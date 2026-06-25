https://ukraina.ru/20260625/25-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080626188.html

25 июня 2026 года, утренний эфир

25 июня 2026 года, утренний эфир - 25.06.2026 Украина.ру

25 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 25.06.2026

2026-06-25T13:14

2026-06-25T13:14

2026-06-25T13:14

россия

мариуполь

херсонская область

александр васильев

украина.ру

"азов"

иван лизан

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Новороссия – жемчужина России. О взятии крепости "Азов" в 1696 году. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Прямое включение "Радиомост Москва-Новороссия". Что происходит в Мариуполе и Херсонской области. Гости: Андрей Киор - корреспондент "Новороссия сегодня" в Мариуполе, Ника Армаш - корреспондент "Новороссия сегодня" в Херсонской области* Знай наше. О трудовом пути первого секретаря Луганского обкома партии Владимира Шевченко* Знакомьтесь, Россия! БАМ: грандиозный проект. Гость: Алексей Юдин - Специалист по туризму

россия

мариуполь

херсонская область

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, мариуполь, херсонская область, александр васильев, украина.ру, "азов", иван лизан, новороссия сегодня, видео