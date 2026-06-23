Драчливый директор. В нацразведке США начались массовые чистки сотрудников - 23.06.2026 Украина.ру
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Драчливый директор. В нацразведке США начались массовые чистки сотрудников
Драчливый директор. В нацразведке США начались массовые чистки сотрудников - 23.06.2026 Украина.ру
Драчливый директор. В нацразведке США начались массовые чистки сотрудников
В аппарате директора национальной разведки Соединенных Штатов Америки начались массовые сокращения. Как сообщает телеканал CNN, исполняющий обязанности руководителя этого ведомства Билл Пулте явился в офис на день раньше официального вступления в свою должность и запросил список всех сотрудников для подготовки массовых увольнений
2026-06-23T16:04
2026-06-23T16:04
эксклюзив
сша
талси габбард
дональд трамп
джо байден
мир без границ
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По данным анонимного источника CNN, Пулте намерен сократить несколько сотен кадровых сотрудников нацразведки, которые работали в национальном контртеррористическом центре, а также в национальном центре контрразведки и безопасности. И эту большую чистку сразу же связали с желанием избавиться от команды бывшего директора национальной разведки США Тулси Габбард, которая подала в отставку 22 мая и официально оставила свою должность в минувший четверг.Габбард мотивировала свое решение личными проблемами, под которыми подразумевалось тяжелое заболевание мужа. Однако все знали, что она находится в конфликтных отношениях с президентом Дональдом Трампом, не разделяя его приверженность к агрессивной внешней политике.Тулси выступала против американского нападения на Иран, считая, что он не представляет Америке реальной угрозы. Газета The Guardian писала о том, что Трамп намерен уволить директора нацразведки из-за ее критической позиции в отношении иранской войны. А глава национального контртеррористического центра Джо Кент, который считался единомышленником Габбард, ушел в отставку еще в марте, обвинив президента США в безвольном потакании Беньямину Нетаньяху.Судя по всему, Белый дом сомневается в лояльности собственных разведчиков. Разгневанный Трамп хочет избавиться от приближенных к Габбард людей, и это желание полностью совпадает с чаяниями американского истеблишмента. Представители большого бизнеса и политические лоббисты не могут простить ей громкий скандал вокруг происхождения вируса COVID-19 и работы американских биологических лабораторий за рубежом, который спровоцировала своими заявлениями уходящий директор национальной разведки."Пандемия COVID-19 причинила огромные трудности и боль миллионам американцев и бесчисленному количеству людей по всему миру. Пришло время народу узнать реальную историю", – заявила ранее Габбард. Она предоставила общественности рассекреченные документы, которые подтверждают – американские чиновники во главе с заочно помилованным Джо Байденом доктором Энтони Фаучи тайно финансировали исследования в Уханьском институте вирусологии. Что и спровоцировало дальнейшие трагические события."Последний аккорд Габбард – это скорее не про ковид, а про то, как крутятся шестеренки deep state, когда там побаиваются выйти на самих себя. Настоящим Доктором Ложь в пандемии COVID-19 стал глава национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) доктор Энтони Фаучи. Именно он курировал выделение миллионов долларов из карманов американских налогоплательщиков на финансирование опасных исследований коронавирусов в Уханьском институте вирусологии, откуда, как теперь понятно, и произошла утечка, запустившая пандемию. Когда обвал стал неконтролируемым, Фаучи возглавил зачистку следов, оставленных той же "большой фармой". Именно Фаучи был ключевой фигурой в финансировании вирусологических исследований. Большого поклонника экспериментов, в ходе которых патогенам искусственно придают новые или усиленные свойства, старательно выводили из-под удара. В том числе с помощью заявлений государственного департамента США", – пишет об этом работающий в Америке журналист Валентин Богданов.Эта новость перекликается с другими важными данными, предоставленными национальной разведкой по распоряжению Габбард. Оказалось, что министерство обороны США финансировало через программу Biological Threat Reduction Program секретные исследования в 46 украинских лабораториях, больницах и диагностических центрах. Причем эта работа имела высший класс биологической опасности, что предполагало взаимодействие с самыми опасными патогенами – включая возбудителей сибирской язвы, туляремии, лихорадки Эбола и даже чумы.