Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное - 12.07.2026 Украина.ру
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Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное - 12.07.2026 Украина.ру
Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
Директор аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен назвал решение Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции рискованным шагом. Об этом 12 июля он рассказал ИС "Вести"
2026-07-12T13:30
2026-07-12T13:30
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7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок запрета на участие в выборах для Ле Пен, осуждённой в 2025 году по делу о хищении средств Европарламента. "Это сюрприз. Мало кто ожидал, что Ле Пен сможет. Она пошла на очень неожиданный и рисковый шаг", — отметил Дюбьен.По его словам, формально сохраняется презумпция невиновности до решения кассационного суда, но кассация может вынести вердикт в разгар кампании. "Какое решение? Домашний арест? Как проводить кампанию? Какая реакция общества? Это не конец интриги", — подчеркнул эксперт.Ранее Макрон отказался комментировать решение суда по делу Ле Пен. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, франция, париж, украина, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент
Новости, Франция, Париж, Украина, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Европарламент

Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное

13:30 12.07.2026
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Директор аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен назвал решение Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции рискованным шагом. Об этом 12 июля он рассказал ИС "Вести"
7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок запрета на участие в выборах для Ле Пен, осуждённой в 2025 году по делу о хищении средств Европарламента.
"Это сюрприз. Мало кто ожидал, что Ле Пен сможет. Она пошла на очень неожиданный и рисковый шаг", — отметил Дюбьен.
По его словам, формально сохраняется презумпция невиновности до решения кассационного суда, но кассация может вынести вердикт в разгар кампании.
"Какое решение? Домашний арест? Как проводить кампанию? Какая реакция общества? Это не конец интриги", — подчеркнул эксперт.
Ранее Макрон отказался комментировать решение суда по делу Ле Пен.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
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