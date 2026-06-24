https://ukraina.ru/20260624/tserkovnaya-bucha-tragediyu-lavry-ispolzuyut-dlya-novoy-ataki-na-upts-1080561230.html

"Церковная Буча": трагедию Лавры используют для новой атаки на УПЦ

"Церковная Буча": трагедию Лавры используют для новой атаки на УПЦ - 24.06.2026 Украина.ру

"Церковная Буча": трагедию Лавры используют для новой атаки на УПЦ

После того, как развеялся дым над крышей Успенского собора Киево-Печерской Лавры, удар по которой был на всю катушку использован Владимиром Зеленским на саммите G-7, пришло время поговорить о том, кто и почему создал картинку с "горящей Лаврой" для европейцев и Трампа?

2026-06-24T06:40

2026-06-24T06:40

2026-06-24T06:40

россия

украина

киево-печерская лавра

дональд трамп

эммануэль макрон

елена зеленская

упц

пцу

юнеско

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080214890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fea0c4e0582508d73a88f9d62b42022e.jpg

П заодно необходимо понять, как будет использована эта трагедия внутри страны и стоит ли ожидать нового витка религиозной эскалации?Прежде всего, надо отметить, что западные политики все, как один, пустили слезу по христианским святыням и потребовали наказать Россию за военное и гуманитарное преступление. Например, Кая Каллас чуть ли волосы на себе не рвала, возмущаясь атаками РФ на объекты Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. А президент Франции Эммануэль Макрон прямо обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре: "Эта атака лишь укрепляет нашу решимость сделать все возможное вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы добиться прекращения огня, от которого Россия упорно отказывается, а затем и мирного соглашения". При этом нельзя вспомнить ни единого возгласа возмущения от Европы, когда в Лавре личный повар Елены Зеленской готовил голубцы, а ее муж награждал под сводами православного храма украинских нацистов. Не дрогнул ни один мускул на лице Макрона, когда в Черкассах местные радикалы во главе с мэром города захватывали Архангело-Михайловский собор и избивали священников и прихожан. Да вот совсем свежий случай: вчера в Одессе "неизвестные" захватили храм УПЦ в честь святого Александра Невского и теперь требуют переименовать его. Наверное, в честь "пресвятой Джавелины". И заметим, Европа молчит. Нет и не было никакой реакции от западных плакальщиков по "горящей Лавре" и тогда, когда сотрудники ТЦК насильно мобилизовали служителей канонической православной церкви, отправляя их в учебки и на полигоны. А где была Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, когда из Киево-Печерской лавры украинские власти насильно выгоняли монахов? Инвентаризация мощей печерских святых, разграбление сокровищницы Лавры и вывоз за границу (в частности, в Британию) христианских ценностей тоже как-то мимо европейцев прошли. Никто не орал про наследие ЮНЕСКО и когда на стене Успенского собора устраивали трансляцию сгенерированного видео пожаров в России и в Кремле. Но вот загоревшаяся крыша одного из лаврских храмов буквально снесла "крышу" другую - у европейских и американских союзников Киева. И они немедленно использовали ситуацию в политических целях, не заботясь о духовном уроне или чувствах верующих. Посмотрите в комментариях - вы не найдете ни одного слова сочувствия служителям Лавры или верующим. Уже один этот факт говорит о том, что плевать хотели европейские лицемеры на все церкви Украины вместе взятые, им необходим любой предлог для демонизации России, которая "наносит удары по христианским святыням".А вот наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел назвал разрушение Успенского собора "большим горем" для всей полноты Вселенской Православной Церкви. Иерарх УПЦ выступил с обращением, в котором подчеркнул, что за физическим разрушением стен стоит духовная катастрофа. Наместник напомнил, что храм, восстановленный в 2000 году, сегодня переживает трагический период не только из-за обстрелов, но и из-за отношения новых хозяев. Он добавил, что сегодня в алтарь заходят посторонние люди и женщины, а над священнослужителями открыто насмехаются. "Сегодня пустота, мерзость и запустение", – подчеркнул духовник. По словам владыки, нынешние гонения на УПЦ обусловлены верностью канонам. "Мы сегодня – Церковь в Украине гонимая, ненавидимая. Почему? Потому что мы сохраняем единство Вселенской Православной Церкви", – пояснил он. Наместник призвал братию монастыря не унывать и не поддаваться давлению: "Молитесь, никуда не уходите, никуда не выходите. И прощайте тем людям, которые потеряли образ Божий".