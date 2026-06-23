Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/zhertv-vsu-stalo-bolshe-bpla-ugrozhayut-sochi-novosti-svo-1080540440.html
Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО
Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО
Беспилотники украинской армии ежедневно умножают число жертв среди мирного населения. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T15:09
2026-06-23T15:09
спецоперация
сво
новости сво россия
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости
сочи
горловка
краснодар
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079254275_0:208:3073:1937_1920x0_80_0_0_e5bacae77a831e70e126d5202e6fbf93.jpg
🟥 Численность раненых в результате вчерашней атаки ВСУ на гражданский автобус возросло до 18, заявил мэр Горловки Иван Приходько;🟥 На территории города Сочи объявлена угроза БПЛА;🟥 Беспилотная опасность объявлена в Краснодаре и в Краснодарском крае.Тем временем президент России Владимир Путин на встрече с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН обратил внимание на мотив противника, атакующего гражданские объекты в российских регионах. "Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, а то, что на фронте (происходит - ред.), они за скобки выносят", - сказал Путин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сочи
горловка
краснодар
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079254275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c51dcd80095c74e48f2417f0e4c0512.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости, сочи, горловка, краснодар, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, украина.ру
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Новости, Сочи, Горловка, Краснодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Украина.ру

Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО

15:09 23.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "Тор-М2" группировки войск "Запад" на Купянском участке СВО
Боевое дежурство расчета Тор-М2 группировки войск Запад на Купянском участке СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Беспилотники украинской армии ежедневно умножают число жертв среди мирного населения. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Численность раненых в результате вчерашней атаки ВСУ на гражданский автобус возросло до 18, заявил мэр Горловки Иван Приходько;
🟥 На территории города Сочи объявлена угроза БПЛА;
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Краснодаре и в Краснодарском крае.
Тем временем президент России Владимир Путин на встрече с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН обратил внимание на мотив противника, атакующего гражданские объекты в российских регионах.
"Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, а то, что на фронте (происходит - ред.), они за скобки выносят", - сказал Путин.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВО сейчасНовостиСочиГорловкаКраснодарВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:39"Полная [чепуха]" - глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку
15:38Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА
15:37Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады
15:30Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
15:29К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте
15:17Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
15:09Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО
15:08Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов
15:04Посол РФ в США: нацизм в новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО
14:55Акции "Газпрома" рухнули ниже 100 рублей впервые с 2008 года
14:55Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО
14:43УВД ВГА Харьковской области предупредило переселенцев
14:39Иран назвал сумму разблокированных активов после переговоров с США: $12 миллиардов
14:33"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
14:22Провоз топлива через Крымский мост увеличат
14:22Россия будет повышать авторитет и статус офицерского корпуса - Путин
14:16ВС РФ активно внедряют элементы ИИ - глава Минобороны РФ
14:03НАТО готовится к войне с Россией, СВО и другие заявления Путина выпускникам военных заведений
13:59Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы
13:58Гриняев: НАТО создает "стену дронов" от Балтики до Черного моря для войны с Россией
Лента новостейМолния