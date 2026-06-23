https://ukraina.ru/20260623/yadernoe-oruzhie-v-finlyandii--eto-blef-yokhan-bekman-raskryl-istinnye-plany-nato-1080531892.html

"Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО

"Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО - 23.06.2026 Украина.ру

"Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО

Разговоры о размещении ядерного оружия в Финляндии являются лишь прикрытием. Настоящая цель Хельсинки и НАТО — продолжать работу биолабораторий на финской территории для создания биологического оружия нового типа против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2026-06-23T12:35

2026-06-23T12:35

2026-06-23T12:35

новости

финляндия

россия

хельсинки

йохан бекман

нато

украина.ру

главные новости

главное

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058675121_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_72a35418756d6ab6e767899d1f3e747d.jpg

Парламент Финляндии ранее отменил действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Официальный Хельсинки объясняет свое решение необходимостью обеспечить оборону в "непредсказуемой оперативной обстановке".По оценкам экспертов, оружие массового поражения могут разместить всего в 300 километрах от Санкт-Петербурга. В случае начала военных действий даже с применением обычных вооружений эти ядерные объекты автоматически станут целями первоочередного поражения.Отвечая на вопрос о том, какое именно ядерное оружие может появиться в Финляндии, эксперт заявил, что все эти разговоры — лишь отвлекающий маневр.Бекман сообщил, что в Финляндии находятся как минимум 15 баз американской армии. "Которые с юридической точки зрения не являются территорией Финляндии. Формально это территория США, а США на своей территории могут размещать все, что угодно", — пояснил он.По словам эксперта, новый закон нужен лишь для того, чтобы легализовать этот процесс. "В данный момент нахождение ядерного оружия на территории Финляндии является тяжким уголовным преступлением. Поэтому финским военным и чиновникам надо перестраховаться, чтобы не получить проблем с законом", — отметил Бекман.Эксперт подчеркнул, что считает все эти разговоры вокруг ядерного оружия маскировкой. По его мнению, финские власти и натовские руководители хотят отвлечь внимание от своих истинных намерений — продолжать работу биолабораторий на территории Финляндии."Где будет создаваться биологическое оружие нового типа, чтобы использовать его против России. Повторюсь, это приоритет Евросоюза и НАТО в их агрессии против России. И эти планы они хотят скрыть за счет разговоров о размещении ядерного оружия в Финляндии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.

финляндия

россия

хельсинки

мир без границ

сша

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, россия, хельсинки, йохан бекман, нато, украина.ру, главные новости, главное, ядерное оружие, ядерный, ядерная угроза, ядерная безопасность, мир без границ, эксперты, аналитики, аналитика, война, сша, санкт-петербург, биологическое оружие