https://ukraina.ru/20260624/sderzhivanie-cherez-obnaruzhenie-grinyaev-pro-militarizatsiyu-arktiki-i-ugrozy-dlya-rossii-1080548634.html

"Сдерживание через обнаружение": Гриняев про милитаризацию Арктики и угрозы для России

"Сдерживание через обнаружение": Гриняев про милитаризацию Арктики и угрозы для России - 24.06.2026 Украина.ру

"Сдерживание через обнаружение": Гриняев про милитаризацию Арктики и угрозы для России

Для России норвежская Cтратегия — серьезный вызов. Реализуется концепция "сдерживания через обнаружение": постоянный мониторинг районов развертывания российских подлодок лишает их скрытности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев

2026-06-24T05:00

2026-06-24T05:00

2026-06-24T05:00

новости

россия

арктика

норвегия

владимир путин

украина.ру

нато

йохан бекман

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078939956_0:18:1350:777_1920x0_80_0_0_30374f9f59fef6e2cb31775ac5b0d4b6.jpg

Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии.В декабре 2025 года Минобороны Норвегии утвердило "Стратегию в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора". Документ нацелен на интеграцию беспилотников в систему ПВО НАТО, усиление мониторинга в Арктике и создание мобилизационного резерва за счет частных дронов и гражданских специалистов.Оценивая влияние норвежских планов на безопасность России, эксперт подчеркнул, что вызовы требуют не просто ответных, а упреждающих мер.Гриняев заявил, что для России это серьезный вызов. "Реализуется концепция "сдерживания через обнаружение". Постоянный мониторинг районов развертывания наших подлодок лишает их скрытности. Это вынуждает нас тратить огромные ресурсы на усиление мер маскировки и РЭБ", — пояснил он.По словам эксперта, милитаризация Арктики разрушает старые институты сотрудничества. "Например, в 2025 году санкции против российских рыбаков уже поставили под удар полувековую систему совместного управления ресурсами Баренцева моря", — отметил Гриняев.Он подчеркнул, что для России сейчас открыто небольшое "окно возможностей", пока Норвегия борется с технологическими и бюджетными ограничениями. "Но это окно сужается. Нам необходимы не просто ответные, а упреждающие меры — как в технологиях, так и в правовом регулировании применения автономных систем на границах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.

россия

арктика

норвегия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, арктика, норвегия, владимир путин, украина.ру, нато, йохан бекман, главные новости, главное, рэб, подлодка, война, пво, угроза, будет ли война с нато, будет ли война, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво