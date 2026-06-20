Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру
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Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу
Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру
Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу
Владимир Зеленский согласился на посреднические усилия президента Бразилии Лулы да Силвы в достижении мирного соглашения с Москвой. Об этом 20 июня сообщает Reuters
2026-06-20T09:00
2026-06-20T09:00
новости
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Встреча лидеров прошла во Франции на полях саммита G7. Помощник Зеленского Дмитрий Литвин рассказал, что Лула да Силва предложил несколько идей, включая контакты с постоянными членами Совбеза ООН. Другие новости к этому часу: 🟦 Не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после подписания меморандума между США и Ираном. Около 18 миллионов баррелей нефти покинули иранские порты за последние пять дней — Washington Post. 🟦 И. о. директора национальной разведки США Билл Пулте вышел на работу на день раньше и запросил список сотрудников для подготовки массовых увольнений — CNN. 🟦 Китайский 13-миллионный Ухань сильно подтопило после дождей. 🟦 Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне. 🟦 Умер режиссёр сериала "Друзья" Джеймс Берроуз — ему было 85 лет.Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.на сайте Украина.ру
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новости, украина, бразилия, сша, владимир зеленский, оон, reuters, cnn
Новости, Украина, Бразилия, США, Владимир Зеленский, ООН, Reuters, CNN

Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу

09:00 20.06.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото
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Владимир Зеленский согласился на посреднические усилия президента Бразилии Лулы да Силвы в достижении мирного соглашения с Москвой. Об этом 20 июня сообщает Reuters
Встреча лидеров прошла во Франции на полях саммита G7. Помощник Зеленского Дмитрий Литвин рассказал, что Лула да Силва предложил несколько идей, включая контакты с постоянными членами Совбеза ООН.
Другие новости к этому часу:
🟦 Не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после подписания меморандума между США и Ираном. Около 18 миллионов баррелей нефти покинули иранские порты за последние пять дней — Washington Post.
🟦 И. о. директора национальной разведки США Билл Пулте вышел на работу на день раньше и запросил список сотрудников для подготовки массовых увольнений — CNN.
🟦 Китайский 13-миллионный Ухань сильно подтопило после дождей.
🟦 Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне.
🟦 Умер режиссёр сериала "Друзья" Джеймс Берроуз — ему было 85 лет.
Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.на сайте Украина.ру
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