https://ukraina.ru/20260623/drachlivyy-direktor-v-natsrazvedke-ssha-nachalis-massovye-chistki-sotrudnikov--1080541957.html

Драчливый директор. В нацразведке США начались массовые чистки сотрудников

Драчливый директор. В нацразведке США начались массовые чистки сотрудников - 23.06.2026 Украина.ру

Драчливый директор. В нацразведке США начались массовые чистки сотрудников

В аппарате директора национальной разведки Соединенных Штатов Америки начались массовые сокращения. Как сообщает телеканал CNN, исполняющий обязанности руководителя этого ведомства Билл Пулте явился в офис на день раньше официального вступления в свою должность и запросил список всех сотрудников для подготовки массовых увольнений

2026-06-23T16:04

2026-06-23T16:04

2026-06-23T16:04

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талси габбард

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По данным анонимного источника CNN, Пулте намерен сократить несколько сотен кадровых сотрудников нацразведки, которые работали в национальном контртеррористическом центре, а также в национальном центре контрразведки и безопасности. И эту большую чистку сразу же связали с желанием избавиться от команды бывшего директора национальной разведки США Тулси Габбард, которая подала в отставку 22 мая и официально оставила свою должность в минувший четверг.Габбард мотивировала свое решение личными проблемами, под которыми подразумевалось тяжелое заболевание мужа. Однако все знали, что она находится в конфликтных отношениях с президентом Дональдом Трампом, не разделяя его приверженность к агрессивной внешней политике.Тулси выступала против американского нападения на Иран, считая, что он не представляет Америке реальной угрозы. Газета The Guardian писала о том, что Трамп намерен уволить директора нацразведки из-за ее критической позиции в отношении иранской войны. А глава национального контртеррористического центра Джо Кент, который считался единомышленником Габбард, ушел в отставку еще в марте, обвинив президента США в безвольном потакании Беньямину Нетаньяху.Судя по всему, Белый дом сомневается в лояльности собственных разведчиков. Разгневанный Трамп хочет избавиться от приближенных к Габбард людей, и это желание полностью совпадает с чаяниями американского истеблишмента. Представители большого бизнеса и политические лоббисты не могут простить ей громкий скандал вокруг происхождения вируса COVID-19 и работы американских биологических лабораторий за рубежом, который спровоцировала своими заявлениями уходящий директор национальной разведки."Пандемия COVID-19 причинила огромные трудности и боль миллионам американцев и бесчисленному количеству людей по всему миру. Пришло время народу узнать реальную историю", – заявила ранее Габбард. Она предоставила общественности рассекреченные документы, которые подтверждают – американские чиновники во главе с заочно помилованным Джо Байденом доктором Энтони Фаучи тайно финансировали исследования в Уханьском институте вирусологии. Что и спровоцировало дальнейшие трагические события."Последний аккорд Габбард – это скорее не про ковид, а про то, как крутятся шестеренки deep state, когда там побаиваются выйти на самих себя. Настоящим Доктором Ложь в пандемии COVID-19 стал глава национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) доктор Энтони Фаучи. Именно он курировал выделение миллионов долларов из карманов американских налогоплательщиков на финансирование опасных исследований коронавирусов в Уханьском институте вирусологии, откуда, как теперь понятно, и произошла утечка, запустившая пандемию. Когда обвал стал неконтролируемым, Фаучи возглавил зачистку следов, оставленных той же "большой фармой". Именно Фаучи был ключевой фигурой в финансировании вирусологических исследований. Большого поклонника экспериментов, в ходе которых патогенам искусственно придают новые или усиленные свойства, старательно выводили из-под удара. В том числе с помощью заявлений государственного департамента США", – пишет об этом работающий в Америке журналист Валентин Богданов.Эта новость перекликается с другими важными данными, предоставленными национальной разведкой по распоряжению Габбард. Оказалось, что министерство обороны США финансировало через программу Biological Threat Reduction Program секретные исследования в 46 украинских лабораториях, больницах и диагностических центрах. Причем эта работа имела высший класс биологической опасности, что предполагало взаимодействие с самыми опасными патогенами – включая возбудителей сибирской язвы, туляремии, лихорадки Эбола и даже чумы.Эта информация, обнародованная по указанию Габбард, полностью подтвердила заявления Москвы, которая давно рассказывала миру об американских биологических программах на Украине. Хотя западные пропагандисты несколько лет подряд называли сообщения о тайных военных лабораториях кремлевскими измышлениями.Задействованные в украинских секретных исследованиях медицинские корпорации понесли репутационные и финансовые потери, кинувшись с жалобами к американскому президенту. И устроенные по решению Трампа чистки могут являться банальной местью для всех работников ведомства, связанных с фигурой покинувшей свою должность Тулси. Поскольку хозяин Белого дома не верит в их управляемость и лояльность, предпочитая на всякий случай подстраховаться.Судя по всему, Билл Пулте был направлен в нацразведку именно для проведения большой чистки. Потому что этот бизнесмен с сомнительной репутацией никогда не имел отношения к разведке и попадал в новости в связи с не самыми лицеприятными историями – вроде слухов о драке с одним из американских чиновников."Есть вероятность, что процесс утверждения Пулте будет большим цирком, чем то, что было в случае Роберта Кеннеди-младшего и Пита Хегсета. Даже республиканцы не очень довольны тем, что Трамп его продвигает. Сам лидер республиканцев в сенате Джон Тун с критикой отозвался о возможном назначении Пулте… Личность одиозная, мягко говоря. Пулте – выходец из бизнеса и никогда не работал на правительство или в сфере нацбезопасности до второго президентства Трампа, начавшегося в январе 2025 года. Во второй администрации Трампа его считают человеком, близким к министру торговли Говарду Латнику. Осенью Politico сообщил о его потасовке с министром финансов Скоттом Бессентом. В ходе одного из мероприятий Бессент якобы упрекнул Пулте в доносительстве на него лично Трампу", – пишет о сменщике Тулси Габбард эксперт-американист Роман Романов.Американское глубинное государство выдавило из власти бывшую главу нацразведки, которая осмелилась поделиться с миром неблаговидными тайнами американской политики. И, судя по всему, в Белом доме хотят примерно наказать всех причастных к этому бунту людей. Чтобы никто из американских разведчиков не осмелился снова вытащить на всеобщее обозрение грязное белье из Белого дома, Лэнгли и Пентагона.О том, чем завершились переговоры США с Ираном - в материале Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном.

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эксклюзив, сша, талси габбард, дональд трамп, джо байден, мир без границ