Эта информация, обнародованная по указанию Габбард, полностью подтвердила заявления Москвы, которая давно рассказывала миру об американских биологических программах на Украине. Хотя западные пропагандисты несколько лет подряд называли сообщения о тайных военных лабораториях кремлевскими измышлениями.Задействованные в украинских секретных исследованиях медицинские корпорации понесли репутационные и финансовые потери, кинувшись с жалобами к американскому президенту. И устроенные по решению Трампа чистки могут являться банальной местью для всех работников ведомства, связанных с фигурой покинувшей свою должность Тулси. Поскольку хозяин Белого дома не верит в их управляемость и лояльность, предпочитая на всякий случай подстраховаться.Судя по всему, Билл Пулте был направлен в нацразведку именно для проведения большой чистки. Потому что этот бизнесмен с сомнительной репутацией никогда не имел отношения к разведке и попадал в новости в связи с не самыми лицеприятными историями – вроде слухов о драке с одним из американских чиновников."Есть вероятность, что процесс утверждения Пулте будет большим цирком, чем то, что было в случае Роберта Кеннеди-младшего и Пита Хегсета. Даже республиканцы не очень довольны тем, что Трамп его продвигает. Сам лидер республиканцев в сенате Джон Тун с критикой отозвался о возможном назначении Пулте… Личность одиозная, мягко говоря. Пулте – выходец из бизнеса и никогда не работал на правительство или в сфере нацбезопасности до второго президентства Трампа, начавшегося в январе 2025 года. Во второй администрации Трампа его считают человеком, близким к министру торговли Говарду Латнику. Осенью Politico сообщил о его потасовке с министром финансов Скоттом Бессентом. В ходе одного из мероприятий Бессент якобы упрекнул Пулте в доносительстве на него лично Трампу", – пишет о сменщике Тулси Габбард эксперт-американист Роман Романов.Американское глубинное государство выдавило из власти бывшую главу нацразведки, которая осмелилась поделиться с миром неблаговидными тайнами американской политики. И, судя по всему, в Белом доме хотят примерно наказать всех причастных к этому бунту людей. Чтобы никто из американских разведчиков не осмелился снова вытащить на всеобщее обозрение грязное белье из Белого дома, Лэнгли и Пентагона.О том, чем завершились переговоры США с Ираном - в материале Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном.
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, талси габбард, дональд трамп, джо байден, мир без границ
Эксклюзив, США, Талси Габбард, Дональд Трамп, Джо Байден, Мир без границ

Драчливый директор. В нацразведке США начались массовые чистки сотрудников

16:04 23.06.2026
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В аппарате директора национальной разведки Соединенных Штатов Америки начались массовые сокращения. Как сообщает телеканал CNN, исполняющий обязанности руководителя этого ведомства Билл Пулте явился в офис на день раньше официального вступления в свою должность и запросил список всех сотрудников для подготовки массовых увольнений
По данным анонимного источника CNN, Пулте намерен сократить несколько сотен кадровых сотрудников нацразведки, которые работали в национальном контртеррористическом центре, а также в национальном центре контрразведки и безопасности. И эту большую чистку сразу же связали с желанием избавиться от команды бывшего директора национальной разведки США Тулси Габбард, которая подала в отставку 22 мая и официально оставила свою должность в минувший четверг.
Габбард мотивировала свое решение личными проблемами, под которыми подразумевалось тяжелое заболевание мужа. Однако все знали, что она находится в конфликтных отношениях с президентом Дональдом Трампом, не разделяя его приверженность к агрессивной внешней политике.
Тулси выступала против американского нападения на Иран, считая, что он не представляет Америке реальной угрозы. Газета The Guardian писала о том, что Трамп намерен уволить директора нацразведки из-за ее критической позиции в отношении иранской войны. А глава национального контртеррористического центра Джо Кент, который считался единомышленником Габбард, ушел в отставку еще в марте, обвинив президента США в безвольном потакании Беньямину Нетаньяху.
Судя по всему, Белый дом сомневается в лояльности собственных разведчиков. Разгневанный Трамп хочет избавиться от приближенных к Габбард людей, и это желание полностью совпадает с чаяниями американского истеблишмента. Представители большого бизнеса и политические лоббисты не могут простить ей громкий скандал вокруг происхождения вируса COVID-19 и работы американских биологических лабораторий за рубежом, который спровоцировала своими заявлениями уходящий директор национальной разведки.
