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Пентагон рассказал про первое испытание "Золотого купола"

Пентагон рассказал про первое испытание "Золотого купола" - 24.06.2026 Украина.ру

Пентагон рассказал про первое испытание "Золотого купола"

Система противоракетной обороны США "Золотой купол" успешно прошла первое испытание. Об этом 24 июня заявил в соцсети военный министр США Пит Хегсет

2026-06-24T13:46

2026-06-24T13:46

2026-06-24T13:46

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"Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом", — написал Хегсет в соцсети.По его словам, система прекрасно справилась с наведением, захватом и поражением множества целей.До этого глава Пентагона позитивно оценивал ход работ над созданием американского аналога израильской системы, прошедшей апробацию в конфликтах с соседними странами и во время войны с Ираном."Золотой купол" на обойдётся налогоплательщикам США, по первоначальным оценкам Конгресса страны, в в $1,2 трлн. Москва и Пекин считают разработку новых систем ПРО США стимулом к гонке вооружений. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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