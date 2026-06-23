Харьковское направление СВО: последние новости - 23.06.2026 Украина.ру
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Харьковское направление СВО: последние новости
Харьковское направление СВО: последние новости - 23.06.2026 Украина.ру
Харьковское направление СВО: последние новости
На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои вдоль всей линии соприкосновения, включая приграничные районы Харьковской и Сумской областей. Об этом в ночь на 23 июня сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"
2026-06-23T00:50
2026-06-23T00:53
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наступление вс рф
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сво
новости сво
спецоперация
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война на украине
всу
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🟥 По всему направлению фиксируются активные штурмовые действия, удары авиации и беспилотников;🟥 В населённом пункте Казачья Лопань российские подразделения продвинулись вглубь села и заняли около 10 домов;🟥 В районе населённых пунктов Лиман, Старицы, Волчанск ВС РФ отражают вражеские атаки;🟥 В населенном пункте Лосевка российские штурмовики разбили подразделения противника. В этом районе ВСУ находятся на позициях без какого либо обеспечения, а недовольных такой постановкой дел украинских военнослужащих ликвидируют свои же сбросами с БПЛА;🟥 В районе населённых пунктов Покаляное, Караичное и Волоховка идут стрелковые бои в лесных массивах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обновлена карта боевых действий в Константиновке, Воронеж поразили британскими ракетами. Новости СВО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, спецоперация, харьковская область, война на украине, всу, вооруженные силы украины, украина, удары, ракетные удары по украине, авиаудары, бпла, вкс, сумская область
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьковская область, война на Украине, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, удары, ракетные удары по Украине, авиаудары, БПЛА, ВКС, Сумская область

Харьковское направление СВО: последние новости

00:50 23.06.2026 (обновлено: 00:53 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои вдоль всей линии соприкосновения, включая приграничные районы Харьковской и Сумской областей. Об этом в ночь на 23 июня сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"
🟥 По всему направлению фиксируются активные штурмовые действия, удары авиации и беспилотников;
🟥 В населённом пункте Казачья Лопань российские подразделения продвинулись вглубь села и заняли около 10 домов;
🟥 В районе населённых пунктов Лиман, Старицы, Волчанск ВС РФ отражают вражеские атаки;
🟥 В населенном пункте Лосевка российские штурмовики разбили подразделения противника. В этом районе ВСУ находятся на позициях без какого либо обеспечения, а недовольных такой постановкой дел украинских военнослужащих ликвидируют свои же сбросами с БПЛА;
🟥 В районе населённых пунктов Покаляное, Караичное и Волоховка идут стрелковые бои в лесных массивах.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обновлена карта боевых действий в Константиновке, Воронеж поразили британскими ракетами. Новости СВО.
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