Рожин про ракету "Бандероль": дешевле "Искандеров" и важна для ударов по тылам ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру
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Рожин про ракету "Бандероль": дешевле "Искандеров" и важна для ударов по тылам ВСУ
Рожин про ракету "Бандероль": дешевле "Искандеров" и важна для ударов по тылам ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру
Рожин про ракету "Бандероль": дешевле "Искандеров" и важна для ударов по тылам ВСУ
Ракета "Бандероль" стоит дешевле "Искандеров" и является важным дополнением к ударам по тылам. Её целесообразно использовать для поражения железных дорог в Западной Украине, где у ВСУ недостаточно ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-23T04:45
2026-06-23T04:45
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Журналист сообщил, что СМИ опять пишут про крылатую ракету "Бандероль", которая запускается с вертолетов Ми-28 и БПЛА "Орлан".Отвечая на вопрос о применении новой российской ракеты, эксперт заявил, что её производство — элемент военной тайны.Рожин заявил, что неизестно, насколько массово налажен выпуск "Бандероли". "Тут есть элемент военной тайны. Перешли ли мы к серийному производству "Бандероли" или она по-прежнему дорабатывается?", — пояснил эксперт.""Бандероль" с её характеристиками представляется важным дополнением к нашим ударам по тылам. Она стоит дешевле, чем "Искандеры" и изделия серии Х", — отметил Рожин.По его словам, было бы целесообразно использовать её для ударов по западной Украине. "Где у врага недостаточно ПВО: железнодорожная инфраструктура, подвижной состав, локомотивные депо. Это хорошее соотношение цены и качества", — добавил эксперт."Хотелось бы, чтобы таких ракет производилось и применялось больше", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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новости, главные новости, западная украина, украина, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, ракета, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, ии (искусственный интеллект), вооружения
Новости, Главные новости, Западная Украина, Украина, Россия, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Ракета, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ИИ (искусственный интеллект), вооружения

Рожин про ракету "Бандероль": дешевле "Искандеров" и важна для ударов по тылам ВСУ

04:45 23.06.2026
 
© Фото : украинские СМИ
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : украинские СМИ
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Ракета "Бандероль" стоит дешевле "Искандеров" и является важным дополнением к ударам по тылам. Её целесообразно использовать для поражения железных дорог в Западной Украине, где у ВСУ недостаточно ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Журналист сообщил, что СМИ опять пишут про крылатую ракету "Бандероль", которая запускается с вертолетов Ми-28 и БПЛА "Орлан".
Отвечая на вопрос о применении новой российской ракеты, эксперт заявил, что её производство — элемент военной тайны.
Рожин заявил, что неизестно, насколько массово налажен выпуск "Бандероли". "Тут есть элемент военной тайны. Перешли ли мы к серийному производству "Бандероли" или она по-прежнему дорабатывается?", — пояснил эксперт.
""Бандероль" с её характеристиками представляется важным дополнением к нашим ударам по тылам. Она стоит дешевле, чем "Искандеры" и изделия серии Х", — отметил Рожин.
По его словам, было бы целесообразно использовать её для ударов по западной Украине. "Где у врага недостаточно ПВО: железнодорожная инфраструктура, подвижной состав, локомотивные депо. Это хорошее соотношение цены и качества", — добавил эксперт.
"Хотелось бы, чтобы таких ракет производилось и применялось больше", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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