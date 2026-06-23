"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/pushki-vmesto-masla-proizvoditeli-avtomobiley-v-ssha-nachnut-delat-oruzhie-1080517922.html
"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие
"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие - 23.06.2026 Украина.ру
"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие
Американские автоконцерны начнут производить оружие. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 23 июня заявил журналистам в Белом доме
2026-06-23T03:49
2026-06-23T03:52
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
милитаризация
впк
ракеты
производство
автоконцерны
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080193766_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_11581a1c9312f20587f0e30da07d1375.jpg
"У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", — сказал он.По словам Трампа, власти Соединённых Штатов разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет."Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия", — отметил глава Белого дома.По информации СМИ, американские арсеналы в результате конфликта с Ираном оказались заметно истощены, что увеличивает риски в случае новых войн. В частности, ещё в апреле телеканал CNN утверждал, что военные США только за семь недель кампании на Ближнем Востоке израсходовали почти половину запасов ракет Patriot для ПВО и до 30 процентов крылатых ракет Tomahawk.Аналитики полагают, что на восполнение запасов боеприпасов потребуется несколько лет.Подробно ситуация, в которой оказались Соединённые Штаты в результате американо-израильской агрессии против Ирана, разбирается в материале Александра Сокуренко Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
иран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080193766_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_37bb431b01798858419809695f62a98b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, милитаризация, впк, ракеты, производство, автоконцерны, иран, ближний восток, агрессия, американская гегемония, зрк patriot
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, милитаризация, ВПК, ракеты, производство, автоконцерны, Иран, Ближний Восток, агрессия, американская гегемония, ЗРК Patriot

"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие

03:49 23.06.2026 (обновлено: 03:52 23.06.2026)
 
© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Читать в
ДзенTelegram
Американские автоконцерны начнут производить оружие. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 23 июня заявил журналистам в Белом доме
"У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", — сказал он.
По словам Трампа, власти Соединённых Штатов разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.
"Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия", — отметил глава Белого дома.
По информации СМИ, американские арсеналы в результате конфликта с Ираном оказались заметно истощены, что увеличивает риски в случае новых войн. В частности, ещё в апреле телеканал CNN утверждал, что военные США только за семь недель кампании на Ближнем Востоке израсходовали почти половину запасов ракет Patriot для ПВО и до 30 процентов крылатых ракет Tomahawk.
Аналитики полагают, что на восполнение запасов боеприпасов потребуется несколько лет.
Подробно ситуация, в которой оказались Соединённые Штаты в результате американо-израильской агрессии против Ирана, разбирается в материале Александра Сокуренко Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампмилитаризацияВПКракетыпроизводствоавтоконцерныИранБлижний Востокагрессияамериканская гегемонияЗРК Patriot
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:30История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня
09:26ВС РФ завершают операцию по освобождению Константиновки
09:20В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле боя
09:19Удары по мостам и производству дронов. Что происходит в Запорожье
08:54Главное за ночь 23 июня
08:23ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией
07:58"И примкнувший к ним Шепилов". Как "украинцы" разгромили "антипартийную группу" и получили власть в РСФСР
07:56Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп
07:28Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик
07:23Энергетические войны: США приостановили санкции против иранской нефти, но Китай не спешит её покупать
07:00Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску
06:34Война до 2050 года? Эксперты и политики о настоящем и будущем
06:22Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада
06:21Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
06:17Европа молчит в трубку. Почему роль Евросоюза в качестве переговорщика по Украине оказалась под вопросом
06:00"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью
05:45Окно возможностей закрылось: Брутер про "дух Анкориджа", стратегию России и окончание СВО
05:37Пёс ценой жизни спас четверых разведчиков от украинского FPV-дрона
05:30"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке
05:15"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром
Лента новостейМолния