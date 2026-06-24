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Ищенко про инцидент в Ла-Манше: "Если оппонент хочет, чтобы вы воевали, он спровоцирует войну"

Ищенко про инцидент в Ла-Манше: "Если оппонент хочет, чтобы вы воевали, он спровоцирует войну" - 24.06.2026 Украина.ру

Ищенко про инцидент в Ла-Манше: "Если оппонент хочет, чтобы вы воевали, он спровоцирует войну"

Британия и ее союзники готовят большую европейскую войну, но у России есть все возможности сорвать эти планы. Ключевой шаг — ликвидировать Украину как площадку для конфликта раньше, чем нам навяжут очередной этап эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-24T04:30

2026-06-24T04:30

2026-06-24T04:30

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16 июня российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительную стрельбу при опасном сближении с британской яхтой в проливе Ла-Манш. В Минобороны РФ подтвердили этот факт и заверили, что действия экипажа соответствовали международным правилам судоходства. Инцидент произошел на фоне расширения практики сопровождения торговых судов российскими военными кораблями и усиления контроля западных стран за теневым флотом.Отвечая на вопрос о новом витке эскалации в отношениях с Британией, эксперт заявил, что ограничить движение военных кораблей Лондон может только объявив войну, а новый виток начнется только после ее начала.Ищенко заявил, что ограничить движение военных кораблей в открытом море Британия может только в том случае, если объявит войну России или фактически ее начнет. "Новый виток эскалации может начаться только после войны. Пока же мы наблюдаем старый виток. И, судя по решительности британцев, которые устраивают провокации на каждом шагу, они-таки доведут дело до войны", — пояснил он.По мнению политолога, если оппонент хочет, чтобы вы воевали, он войну спровоцирует. "Вы можете только эту войну оттянуть или попытаться выбрать время. Если на вас не нападают, а хотят вас спровоцировать, у вас есть небольшое пространство для маневра", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что у России нет выбора — воевать или не воевать. "Сегодня не хочу воевать – завтра хочу воевать. И наоборот. А выбора "буду-не буду воевать" у вас нет. За вас этот выбор сделали", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Запорожской области — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется" на сайте Украина.ру.

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