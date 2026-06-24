https://ukraina.ru/20260624/po-prosbam-trudyaschikhsya-moskva-prinimaet-benzovozy-bez-propuskov-1080574679.html

По просьбам трудящихся: Москва принимает бензовозы без пропусков

По просьбам трудящихся: Москва принимает бензовозы без пропусков - 24.06.2026 Украина.ру

По просьбам трудящихся: Москва принимает бензовозы без пропусков

Грузовой пропуск для водителей бензовозов временно отменили в Москве. Об этом 23 июня сообщил городской портал mos.ru

2026-06-24T12:23

2026-06-24T12:23

2026-06-24T12:23

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Со вторника 23 июня водителям бензовозов временно не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу, сказано в публикации."Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска", — уточнил московский портал.Власти пошли навстречу пожеланиям владельцев автозаправочных станций и многочисленным просьбам автовладельцев, заинтересованных в стабильном снабжении топливом. Водителям бензовозов не будут выставлять штрафы за отсутствие пропуска. Мера призвана оптимизировать поставки топлива на АЗС.В других городах России введены временные ограничения на продажу топлива. в частности, ограничиваются объёмы отпуска (как правило, 20 литров) и запрещается налив в канистры.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, москва, россия, бензин, топливо, инфраструктура, топливозаправщики