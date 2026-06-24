Пентагон рассказал про первое испытание "Золотого купола" - 24.06.2026 Украина.ру
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Пентагон рассказал про первое испытание "Золотого купола"
Пентагон рассказал про первое испытание "Золотого купола" - 24.06.2026 Украина.ру
Пентагон рассказал про первое испытание "Золотого купола"
Система противоракетной обороны США "Золотой купол" успешно прошла первое испытание. Об этом 24 июня заявил в соцсети военный министр США Пит Хегсет
2026-06-24T13:46
2026-06-24T13:46
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"Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом", — написал Хегсет в соцсети.По его словам, система прекрасно справилась с наведением, захватом и поражением множества целей.До этого глава Пентагона позитивно оценивал ход работ над созданием американского аналога израильской системы, прошедшей апробацию в конфликтах с соседними странами и во время войны с Ираном."Золотой купол" на обойдётся налогоплательщикам США, по первоначальным оценкам Конгресса страны, в в $1,2 трлн. Москва и Пекин считают разработку новых систем ПРО США стимулом к гонке вооружений. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, канада, сша, пит хегсет, дмитрий песков, пентагон, иран, москва, украина.ру, про, гонка вооружений, кнр (китай)
Новости, Россия, Канада, США, Пит Хегсет, Дмитрий Песков, Пентагон, Иран, Москва, Украина.ру, ПРО, гонка вооружений, КНР (Китай)

Пентагон рассказал про первое испытание "Золотого купола"

13:46 24.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / CC0
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© commons.wikimedia.org / CC0
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Система противоракетной обороны США "Золотой купол" успешно прошла первое испытание. Об этом 24 июня заявил в соцсети военный министр США Пит Хегсет
"Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом", — написал Хегсет в соцсети.
По его словам, система прекрасно справилась с наведением, захватом и поражением множества целей.
До этого глава Пентагона позитивно оценивал ход работ над созданием американского аналога израильской системы, прошедшей апробацию в конфликтах с соседними странами и во время войны с Ираном.
"Золотой купол" на обойдётся налогоплательщикам США, по первоначальным оценкам Конгресса страны, в в $1,2 трлн. Москва и Пекин считают разработку новых систем ПРО США стимулом к гонке вооружений.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июня
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