https://ukraina.ru/20260623/k-chrtu-diplomatiyu-kto-soyuzniki-rossii-i-gde-nasha-g7-ordukhanyan-o-vyzhivanii-v-globalnom-konflikte-1080543318.html

К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте

К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте - 23.06.2026 Украина.ру

К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о главной цели, достигнутой Западом на саммите G7, а также отметил необходимость решения... Украина.ру, 23.06.2026

2026-06-23T15:29

2026-06-23T15:29

2026-06-23T15:29

видео

россия

запад

украина

рафаэль ордуханян

дональд трамп

биньямин нетаньяху

украина.ру

большая семерка

чем закончились переговоры

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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о главной цели, достигнутой Западом на саммите G7, а также отметил необходимость решения наболевших вопросов, существующих в России:00:23 - Добилась ли "Большая семёрка" внимания к Украине?11:54 - Нетаньяху как проблема для Трампа в вопросе по Ирану;22:05 - Разбор разговора Путина и Трампа.ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: t.me/AmericaLightУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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