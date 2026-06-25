Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7 - 25.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260625/ekspert-raskryl-plany-kieva-v-krymu-posle-slov-zelenskogo-o-g7-1080630591.html
Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7
Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7 - 25.06.2026 Украина.ру
Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7
Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев ждёт от стран G7 помощи в проведении операции в Крыму, может свидетельствовать о подготовке украинской стороной десантной высадки или масштабной провокации на полуострове, считает военный эксперт Юрий Кнутов
2026-06-25T13:55
2026-06-25T14:18
новости
крым
киев
россия
владимир зеленский
юрий кнутов
вооруженные силы украины
"рубикон"
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080594209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a84cd5a4063295bdd482152130488b0.jpg
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского, который сообщил, что Киев ожидает от стран G7 решения, которое поможет ВСУ провести операции в Крыму.По словам Кнутова, это свидетельствует о том, что украинская сторона готовит десантную операцию для захвата плацдарма или проведение мощной военной провокации на полуострове."По Крыму идет достаточно активная работа. Она связана с изоляцией Крыма. Мы это наблюдаем по тому количеству дронов, которые действуют в Запорожской области и в районе сухопутного пути, связывающего Россию с Крымом. Там сейчас работает [российское подразделение] "Рубикон", усилили ПВО... То, что касается "Семерки", вероятнее всего, будут какие-то поставки киевскому режиму, которые позволят ему провести десантную операцию, чтобы либо захватить плацдарм в Крыму, либо совершить мощную военную провокацию", — подчеркнул аналитик.Кнутов предположил, что Киеву могут передать десантные катера, а также дополнительные средства поражения, включая ракеты Storm Shadow и другие виды вооружений для ударов по территории Крыма.В связи с этим эксперт призвал российские власти в срочном порядке минировать побережье Крыма и морские подходы к региону. "Надо сейчас в срочном порядке минировать побережье [Крыма], минировать подходы непосредственно к берегу. Это исключит возможность для ВСУ провести десантную операцию в регионе", — отметил он.Накануне украинские СМИ сообщили, что Зеленский рассчитывает на некое решение G7, которое, по его мнению, заставит Россию "выбрать мир".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
крым
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080594209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26b5578610b3f378b6513f62c4a854e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, киев, россия, владимир зеленский, юрий кнутов, вооруженные силы украины, "рубикон", украина.ру
Новости, Крым, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, "Рубикон", Украина.ру

Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7

13:55 25.06.2026 (обновлено: 14:18 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев ждёт от стран G7 помощи в проведении операции в Крыму, может свидетельствовать о подготовке украинской стороной десантной высадки или масштабной провокации на полуострове, считает военный эксперт Юрий Кнутов
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского, который сообщил, что Киев ожидает от стран G7 решения, которое поможет ВСУ провести операции в Крыму.
По словам Кнутова, это свидетельствует о том, что украинская сторона готовит десантную операцию для захвата плацдарма или проведение мощной военной провокации на полуострове.
"По Крыму идет достаточно активная работа. Она связана с изоляцией Крыма. Мы это наблюдаем по тому количеству дронов, которые действуют в Запорожской области и в районе сухопутного пути, связывающего Россию с Крымом. Там сейчас работает [российское подразделение] "Рубикон", усилили ПВО... То, что касается "Семерки", вероятнее всего, будут какие-то поставки киевскому режиму, которые позволят ему провести десантную операцию, чтобы либо захватить плацдарм в Крыму, либо совершить мощную военную провокацию", — подчеркнул аналитик.
Кнутов предположил, что Киеву могут передать десантные катера, а также дополнительные средства поражения, включая ракеты Storm Shadow и другие виды вооружений для ударов по территории Крыма.
В связи с этим эксперт призвал российские власти в срочном порядке минировать побережье Крыма и морские подходы к региону.
"Надо сейчас в срочном порядке минировать побережье [Крыма], минировать подходы непосредственно к берегу. Это исключит возможность для ВСУ провести десантную операцию в регионе", — отметил он.
Накануне украинские СМИ сообщили, что Зеленский рассчитывает на некое решение G7, которое, по его мнению, заставит Россию "выбрать мир".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымКиевРоссияВладимир ЗеленскийЮрий КнутовВооруженные силы Украины"Рубикон"Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:22Владимир Рогов: Киевский режим вывозит людей, чтобы ВСУ могли оборудовать огневые позиции
14:20В Общественной палате РФ предупредили о рисках объединения Румынии и Молдавии
14:18Путин обсудил с Совбезом два вопроса
14:14ВСУ готовят Сумы к встрече с наступающей российской армией
14:10НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России
14:07Совет бежать из Киева остаётся в силе. Эксперты и политики о вероятности большой войны
13:55Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7
13:52Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружием
13:50"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии
13:45Трамп рассказал Рютте о "мужественном" Зеленском
13:45Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности
13:39Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУ
13:27"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО
13:24На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля
13:23Бензовозы с "мангалами" и возрождение системы конвоев: Рогов о защите сухопутного коридора в Крым
13:14Кремль потребует от Apple разъяснений по поводу удаления приложений — Песков
13:1425 июня 2026 года, утренний эфир
13:00Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня
12:59Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля
12:57Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО
Лента новостейМолния