https://ukraina.ru/20260623/rozhin-pro-raketu-banderol-deshevle-iskanderov-i-vazhna-dlya-udarov-po-tylam-vsu-1080506659.html

Рожин про ракету "Бандероль": дешевле "Искандеров" и важна для ударов по тылам ВСУ

Рожин про ракету "Бандероль": дешевле "Искандеров" и важна для ударов по тылам ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру

Рожин про ракету "Бандероль": дешевле "Искандеров" и важна для ударов по тылам ВСУ

Ракета "Бандероль" стоит дешевле "Искандеров" и является важным дополнением к ударам по тылам. Её целесообразно использовать для поражения железных дорог в Западной Украине, где у ВСУ недостаточно ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-23T04:45

2026-06-23T04:45

2026-06-23T04:45

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Журналист сообщил, что СМИ опять пишут про крылатую ракету "Бандероль", которая запускается с вертолетов Ми-28 и БПЛА "Орлан".Отвечая на вопрос о применении новой российской ракеты, эксперт заявил, что её производство — элемент военной тайны.Рожин заявил, что неизестно, насколько массово налажен выпуск "Бандероли". "Тут есть элемент военной тайны. Перешли ли мы к серийному производству "Бандероли" или она по-прежнему дорабатывается?", — пояснил эксперт.""Бандероль" с её характеристиками представляется важным дополнением к нашим ударам по тылам. Она стоит дешевле, чем "Искандеры" и изделия серии Х", — отметил Рожин.По его словам, было бы целесообразно использовать её для ударов по западной Украине. "Где у врага недостаточно ПВО: железнодорожная инфраструктура, подвижной состав, локомотивные депо. Это хорошее соотношение цены и качества", — добавил эксперт."Хотелось бы, чтобы таких ракет производилось и применялось больше", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.

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