А таких людей на Украине предостаточно. Например, нардеп Николай Княжицкий из партии "томосят" - "Европейская солидарность" - уже обозвал верующих канонической православной церкви сектантами. Он выразил мнение, что прихожане УПЦ слепо следуют за своими лидерами и беспрекословно выполняют любые указания. "Для прихожан российской церкви священник – это гуру, бог. Как он сказал, так и нужно делать. Фактически они построены в системе сект", – утверждает политик. Особое внимание соратник Порошенко* уделил участникам крестных ходов, назвав их людьми, "отторгнутыми от украинского общества"."Мы часто видим этих людей в платочках, которые ходят так называемыми крестными ходами по центрам украинских городов. Это люди, которых отучают критически мыслить", - высказался Княжицкий. Интересно, а как оценить умственный склад людей с радужными перьями на голове, которые недавно проводили гей-парад в центре Киева? Как там у них с критическим мышлением? К ним у депутата Княжицкого вопросов нет? Как и к тем отморозкам-нацистам, которые ежегодно выходят 1 января славить Бандеру в день его рождения? Омерзительней всего то, что подобные суждения позволяет себе политик в стране, где гадалка Вероника определяла судьбу Украины, геополитику и ход войны, гадая на картах главе офиса президента да и самому фюреру. И это мы еще не вспомнили потомственную ведьму Марию Тихую, которая открыто заявляет, что страпонит министров и проводит БДСМ-сеансы с очень важными людьми, управляющими государством. Но к мольфаркам и ведьмачкам у соратника Петра Порошенко* никаких претензий нет- только к бабушкам в платочках, которые ставят свечки в храмах канонической церкви.А все потому, что "пожар" в Лавре дал импульс новому витку борьбы с православием на Украине. Если раньше речь шла о санкциях против архиереев, захватах храмов, уголовных делах и попытках административного запрета УПЦ, то теперь в ход идет откровенная дегуманизация миллионов верующих. И риторика раскольников не на пустом месте возникла. На протяжении последних лет украинская политическая элита последовательно пытается вывести каноническое православие за рамки общественной нормы. Сначала церковь обвиняли в недостаточном патриотизме, затем в связях с Россией и работой на ФСБ, теперь же паству УПЦ начинают представлять как людей, неспособных к критическому мышлению и полноценному участию в общественной жизни. Вывод? Из этой жизни их надо выдавить, лишить права голоса, да и других конституционных прав. Так княжицкие и порошенки формируют общественное мнение, настраивая патриотичных и очень "богобоязненных" украинцев против "неправильных" прихожан УПЦ. Во что это выльется мы видели на примере этноцида и травли русскоязычных граждан. Да и вообще, история показывает, что любая дискриминация начинается именно с таких формулировок. Сначала людей объявляют носителями неправильных взглядов. Затем утверждают, что они находятся под чужим влиянием и не могут мыслить самостоятельно. Потом объявляют их угрозой обществу и национальной безопасности. А уж после этого появляются оправдания для ограничения их прав и отъема имущества. И совершенно неслучайно через несколько дней после того, как Зеленский показывал Трампу фотографии горящей Лавры, появляется интервью со священником ПЦУ, одним из инициаторов церковного раскола Украины, Георгием Коваленко. И о чем он говорит в первую очередь? Вовсе не о поврежденной святыне, а о том, что удар дроном по Успенскому новоделу должен стать катализатором для судебных разборок против Киево-Печерской Лавры."В Лавру вернулся директор заповедника Максим Остапенко, и теперь нужна лишь воля государства, чтобы сдвинуть с мертвой точки процессы, застрявшие в судах. На нижней территории Лавры остаются монахи Московского патриархата, но не в пещерах. Пещеры полностью находятся под контролем, насколько я понимаю, заповедника. Ближние пещеры уже открыты для посещений и молитвы. ПЦУ совершает богослужения в ближних пещерах. Начались экскурсии, это постоянный поток. Дальние пещеры находятся под контролем заповедника, и там, возможно, ведутся какие-то работы или действует комиссия. Есть планы открыть их для доступа верующих совместно с заповедником", - рассказывает клирик. И в этих словах только одно - желание взять под контроль финансовые потоки Лавры: экскурсии, продажи церковных принадлежностей и т.п. А заодно и окончательно изгнать с веками намоленной территории монахов и священников УПЦ, хотя они и так совершают богослужения в помещениях, которые условно относятся к Лавре, но фактически расположены за её пределами – на въезде в нижнюю Лавру."