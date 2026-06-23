https://ukraina.ru/20260623/k-chrtu-diplomatiyu-kto-soyuzniki-rossii-i-gde-nasha-g7-ordukhanyan-o-vyzhivanii-v-globalnom-konflikte-1080543318.html
К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте
К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте - 23.06.2026 Украина.ру
К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о главной цели, достигнутой Западом на саммите G7, а также отметил необходимость решения... Украина.ру, 23.06.2026
2026-06-23T15:29
2026-06-23T15:29
2026-06-23T15:29
видео
россия
запад
украина
рафаэль ордуханян
дональд трамп
биньямин нетаньяху
украина.ру
большая семерка
чем закончились переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/17/1080543189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_663c851f0974f9ae3b2209798ca43537.png
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о главной цели, достигнутой Западом на саммите G7, а также отметил необходимость решения наболевших вопросов, существующих в России:00:23 - Добилась ли "Большая семёрка" внимания к Украине?11:54 - Нетаньяху как проблема для Трампа в вопросе по Ирану;22:05 - Разбор разговора Путина и Трампа.ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: t.me/AmericaLightУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
россия
запад
украина
израиль
иран
ближний восток
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/17/1080543189_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_187895af4532f4850b0107f62611cbe9.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, запад, украина, рафаэль ордуханян, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, большая семерка, чем закончились переговоры, переговоры по украине 2026, g7, израиль, иран, ближний восток, сша, видео
Видео, Россия, Запад, Украина, Рафаэль Ордуханян, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, большая семерка, чем закончились переговоры, Переговоры по Украине 2026, G7, Израиль, Иран, Ближний Восток, США