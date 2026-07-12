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За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек

За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек - 12.07.2026 Украина.ру

За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек

С июля 2024 года в украинскую армию было отправлено порядка миллиона человек. Об этом 12 июля сообщили в российских силовых структурах

2026-07-12T14:03

2026-07-12T14:03

2026-07-12T14:03

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"Киевский режим признаёт, что ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек — почти 500 тысяч за год. Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ мобилизовано около миллиона человек — это оценочная численность сегодняшней украинской армии", — сообщил собеседник агентства.С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей военкомы активизировали рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста любыми способами пытаются бежать из страны, рискуя жизнью.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины