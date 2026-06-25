25 июня 2026 года, утренний эфир - 25.06.2026 Украина.ру
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25 июня 2026 года, утренний эфир
25 июня 2026 года, утренний эфир - 25.06.2026 Украина.ру
25 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 25.06.2026
2026-06-25T13:14
2026-06-25T13:14
россия
мариуполь
херсонская область
александр васильев
украина.ру
"азов"
иван лизан
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Новороссия – жемчужина России. О взятии крепости "Азов" в 1696 году. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". Что происходит в Мариуполе и Херсонской области. Гости: Андрей Киор - корреспондент "Новороссия сегодня" в Мариуполе, Ника Армаш - корреспондент "Новороссия сегодня" в Херсонской области* Знай наше. О трудовом пути первого секретаря Луганского обкома партии Владимира Шевченко* Знакомьтесь, Россия! БАМ: грандиозный проект. Гость: Алексей Юдин - Специалист по туризму
россия
мариуполь
херсонская область
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452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, мариуполь, херсонская область, александр васильев, украина.ру, "азов", иван лизан, новороссия сегодня, видео
Россия, Мариуполь, Херсонская область, Александр Васильев, Украина.ру, "Азов", Иван Лизан, Новороссия сегодня

25 июня 2026 года, утренний эфир

13:14 25.06.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Новороссия – жемчужина России. О взятии крепости "Азов" в 1696 году. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук
* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". Что происходит в Мариуполе и Херсонской области. Гости: Андрей Киор - корреспондент "Новороссия сегодня" в Мариуполе, Ника Армаш - корреспондент "Новороссия сегодня" в Херсонской области
* Знай наше. О трудовом пути первого секретаря Луганского обкома партии Владимира Шевченко
* Знакомьтесь, Россия! БАМ: грандиозный проект. Гость: Алексей Юдин - Специалист по туризму
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РоссияМариупольХерсонская областьАлександр ВасильевУкраина.ру"Азов"Иван ЛизанНовороссия сегодня
 
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