https://ukraina.ru/20260625/dlya-sryva-logistiki-vsu-na-levoberezhe-nuzhno-unichtozhit-pyat-mostov-v-zaporozhe--rogov-1080603904.html

Для срыва логистики ВСУ на Левобережье нужно уничтожить пять мостов в Запорожье — Рогов

Для срыва логистики ВСУ на Левобережье нужно уничтожить пять мостов в Запорожье — Рогов - 25.06.2026 Украина.ру

Для срыва логистики ВСУ на Левобережье нужно уничтожить пять мостов в Запорожье — Рогов

Для срыва логистики ВСУ на Левобережье необходимо уничтожить пять мостовых переправ в Запорожье. Именно через этот город противник получает на фронт живую силу, технику и ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов

2026-06-25T04:45

2026-06-25T04:45

2026-06-25T04:45

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На днях ВКС России впервые массово применили корректируемые авиабомбы в оккупированном Запорожье для ударов по совмещенному двухъярусному автомобильному и железнодорожному мосту Преображенского, а также по плотине Днепрогэс. Точный масштаб повреждений неизвестен, однако с украинской стороны была информация, что противник из-за этих атак был вынужден направить весь свой трафик через мосты в Днепропетровске, который находится в 85 километрах от города.Отвечая на вопрос о пропускной способности запорожских мостов, собеседник Украина.ру подчеркнул, что их уничтожение — ключевая задача для нарушения снабжения ВСУ.Рогов заявил, что Запорожье — это ключевая точка снабжения группировки ВСУ в Запорожской, Днепропетровской областях и на значительной части ДНР. "Именно через Запорожье врагу поступает на фронт живая сила, техника и материальные ресурсы" , — пояснил он.По словам эксперта, эшелоны ВСУ проходят по мосту Преображенского, грузовики — через Вантовый мост, автомобильную часть моста Преображенского, Днепрогэс и арочный мост. "Нам надо уничтожать как минимум три, а лучше пять мостовых переправ в Запорожье, чтобы нарушить снабжение группировки ВСУ на всем Левобережье" , — отметил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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