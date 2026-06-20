https://ukraina.ru/20260620/ukraina-prinyala-predlozhenie-brazilii-po-miru-ormuzskiy-proliv-otkryt-glavnoe-k-etomu-chasu-1080431210.html

Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу

Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру

Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу

Владимир Зеленский согласился на посреднические усилия президента Бразилии Лулы да Силвы в достижении мирного соглашения с Москвой. Об этом 20 июня сообщает Reuters

2026-06-20T09:00

2026-06-20T09:00

2026-06-20T09:00

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Встреча лидеров прошла во Франции на полях саммита G7. Помощник Зеленского Дмитрий Литвин рассказал, что Лула да Силва предложил несколько идей, включая контакты с постоянными членами Совбеза ООН. Другие новости к этому часу: 🟦 Не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после подписания меморандума между США и Ираном. Около 18 миллионов баррелей нефти покинули иранские порты за последние пять дней — Washington Post. 🟦 И. о. директора национальной разведки США Билл Пулте вышел на работу на день раньше и запросил список сотрудников для подготовки массовых увольнений — CNN. 🟦 Китайский 13-миллионный Ухань сильно подтопило после дождей. 🟦 Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне. 🟦 Умер режиссёр сериала "Друзья" Джеймс Берроуз — ему было 85 лет.Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, бразилия, сша, владимир зеленский, оон, reuters, cnn