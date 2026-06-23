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"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие

"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие - 23.06.2026 Украина.ру

"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие

Американские автоконцерны начнут производить оружие. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 23 июня заявил журналистам в Белом доме

2026-06-23T03:49

2026-06-23T03:49

2026-06-23T03:52

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"У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", — сказал он.По словам Трампа, власти Соединённых Штатов разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет."Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия", — отметил глава Белого дома.По информации СМИ, американские арсеналы в результате конфликта с Ираном оказались заметно истощены, что увеличивает риски в случае новых войн. В частности, ещё в апреле телеканал CNN утверждал, что военные США только за семь недель кампании на Ближнем Востоке израсходовали почти половину запасов ракет Patriot для ПВО и до 30 процентов крылатых ракет Tomahawk.Аналитики полагают, что на восполнение запасов боеприпасов потребуется несколько лет.Подробно ситуация, в которой оказались Соединённые Штаты в результате американо-израильской агрессии против Ирана, разбирается в материале Александра Сокуренко Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, милитаризация, впк, ракеты, производство, автоконцерны, иран, ближний восток, агрессия, американская гегемония, зрк patriot