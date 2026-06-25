https://ukraina.ru/20260625/ekspert-raskryl-plany-kieva-v-krymu-posle-slov-zelenskogo-o-g7-1080630591.html

Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7

Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7 - 25.06.2026 Украина.ру

Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7

Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев ждёт от стран G7 помощи в проведении операции в Крыму, может свидетельствовать о подготовке украинской стороной десантной высадки или масштабной провокации на полуострове, считает военный эксперт Юрий Кнутов

2026-06-25T13:55

2026-06-25T13:55

2026-06-25T14:18

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"рубикон"

украина.ру

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Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского, который сообщил, что Киев ожидает от стран G7 решения, которое поможет ВСУ провести операции в Крыму.По словам Кнутова, это свидетельствует о том, что украинская сторона готовит десантную операцию для захвата плацдарма или проведение мощной военной провокации на полуострове."По Крыму идет достаточно активная работа. Она связана с изоляцией Крыма. Мы это наблюдаем по тому количеству дронов, которые действуют в Запорожской области и в районе сухопутного пути, связывающего Россию с Крымом. Там сейчас работает [российское подразделение] "Рубикон", усилили ПВО... То, что касается "Семерки", вероятнее всего, будут какие-то поставки киевскому режиму, которые позволят ему провести десантную операцию, чтобы либо захватить плацдарм в Крыму, либо совершить мощную военную провокацию", — подчеркнул аналитик.Кнутов предположил, что Киеву могут передать десантные катера, а также дополнительные средства поражения, включая ракеты Storm Shadow и другие виды вооружений для ударов по территории Крыма.В связи с этим эксперт призвал российские власти в срочном порядке минировать побережье Крыма и морские подходы к региону. "Надо сейчас в срочном порядке минировать побережье [Крыма], минировать подходы непосредственно к берегу. Это исключит возможность для ВСУ провести десантную операцию в регионе", — отметил он.Накануне украинские СМИ сообщили, что Зеленский рассчитывает на некое решение G7, которое, по его мнению, заставит Россию "выбрать мир".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, крым, киев, россия, владимир зеленский, юрий кнутов, вооруженные силы украины, "рубикон", украина.ру