"Пандемия COVID-19 причинила огромные трудности и боль миллионам американцев и бесчисленному количеству людей по всему миру. Пришло время народу узнать реальную историю", – заявила ранее Габбард.
Она предоставила общественности рассекреченные документы, которые подтверждают – американские чиновники во главе с заочно помилованным Джо Байденом доктором Энтони Фаучи тайно финансировали исследования в Уханьском институте вирусологии. Что и спровоцировало дальнейшие трагические события.
"Последний аккорд Габбард – это скорее не про ковид, а про то, как крутятся шестеренки deep state, когда там побаиваются выйти на самих себя. Настоящим Доктором Ложь в пандемии COVID-19 стал глава национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) доктор Энтони Фаучи. Именно он курировал выделение миллионов долларов из карманов американских налогоплательщиков на финансирование опасных исследований коронавирусов в Уханьском институте вирусологии, откуда, как теперь понятно, и произошла утечка, запустившая пандемию. Когда обвал стал неконтролируемым, Фаучи возглавил зачистку следов, оставленных той же "большой фармой". Именно Фаучи был ключевой фигурой в финансировании вирусологических исследований. Большого поклонника экспериментов, в ходе которых патогенам искусственно придают новые или усиленные свойства, старательно выводили из-под удара. В том числе с помощью заявлений государственного департамента США", – пишет об этом работающий в Америке журналист Валентин Богданов.
Эта новость перекликается с другими важными данными, предоставленными национальной разведкой по распоряжению Габбард. Оказалось, что министерство обороны США финансировало через программу Biological Threat Reduction Program секретные исследования в 46 украинских лабораториях, больницах и диагностических центрах. Причем эта работа имела высший класс биологической опасности, что предполагало взаимодействие с самыми опасными патогенами – включая возбудителей сибирской язвы, туляремии, лихорадки Эбола и даже чумы.
Эта информация, обнародованная по указанию Габбард, полностью подтвердила заявления Москвы, которая давно рассказывала миру об американских биологических программах на Украине. Хотя западные пропагандисты несколько лет подряд называли сообщения о тайных военных лабораториях кремлевскими измышлениями.
Задействованные в украинских секретных исследованиях медицинские корпорации понесли репутационные и финансовые потери, кинувшись с жалобами к американскому президенту. И устроенные по решению Трампа чистки могут являться банальной местью для всех работников ведомства, связанных с фигурой покинувшей свою должность Тулси. Поскольку хозяин Белого дома не верит в их управляемость и лояльность, предпочитая на всякий случай подстраховаться.
Судя по всему, Билл Пулте был направлен в нацразведку именно для проведения большой чистки. Потому что этот бизнесмен с сомнительной репутацией никогда не имел отношения к разведке и попадал в новости в связи с не самыми лицеприятными историями – вроде слухов о драке с одним из американских чиновников.
"Есть вероятность, что процесс утверждения Пулте будет большим цирком, чем то, что было в случае Роберта Кеннеди-младшего и Пита Хегсета. Даже республиканцы не очень довольны тем, что Трамп его продвигает. Сам лидер республиканцев в сенате Джон Тун с критикой отозвался о возможном назначении Пулте… Личность одиозная, мягко говоря. Пулте – выходец из бизнеса и никогда не работал на правительство или в сфере нацбезопасности до второго президентства Трампа, начавшегося в январе 2025 года. Во второй администрации Трампа его считают человеком, близким к министру торговли Говарду Латнику. Осенью Politico сообщил о его потасовке с министром финансов Скоттом Бессентом. В ходе одного из мероприятий Бессент якобы упрекнул Пулте в доносительстве на него лично Трампу", – пишет о сменщике Тулси Габбард эксперт-американист Роман Романов.
Американское глубинное государство выдавило из власти бывшую главу нацразведки, которая осмелилась поделиться с миром неблаговидными тайнами американской политики. И, судя по всему, в Белом доме хотят примерно наказать всех причастных к этому бунту людей. Чтобы никто из американских разведчиков не осмелился снова вытащить на всеобщее обозрение грязное белье из Белого дома, Лэнгли и Пентагона.
О том, чем завершились переговоры США с Ираном - в материале Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном.
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