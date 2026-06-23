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В нацразведку США пришёл американский "табуреткин"?
В нацразведку США пришёл американский "табуреткин"? - 23.06.2026 Украина.ру
В нацразведку США пришёл американский "табуреткин"?
В национальной разведке США после прихода Билла Пулта на пост исполняющего обязанности главы ведомства начались массовые увольнения. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 23 июня сообщает телеканал CNN
2026-06-23T04:40
2026-06-23T04:40
2026-06-23T04:45
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"Сокращения в "глубинном государстве" начались", – цитирует телеканал один из источников.Отмечается, что увольнения в первую очередь затронут Центр по борьбе с терроризмом и Центр контрразведки. Всем подразделениям было поручено предоставить ранжированные списки сотрудников к понедельнику, 22 июня.Против подобной реорганизации резко выступили демократы в Конгрессе США, утверждающие, что масштабные увольнения после уже проведённого в 2025 году сокращения штата угрожают национальной безопасности страны."Учитывая ваш недостаток опыта в разведывательном сообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полноценно обоснованное мнение о том, как сократить аппарат директора нацразведки, не создавая рисков для национальной безопасности", – говорится в их письме, адресованном Пулту.Президент США Дональд Трамп в начале июня назначил Пулта исполняющим обязанности главы национальной разведки. При этом Пулт сохранит должность главы агентств жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.Трамп сам высказывал пожелание, чтобы новый исполняющий обязанности главы нацразведки провёл в разведывательном сообществе сокращения. Позднее Трамп сообщил, что номинировал на пост главы нацразведки экс-председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона.Ранее сообщалось, что и. о. директора национальной разведки США Билл Пулт вышел на работу на день раньше, что застало врасплох даже уходящего директора Тулси Габбард, и запросил список сотрудников для подготовки массовых увольнений.Подробнее о ситуации вокруг ухода со своего поста директора Национальной разведки США Тулси Габбард - в материале Михаила Павлива Разведка США разоблачила киевский режим.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, cnn, разведка, талси габбард, политика, увольнение, кадры, кадровые перестановки
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, CNN, разведка, Талси Габбард, политика, увольнение, кадры, кадровые перестановки
В нацразведку США пришёл американский "табуреткин"?
04:40 23.06.2026 (обновлено: 04:45 23.06.2026)
В национальной разведке США после прихода Билла Пулта на пост исполняющего обязанности главы ведомства начались массовые увольнения. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 23 июня сообщает телеканал CNN
"Сокращения в "глубинном государстве" начались", – цитирует телеканал один из источников.
Отмечается, что увольнения в первую очередь затронут Центр по борьбе с терроризмом и Центр контрразведки. Всем подразделениям было поручено предоставить ранжированные списки сотрудников к понедельнику, 22 июня.
Против подобной реорганизации резко выступили демократы в Конгрессе США, утверждающие, что масштабные увольнения после уже проведённого в 2025 году сокращения штата угрожают национальной безопасности страны.
"Учитывая ваш недостаток опыта в разведывательном сообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полноценно обоснованное мнение о том, как сократить аппарат директора нацразведки, не создавая рисков для национальной безопасности", – говорится в их письме, адресованном Пулту.
Президент США Дональд Трамп в начале июня назначил Пулта исполняющим обязанности главы национальной разведки. При этом Пулт сохранит должность главы агентств жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.
Трамп сам высказывал пожелание, чтобы новый исполняющий обязанности главы нацразведки провёл в разведывательном сообществе сокращения. Позднее Трамп сообщил, что номинировал на пост главы нацразведки экс-председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона.
Ранее сообщалось, что и. о. директора национальной разведки США Билл Пулт вышел на работу на день раньше, что застало врасплох даже уходящего директора Тулси Габбард, и запросил список сотрудников для подготовки массовых увольнений. Подробнее о ситуации вокруг ухода со своего поста директора Национальной разведки США Тулси Габбард - в материале Михаила Павлива Разведка США разоблачила киевский режим. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру