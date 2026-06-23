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Харьковское направление СВО: последние новости

Харьковское направление СВО: последние новости - 23.06.2026 Украина.ру

Харьковское направление СВО: последние новости

На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои вдоль всей линии соприкосновения, включая приграничные районы Харьковской и Сумской областей. Об этом в ночь на 23 июня сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"

2026-06-23T00:50

2026-06-23T00:50

2026-06-23T00:53

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🟥 По всему направлению фиксируются активные штурмовые действия, удары авиации и беспилотников;🟥 В населённом пункте Казачья Лопань российские подразделения продвинулись вглубь села и заняли около 10 домов;🟥 В районе населённых пунктов Лиман, Старицы, Волчанск ВС РФ отражают вражеские атаки;🟥 В населенном пункте Лосевка российские штурмовики разбили подразделения противника. В этом районе ВСУ находятся на позициях без какого либо обеспечения, а недовольных такой постановкой дел украинских военнослужащих ликвидируют свои же сбросами с БПЛА;🟥 В районе населённых пунктов Покаляное, Караичное и Волоховка идут стрелковые бои в лесных массивах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обновлена карта боевых действий в Константиновке, Воронеж поразили британскими ракетами. Новости СВО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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