Водонапорная башня внезапно стала храмом Сергия Радонежского. На территории Лавры никогда не было храма Сергия Радонежского, а здесь он появился и стал форпостом Московского патриархата. С другой стороны – так называемая Афганская церковь или Воскресенская церковь, которая функционирует отдельно от монастыря, и там также служит Московский патриархат", - негодует томосенок. И горюет о том, что процесс выселения УПЦ идет слишком медленно: из-за того, что "судопроизводство в военное время осуществляется по принципам мирного времени". Коваленко требует поправки на войну и оперативного изгнания священнослужителей и верующих УПЦ, так как среди них многие "ждут освободителей".Ну и конечно не смог пройти раскольник мимо обращения митрополита Павла. Коваленко бесится от того, что митрополит возложил ответственность за обстрел Лавры на дьявольские силы, вместо того чтобы играть в политические игры - как ПЦУ. "Это реакция УПЦ на войну: не упоминать Россию молчать, говорить: "Я всё сказал", делать странные заявления или делать разные заявления по одному поводу. Давать целую палитру заявлений – вот проукраинское, а вот антиукраинское или никакое. На мой взгляд, нужно перестать от них чего-то ждать. Люди не определились? Ладно, это их право – идти по пути маргинализации. Давайте поможем им маргинализироваться", - заявляет Коваленко. Чувствуете синхронизацию с депутатом Княжицким? Только в данном случае представить политической церкви Украины (ПЦУ) предлагает вытеснять священнослужителей канонической православной церкви, а нардеп хочет устроить общественную изоляцию прихожанам УПЦ. Оказывается, УПЦ с которой сражаются последние десять лет постмайданные правители, "пронизала все украинское общество" и чему-то там угрожает. А что ж мешало автокефальной церкви завоевывать доверие украинцев? Почему пустыми стоят храмы ПЦУ, да и в отжатые у УПЦ храмы никто не ходит? Чтобы привлечь "верующую публику" приходится томосятам и дискотеки в церкви зажигать, и реабилитационные центры для всу-шников устраивать… Но всё - не в коня корм. После многих лет давления и масштабных кампаний против УПЦ каноническая церковь по-прежнему сохраняет миллионы прихожан. А если попробовать их отбить заявлениями о том, что Москва "никак не реагирует на обстрелы Киево-Печерской Лавры, где могли пострадать ее монахи?". Логика такой кампании предельно проста. Украинцев начинают накручивать: мол, почему Москва так активно говорит о защите православия, но никак реагирует на происходящее вокруг главной православной святыни Украины? Почему не слышно громких заявлений о судьбе монахов, насельников и духовного наследия Лавры? Таким образом, с подачи ПЦУ и ее кураторов формируется опасный нарратив: Московский патриархат якобы не способен защитить свою паству, а значит верующим следует искать новую религиозную опору. Это уже не борьба за храмы и не спор о каноничности, а попытка нанести удар по доверию верующих. Не случайно в публичном пространстве уже звучат намеки на то, что Москва "бросила своих", а Московский патриархат не может обеспечить безопасность исконно русским святыням. Это говорит о том, что предыдущие методы борьбы против УПЦ результата не дали. Зато очень вовремя случившаяся трагедия вокруг Лавры вполне может быть использована в качестве предлога для "церковной Бучи".И на закуску. Даже по некоторым украинским источникам стало известно, что крыша Успенского собора Киево-Печерской Лавры была повреждена ракетой Patriot, частью американской системы ПВО, находящейся на вооружении ВСУ, а отнюдь не ВС РФ. И как отреагировали на это на Украине? Майор Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук заявил в своем Телеграм-канале, что жителям Киева не стоило выкладывать фотографии с обломками упавшей противоракетной системы Patriot."После ночного обстрела Киева украинцы начали выкладывать фото фрагментов ракеты Patriot <...> Часто люди не понимают, что именно фотографируют и почему это может быть опасно", - заявил внимательный майор. Тут всё очевидно. Это опасно для власти, устроившей очередную, на этот раз "церковную Бучу", провокацию нацистского режима, устроенную аккурат под саммит G7.Другие подробности "атаки на Лавру" - в статье Павла Котова "Провокация для "Большой семерки": зачем Зеленскому удар по Киево-Печерской лавре"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

россия

украина

киево-печерская лавра

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

россия, украина, киево-печерская лавра, дональд трамп, эммануэль макрон, елена зеленская, упц, пцу, юнеско, эксклюзив