За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек - 12.07.2026 Украина.ру
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За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек
За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек - 12.07.2026 Украина.ру
За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек
С июля 2024 года в украинскую армию было отправлено порядка миллиона человек. Об этом 12 июля сообщили в российских силовых структурах
2026-07-12T14:03
2026-07-12T14:03
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вооруженные силы украины
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"Киевский режим признаёт, что ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек — почти 500 тысяч за год. Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ мобилизовано около миллиона человек — это оценочная численность сегодняшней украинской армии", — сообщил собеседник агентства.С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей военкомы активизировали рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста любыми способами пытаются бежать из страны, рискуя жизнью.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины

За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек

14:03 12.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ По мере истощения ресурсов ВСУ, страны Евросоюза готовят решение, которое лишит защиты «тех, кому запрещен въезд» - мужчин в возрасте 23-60 лет
‼ По мере истощения ресурсов ВСУ, страны Евросоюза готовят решение, которое лишит защиты «тех, кому запрещен въезд» - мужчин в возрасте 23-60 лет - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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С июля 2024 года в украинскую армию было отправлено порядка миллиона человек. Об этом 12 июля сообщили в российских силовых структурах
"Киевский режим признаёт, что ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек — почти 500 тысяч за год. Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ мобилизовано около миллиона человек — это оценочная численность сегодняшней украинской армии", — сообщил собеседник агентства.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей военкомы активизировали рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста любыми способами пытаются бежать из страны, рискуя жизнью.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
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