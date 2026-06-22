https://ukraina.ru/20260622/reys-minab-168-chem-zavershilis-peregovory-mezhdu-ssha-i-iranom-1080494603.html

Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном

Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном - 22.06.2026 Украина.ру

Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном

Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, которые прошли в швейцарском курорте Бюргеншток, стали мастер-классом яркой и наступательной дипломатии, которую наглядно продемонстрировало иранское руководство

2026-06-22T16:04

2026-06-22T16:04

2026-06-22T16:04

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Иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прилетела в Швейцарию на самолете, украшенном надписью "Минаб 168". Таким образом Иран напомнил всем о трагедии в начальной школе города Минаб, где в результате удара американских крылатых ракет погибли 168 несовершеннолетних девочек.Этот жест иранских политиков имел большое символическое значение. Галибаф и Арагчи еще раз рассказали миру о преступлениях, совершенных в ходе американско-израильской агрессии против их государства, усиливая свою позицию в ходе переговоров. Они ясно дали понять, что не намерены поступаться интересами своей страны и будут разговаривать с американцами как с врагами – потому что к этому обязывает память о жертвах американских бомбардировок.Иранцы демонстративно подчеркивали, что они не доверяют Вашингтону, который дважды напал на их страну под прикрытием таких же переговоров. Представители Ирана принципиально отказались от совместной протокольной фотосессии и рукопожатий с американской делегацией, которую возглавляли вице-президент Джей Ди Вэнс, а также неизменный дуэт переговорщиков – специальный посланник президента США Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер. А в ходе обсуждения основных вопросов иранские и американские политики по большей части общались между собой через посредников – представителей Катара и Пакистана.Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Арагчи жестко отреагировали на попытку давления, которую предпринял на фоне переговоров президент Дональд Трамп. Хозяин Белого дома опять пригрозил уничтожить Иран, если он продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе, и даже принялся угрожать иранским участникам переговоров, в очередной раз демонстрируя неповторимые стандарты своей фирменной трамповской дипломатии."Закроете его – и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну", – процитировали слова Трампа на американском телеканале Fox News.Иранцы не поддались запугиваниям со стороны главного миротворца планеты. Представители Исламской Республики говорили с американцами с позиции силы, подчеркивая, что считают себя победителями в нынешнем раунде ближневосточной войны. По мнению иранской стороны, угрозы президента США указывают на слабость его позиции, и эта агрессивная риторика не может повлиять на иранских переговорщиков, которые не собираются делать американцам никаких уступок по принципиальным вопросам – включая вопрос об обогащении урана."Разве они не думают, что если бы их угрозы возымели хоть какой-то эффект, они бы сегодня не дошли до отчаяния? Мы не принимаем всерьез угрозы американцев. Им лучше быть осторожнее со своими заявлениями, наши вооруженные силы готовы ответить другим способом. Что бы они ни говорили, действовать будем мы", – заявил об этом спикер иранского парламента Галибаф.Иран понимает, что Трампу необходим мир, потому что развязанный им конфликт нанес США серьезный и долгосрочный ущерб.Как сообщает сегодня CNN, нападение на Иран обошлось Пентагону примерно в сорок миллиардов долларов – включая расходы на боеприпасы, уничтоженную технику и ущерб американским военным базам в Персидском заливе. Организованная иранцами блокада Ормуза спровоцировала повышение цен на топливо, которое прочувствовали на себе соотечественники Дональда Трампа. Средняя цена бензина достигла в США отметки 4 доллара за галлон, в результате чего темпы инфляции впервые за последние три года превысили в США 4%, ударив по карману миллионов американцев.Трампу нужно выпутаться из этой ловушки – потому что продолжение кризиса грозит его партии катастрофическим провалом на осенних промежуточных выборах. Иранская делегация отлично понимает, в каком положении находится сейчас Белый дом. Галибаф и Арагчи устроили дипломатический демарш, заявляя о намерениях покинуть Швейцарию из-за угроз со стороны Трампа. И американским дипломатам пришлось обращаться за помощью к катарцам и пакистанцам, которые в буквальном смысле упрашивали гордых иранских политиков продолжить переговоры.Встреча в Бюргенштоке продолжалась в итоге восемнадцать часов и закончилась согласованием "меморандума о взаимопонимании". В обмен на прекращение блокады Ормузского пролива американцы обещают снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть украденных иранских активов и утвердить крупный план послевоенной реконструкции Ирана, который можно рассматривать как скрытые американские репарации Тегерану.Финальные договоренности должны быть заключены в течение шестидесяти дней, но предварительные контуры итоговых соглашений указывают на то, что они действительно составлены в пользу Исламской Республики.Иранцы принципиально увязывают продолжение переговоров с прекращением израильской агрессии против Ливана, настаивая на том, что Трамп должен повлиять на премьер-министра Беньямина Нетаньяху, заставив его прекратить бомбардировки Бейрута и немедленно вывести войска с территории соседнего государства. "Соединенные Штаты, исходя из своих договоренностей с Исламской Республикой Иран, несут ответственность за агрессию и провокационные действия израильского режима в Ливане и должны быть привлечены к ответу. В случае возникновения любой угрозы мы возложим всю ответственность на американцев", – сказал об этом Мохсен Резаи, военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.Этот момент является на сегодня главной угрозой для переговорного процесса между США и Ираном. Израильское правительство категорически не желает сворачивать военное вторжение в Ливан, потому что прекращение войны угрожает ультраправой коалиции поражением на предстоящих выборах в кнессет. А министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир настойчиво повышает ставки, демонстративно призывая расширить военные действия на земле Ливана."Ливан – весь Ливан – должен стать нашей игровой площадкой. Весь Ливан должен быть нашей целью", – заявил он об этом в пику договоренностям между Тегераном и Вашингтоном.Все идет к тому, что Трампу придется решать вопрос с хронической недоговороспособностью Тель-Авива, уступая нажиму со стороны иранцев. Появились сообщения, что Белый дом налаживает взаимодействие с израильской оппозицией, чтобы усилить нажим на Нетаньяху. И это наверняка усугубит политические проблемы израильского премьера."Международное положение Израиля сейчас настолько плохое, оно просто ужасающее – во многом из-за провалов и безответственных решений министров правительства", – подчеркивает сейчас один из оппозиционных лидеров, бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, который явно рассчитывает снова встать во главе правительства после падения правящей коалиции.Пример Ирана показывает, как нужно вести переговоры с американцами – не доверяя их обещаниям и жестко придерживаясь собственных интересов. Общаясь с американскими политиками, нужно напоминать о том, что их разрушительная политика постоянно приводит к трагедиям, за которые нужно будет нести ответ. Как это сделали иранцы, прилетев на встречу с американскими дипломатами на самолете с надписью "Минаб 168".Читайте по этой теме интервью: "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география"

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мир без границ, эксклюзив, дональд трамп, fox news, cnn, пентагон, иран, сша, джей ди вэнс, ливан