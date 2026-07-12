https://ukraina.ru/20260712/ekspert-dyuben-reshenie-le-pen-uchastvovat-v-vyborakh-prezidenta-frantsii--riskovannoe-i-neozhidannoe-1081377433.html
Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное - 12.07.2026 Украина.ру
Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
Директор аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен назвал решение Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции рискованным шагом. Об этом 12 июля он рассказал ИС "Вести"
2026-07-12T13:30
2026-07-12T13:30
2026-07-12T13:30
новости
франция
париж
украина
марин ле пен
эммануэль макрон
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/11/1018541178_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1aab2aced62c6dcc638fc12d0e8d68a.jpg
7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок запрета на участие в выборах для Ле Пен, осуждённой в 2025 году по делу о хищении средств Европарламента. "Это сюрприз. Мало кто ожидал, что Ле Пен сможет. Она пошла на очень неожиданный и рисковый шаг", — отметил Дюбьен.По его словам, формально сохраняется презумпция невиновности до решения кассационного суда, но кассация может вынести вердикт в разгар кампании. "Какое решение? Домашний арест? Как проводить кампанию? Какая реакция общества? Это не конец интриги", — подчеркнул эксперт.Ранее Макрон отказался комментировать решение суда по делу Ле Пен. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
франция
париж
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/11/1018541178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4aa4d9c6b6fabfb30b305762828ecab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, париж, украина, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент
Новости, Франция, Париж, Украина, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Европарламент
Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
Директор аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен назвал решение Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции рискованным шагом. Об этом 12 июля он рассказал ИС "Вести"
7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок запрета на участие в выборах для Ле Пен, осуждённой в 2025 году по делу о хищении средств Европарламента.
"Это сюрприз. Мало кто ожидал, что Ле Пен сможет. Она пошла на очень неожиданный и рисковый шаг", — отметил Дюбьен.
По его словам, формально сохраняется презумпция невиновности до решения кассационного суда, но кассация может вынести вердикт в разгар кампании.
"Какое решение? Домашний арест? Как проводить кампанию? Какая реакция общества? Это не конец интриги", — подчеркнул эксперт.
Ранее Макрон отказался комментировать решение суда по делу Ле Пен.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру