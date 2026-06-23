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"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие
"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие - 23.06.2026 Украина.ру
"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие
Американские автоконцерны начнут производить оружие. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 23 июня заявил журналистам в Белом доме
2026-06-23T03:49
2026-06-23T03:49
2026-06-23T03:52
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"У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", — сказал он.По словам Трампа, власти Соединённых Штатов разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет."Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия", — отметил глава Белого дома.По информации СМИ, американские арсеналы в результате конфликта с Ираном оказались заметно истощены, что увеличивает риски в случае новых войн. В частности, ещё в апреле телеканал CNN утверждал, что военные США только за семь недель кампании на Ближнем Востоке израсходовали почти половину запасов ракет Patriot для ПВО и до 30 процентов крылатых ракет Tomahawk.Аналитики полагают, что на восполнение запасов боеприпасов потребуется несколько лет.Подробно ситуация, в которой оказались Соединённые Штаты в результате американо-израильской агрессии против Ирана, разбирается в материале Александра Сокуренко Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, милитаризация, впк, ракеты, производство, автоконцерны, иран, ближний восток, агрессия, американская гегемония, зрк patriot
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, милитаризация, ВПК, ракеты, производство, автоконцерны, Иран, Ближний Восток, агрессия, американская гегемония, ЗРК Patriot
"Пушки вместо масла": производители автомобилей в США начнут делать оружие
03:49 23.06.2026 (обновлено: 03:52 23.06.2026)
Американские автоконцерны начнут производить оружие. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 23 июня заявил журналистам в Белом доме
"У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", — сказал он.
По словам Трампа, власти Соединённых Штатов разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.
"Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия", — отметил глава Белого дома.
По информации СМИ, американские арсеналы в результате конфликта с Ираном оказались заметно истощены, что увеличивает риски в случае новых войн. В частности, ещё в апреле телеканал CNN утверждал, что военные США только за семь недель кампании на Ближнем Востоке израсходовали почти половину запасов ракет Patriot для ПВО и до 30 процентов крылатых ракет Tomahawk.
Аналитики полагают, что на восполнение запасов боеприпасов потребуется несколько лет.
Подробно ситуация, в которой оказались Соединённые Штаты в результате американо-израильской агрессии против Ирана, разбирается в материале Александра Сокуренко Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру