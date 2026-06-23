https://ukraina.ru/20260623/zhertv-vsu-stalo-bolshe-bpla-ugrozhayut-sochi-novosti-svo-1080540440.html

Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО

Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру

Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО

Беспилотники украинской армии ежедневно умножают число жертв среди мирного населения. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T15:09

2026-06-23T15:09

2026-06-23T15:09

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🟥 Численность раненых в результате вчерашней атаки ВСУ на гражданский автобус возросло до 18, заявил мэр Горловки Иван Приходько;🟥 На территории города Сочи объявлена угроза БПЛА;🟥 Беспилотная опасность объявлена в Краснодаре и в Краснодарском крае.Тем временем президент России Владимир Путин на встрече с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН обратил внимание на мотив противника, атакующего гражданские объекты в российских регионах. "Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, а то, что на фронте (происходит - ред.), они за скобки выносят", - сказал Путин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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