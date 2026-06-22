"В состоянии распада": Рожин рассказал, как ВС РФ добивают остатки ВСУ в Константиновке - 22.06.2026 Украина.ру
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"В состоянии распада": Рожин рассказал, как ВС РФ добивают остатки ВСУ в Константиновке
"В состоянии распада": Рожин рассказал, как ВС РФ добивают остатки ВСУ в Константиновке - 22.06.2026 Украина.ру
"В состоянии распада": Рожин рассказал, как ВС РФ добивают остатки ВСУ в Константиновке
В Константиновке ВС РФ добивают остатки группировки ВСУ, которая находится в состоянии распада. Большая часть города уже освобождена и зачищена, осталось взять промзону и центральные кварталы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-22T06:00
2026-06-22T06:00
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Отвечая на вопрос о завершении операции по освобождению Константиновки и Красного Лимана, эксперт заявил, что судьба города уже решена.Рожин сообщил, что в Константиновке добивают остатки группировки ВСУ, оказавшейся зажатой в городе. "Она сейчас находится в состоянии распада. Хотя изначально она состояла из четырех бригад: 36-я бригада морской пехоты, "Лють", 100-я и 156-я", — пояснил собеседник Украина.ру.По его словам, гарнизон ВСУ рассеян по промзоне и по некоторым кварталам многоэтажек. "Причем она отрезана от остатков группировки, которая сидела на северных окраинах. На северных окраинах тоже идут бои", — добавил Рожин.Каждый день приходят сообщения о зачистке большого количества многоэтажной застройки. "Большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ", — отметил эксперт.Говоря о перспективах наступления на Доброполье, Рожин заявил, что на днях российские войска освободили Новый Донбасс и Кутузовка, а бои сместились к Мирному. "Охват Доброполья уже формируется", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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"В состоянии распада": Рожин рассказал, как ВС РФ добивают остатки ВСУ в Константиновке

06:00 22.06.2026
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Константиновке ВС РФ добивают остатки группировки ВСУ, которая находится в состоянии распада. Большая часть города уже освобождена и зачищена, осталось взять промзону и центральные кварталы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о завершении операции по освобождению Константиновки и Красного Лимана, эксперт заявил, что судьба города уже решена.
Рожин сообщил, что в Константиновке добивают остатки группировки ВСУ, оказавшейся зажатой в городе. "Она сейчас находится в состоянии распада. Хотя изначально она состояла из четырех бригад: 36-я бригада морской пехоты, "Лють", 100-я и 156-я", — пояснил собеседник Украина.ру.
По его словам, гарнизон ВСУ рассеян по промзоне и по некоторым кварталам многоэтажек. "Причем она отрезана от остатков группировки, которая сидела на северных окраинах. На северных окраинах тоже идут бои", — добавил Рожин.
Каждый день приходят сообщения о зачистке большого количества многоэтажной застройки. "Большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ", — отметил эксперт.
Говоря о перспективах наступления на Доброполье, Рожин заявил, что на днях российские войска освободили Новый Донбасс и Кутузовка, а бои сместились к Мирному. "Охват Доброполья уже формируется", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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