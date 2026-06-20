https://ukraina.ru/20260620/ukraina-prinyala-predlozhenie-brazilii-po-miru-ormuzskiy-proliv-otkryt-glavnoe-k-etomu-chasu-1080431210.html
Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу
Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру
Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу
Владимир Зеленский согласился на посреднические усилия президента Бразилии Лулы да Силвы в достижении мирного соглашения с Москвой. Об этом 20 июня сообщает Reuters
2026-06-20T09:00
2026-06-20T09:00
2026-06-20T09:00
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Встреча лидеров прошла во Франции на полях саммита G7. Помощник Зеленского Дмитрий Литвин рассказал, что Лула да Силва предложил несколько идей, включая контакты с постоянными членами Совбеза ООН. Другие новости к этому часу: 🟦 Не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после подписания меморандума между США и Ираном. Около 18 миллионов баррелей нефти покинули иранские порты за последние пять дней — Washington Post. 🟦 И. о. директора национальной разведки США Билл Пулте вышел на работу на день раньше и запросил список сотрудников для подготовки массовых увольнений — CNN. 🟦 Китайский 13-миллионный Ухань сильно подтопило после дождей. 🟦 Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне. 🟦 Умер режиссёр сериала "Друзья" Джеймс Берроуз — ему было 85 лет.Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.на сайте Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080431083_203:0:1368:874_1920x0_80_0_0_45fb6cbc776dfddd2d231e6562a00505.png
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, бразилия, сша, владимир зеленский, оон, reuters, cnn
Новости, Украина, Бразилия, США, Владимир Зеленский, ООН, Reuters, CNN
Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу
Владимир Зеленский согласился на посреднические усилия президента Бразилии Лулы да Силвы в достижении мирного соглашения с Москвой. Об этом 20 июня сообщает Reuters
Встреча лидеров прошла во Франции на полях саммита G7. Помощник Зеленского Дмитрий Литвин рассказал, что Лула да Силва предложил несколько идей, включая контакты с постоянными членами Совбеза ООН.
Другие новости к этому часу:
🟦 Не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после подписания меморандума между США и Ираном. Около 18 миллионов баррелей нефти покинули иранские порты за последние пять дней — Washington Post.
🟦 И. о. директора национальной разведки США Билл Пулте вышел на работу на день раньше и запросил список сотрудников для подготовки массовых увольнений — CNN.
🟦 Китайский 13-миллионный Ухань сильно подтопило после дождей.
🟦 Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне.
🟦 Умер режиссёр сериала "Друзья" Джеймс Берроуз — ему было 85 лет.