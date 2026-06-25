https://ukraina.ru/20260625/britaniya-khochet-prodat-neft-s-zakhvachennogo-tankera-v-polzu-kieva---telegraph--1080612177.html
Британия хочет продать нефть с захваченного танкера в пользу Киева - Telegraph
Британия хочет продать нефть с захваченного танкера в пользу Киева - Telegraph - 25.06.2026 Украина.ру
Британия хочет продать нефть с захваченного танкера в пользу Киева - Telegraph
Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины, сообщает Telegraph со ссылкой на источники
2026-06-25T08:59
2026-06-25T08:59
2026-06-25T09:25
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"Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине", - пишет издание.Отмечается, что британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и могут устроить аукцион для ее продажи. Сто тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оцениваются примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов (46 миллионов долларов).Как сообщается, средства могут передать Киеву напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны.По информации источников газеты, после продажи нефти и завершения расследования о нарушении санкций танкер будет отпущен. Британия 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Граждан России на борту танкера нет.Подробнее - в материале "Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, лондон, россия, британия, кир стармер, нефть, украина.ру, мир без границ
Новости, Лондон, Россия, Британия, Кир Стармер, нефть, Украина.ру, Мир без границ
Британия хочет продать нефть с захваченного танкера в пользу Киева - Telegraph
08:59 25.06.2026 (обновлено: 09:25 25.06.2026)
Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины, сообщает Telegraph со ссылкой на источники
"Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине", - пишет издание.
Отмечается, что британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и могут устроить аукцион для ее продажи.
Сто тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оцениваются примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов (46 миллионов долларов).
Как сообщается, средства могут передать Киеву напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны.
По информации источников газеты, после продажи нефти и завершения расследования о нарушении санкций танкер будет отпущен.
Британия 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Граждан России на борту танкера нет.