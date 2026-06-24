https://ukraina.ru/20260624/evakuatsiya-v-chernigovskoy-oblasti-15-y-bpla-vsu-ne-doletel-do-moskvy-novosti-svo-1080598559.html

Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО

Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО - 24.06.2026 Украина.ру

Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО

Киевский режим проводит эвакуацию в регионе, приграничном с Белоруссией, которой Владимир Зеленский предъявил ультиматум под угрозой ударов ВСУ. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T19:26

2026-06-24T19:26

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Украинский ударный беспилотник самолётного типа FP-1 сбит сводными мобильными огневыми группами под Донецком, сообщил Штаб Обороны ДНР. Двадцатикилограммовую боеголовку с осколочно-фугасной "начинкой" уничтожили взрывотехники ФСБ.И коротко о других новостях:🟥 Средствами ПВО Минобороны уничтожен пятнадцатый беспилотник, летевший на Москву;🟥 Черниговские власти объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населённых пунктов области. Эвакуация затронет четыре приграничные общины, а сама кампания продлится два месяца. Кроме того, власти продлили ранее объявленную эвакуацию ещё из семи приграничных сёл — там до сих пор остаются около тысячи жителей, включая 120 детей;🟥 В Севастополе после налёта ВСУ энергетики смогли запитать новые участки линий. Благодаря этому с 18:30 возобновляет работу троллейбусный маршрут №12 (5-й км Балаклавского шоссе — Центр). На линию выйдут 6 специальных троллейбусов, которые могут ехать на аккумуляторах, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор проинформировал: энергетики завершают работы по восстановлению повреждённой энергоинфраструктуры. Ожидается, что свет в домах начнёт появляться ориентировочно после 20:00–21:00;🟥 В Геленджике сработала сирена системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников;🟥 На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. В местном аэропорту введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов;🟥 Операция по освобождению Константиновки близка к своему завершению, а это приближает освобождение Краматорска, пишет тг-канал "Фронтовая птичка". "Отступать боевикам ВСУ уже некуда, так как все пути выхода находятся под контролем российских войск", - сказано в публикации.🟥 ВС РФ разбомбили запасы ВСУ с ракетами и БПЛА в селе Мартовое Печенежского района Харьковской области. Авиабомбами поразили склады украинского вооружения, где хранились установки американской РСЗО HIMARS и беспилотники типа "Лютый";🟥 Российские БПЛА "Герань" атаковали Очаков в Николаевской области и Херсон - в городе прогремело несколько взрывов.Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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