Украина.ру отметил, что оценивает обстановку со сдержанным оптимизмом. Символично, что воины-дальневосточники работают на дальнем востоке Запорожской области, добавил Рогов."Ребята владеют инициативой. "Восток" научился взламывать оборону ВСУ. Сперва они просачиваются малыми группами, потом увеличивают число бойцов за ЛБС, а потом выдавливают и уничтожают противника", — подчеркнул эксперт.Таким образом российские войска с каждый днем приближаются к Орехову, продолжая окружать противника с севера и северо-востока, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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