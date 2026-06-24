По просьбам трудящихся: Москва принимает бензовозы без пропусков
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкКомпания "Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива
Грузовой пропуск для водителей бензовозов временно отменили в Москве. Об этом 23 июня сообщил городской портал mos.ru
Со вторника 23 июня водителям бензовозов временно не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу, сказано в публикации.
"Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска", — уточнил московский портал.
Власти пошли навстречу пожеланиям владельцев автозаправочных станций и многочисленным просьбам автовладельцев, заинтересованных в стабильном снабжении топливом. Водителям бензовозов не будут выставлять штрафы за отсутствие пропуска. Мера призвана оптимизировать поставки топлива на АЗС.
В других городах России введены временные ограничения на продажу топлива. в частности, ограничиваются объёмы отпуска (как правило, 20 литров) и запрещается налив в канистры.
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