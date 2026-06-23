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Музыка между Киевом и Москвой. 70 лет со дня смерти композитора Рейнгольда Грдиэра

Музыка между Киевом и Москвой. 70 лет со дня смерти композитора Рейнгольда Грдиэра - 23.06.2026 Украина.ру

Музыка между Киевом и Москвой. 70 лет со дня смерти композитора Рейнгольда Грдиэра

70 лет назад, 23 июня 1956 года, ушел из жизни киевлянин, российский и советский композитор, музыкальный педагог и дирижёр Рейнгольд Глиэр. Судьба композитора двойственной. Глиэр был единственным музыкантом, который получил и наивысшую дореволюционную музыкальную награду — премию имени Глинки (её он получил трижды) и советскую — Сталинскую премию.

2026-06-23T16:00

2026-06-23T16:00

2026-06-23T16:00

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Глиэр родился 11 января 1875 года в Киеве, в семье эмигрантов: его мать, Жозефина Корчак, была полькой, отец, мастер по изготовлению медных духовых инструментов, Мориц Глиэр — немцем, композитору удалось стать музыкантом, которого считают своим и в Киеве, и в Москве, и в Баку.Произведения, окрашенные национальной мелодикой и колоритом разных советских республик, появились в 1923 году, с того момента, как Глиэра пригласил в Баку Народный комиссариат просвещения Азербайджанской ССР, чтобы тот написал оперу на национальный сюжет.Опера «Шахсенем» была поставлена в 1927 году Азербайджанским театром оперы и балета, и главную партию в ней исполнила певица Шевкет Мамедова — приятельница Глиэра по Киевской академии музыки. Один из двух либреттистов оперы, писатель и драматург Джафар Джабарлы, в своем творчестве много внимания уделял раскрепощению женщин Востока, поэтому опера, основанная на национальных сказках и традициях русского ориентализма, приобрела исключительно свежее, современное, революционное значение.После Баку был Ташкент — на узбекские народные темы Глиэр написал увертюру «Ферганский праздник», оперы «Лейли и Меджнун» и «Гюльсара».Украинские темы и мелодии киевлянин Глиэр считал наиболее «своими»: он написал симфоническую поэму «Заповіт» по мотивам произведения Тараса Шевченко, симфоническую картину «Запорожцы» на тему казачества, балет «Тарас Бульба» по повести Николая Гоголя.Его главное русское произведение — Третья симфония «Илья Муромец», былинная, монументальная, названная американским дирижером Леопольдом Стоковским «памятником славянской культуре, музыкой, выражающей силу русского народа».Глиэр — романтик, а интерес к национальным культурам, бесспорно, одна из главных «любовей» романтического музыкального искусства. В XIX веке, когда по Европе мчалась «Весна народов» — в Польше, наконец, появился польский Шопен, в Чехии — Сметана, в России — Глинка, но рука об руку с национально-освободительными движениями и народными мотивами порой шел и национализм.Романтик другого времени и государства (социалистического), Глиэр писал музыку для народов свободных, но дружных, единых. Три увертюры, основанные на русской, украинской, узбекской и азербайджанской мелодиках воплощают эти идеи: «Торжественная увертюра», увертюра «На славянские темы» и «Дружбы народов».Киев музыканта ГлиэраКиев, как мечталось Глиэру, должен был стать одним из музыкальных центров Российской империи. Получив образование в Москве, он старался обустроить музыкальную жизнь Киева по всем столичным традициям, устраивая многочисленные концерты, салоны, музыкальные вечера.Глиэр стал наставником и педагогом будущих корифеев академической музыки УССР — Льва Ревуцкого, Бориса Лятошинского, а за время его работы в консерватории, Киев посещали товарищи и музыкальные единомышленники — Глазунов, Яворский, Рахманинов, Гречанинов, Прокофьев, Гольденвейзер.Лятошинский, также лауреат Сталинской премии, позднее в своих мемуарах напишет, что Киев стал музыкальным городом исключительно благодаря Глиэру, а Ревуцкий посвятит ему свою первую симфонию.В 1914 году Глиэр отправился в музыкальный, этнографический тур по Украине: особенно его интересовал юг — Николаев, Елисаветград, Одесса. Именно в Одессе, руководя концертом и собирая фольклорный материал, композитор узнал о начале Первой мировой войны.Две мировые войны композитора и гражданина«Может быть, Вы не откажетесь выступить в этом полугодии в камерном собрании Музыкального общества, которое мы устраиваем в пользу раненых... Я, да и все киевские музыканты были бы очень счастливы увидеть и услышать Вас в Киеве. Я лично очень желал бы с Вами повидаться, посоветоваться, поговорить о консерваторских делах», — напишет Глиэр товарищу, русскому композитору Сергею Танееву уже в январе 1915 года, организовывая в Киеве благотворительный концерт в пользу армии.Первый из них был проведен уже в сентябре 1914-го, в Большом здании Купеческого собрания: композитору удалось собрать средства, необходимые санитарному отряду. Некоторые биографы считают, что в санитарном поезде, которому помогал Глиэр, мог быть другой музыкант и доброволец Первой мировой — шансонье Александр Вертинский. Впрочем, это ничем не подтвержденная информация.Услышав о войне впервые — в Одессе — Глиэр был взбешён тем, что железная дорога была перекрыта для гражданских поездов, а он не мог выехать в Киев тут же, в тот же самый день, для того чтобы начать помощь армии.Такой же, но более плодотворной в творческом смысле была реакция Глиэра начало Великой Отечественной войны:«Трудно передать то негодование, которое охватило меня, когда я узнал о разбойничьем нападении фашистских бандитов на нашу Родину... Я, не колеблясь, по первому зову партии и правительства, встану в ряды бойцов нашей славной Красной Армии», — написал он в статье для газеты «Правда».Композитору не было суждено стать солдатом, но Союз композиторов СССР призвал его на музыкальный фронт, и там Глиэр бил врагов нещадно:«Надо начать работу над крупными сочинениями, связанными с образами, чувствами, тематикой, подсказываемыми Великой Отечественной войной... Композиторы должны создавать насыщенные духом военной героики, напоенные ненавистью к врагу симфонические и большие хоровые произведения, оперы, оратории... На нас лежит обязанность дать Родине музыку, которая поднимала бы дух, возбуждала патриотические чувства, была бы действенным оружием...»Маршевая песня «Будет Гитлеру конец» на текст Ивана Доронина стала его первым откликом на войну и сопротивление советского народа: она появилась уже 29 июня 1941-го, а далее были кантаты, увертюры, симфонические поэмы, песни…Луцк, Магнитогорск, «Яблочко»И все же в мире академической музыки Глиэр известен прежде всего как автор первого советского по смыслу соцреалистического балета — «Красный мак». Основанный на истории о советских моряках и рабочих, балет не стал для советского зрителя экзотическим или чуждым. В 20–30-е годы его ставил едва ли не каждый советский оперный, а танец русских матросов «Яблочко» сошел со страниц авторской партитуры и стал народным.Чудным образом Глиэр (пока еще, и слава богу) не стал объектом нападок декоммунизаторов-деколонизаторов в Киеве и Луцке, где есть улицы и музыкальное училище, названное в его честь. Возможно, они о нем просто ничего не знают. В Магнитогорске и Баку также есть памятные таблички и места Рейнгольда Глиэра, а похоронен он в Москве, на Новодевичем кладбище, рядом со своими современниками и соратниками ушедшей, беспокойной эпохи талантливых и гениальных.

https://ukraina.ru/20230325/1044582850.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

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