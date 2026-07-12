Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича - 12.07.2026 Украина.ру
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Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича - 12.07.2026 Украина.ру
Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины считается глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, пишет издание "Страна.ua"
2026-07-12T17:28
2026-07-12T17:28
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харьков
владимир зеленский
сергей корецкий
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кабмин
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Зеленский объявил об отставке премьера Юлии Свириденко, и та уже подтвердила уход. По данным депутата Рады Железняка, вопрос с новым премьером решён на 99% — основным кандидатом называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.Корецкий — человек Миндича, ближайшего соратника Зеленского, сбежавшего в Израиль после коррупционного скандала "миндичгейт". После этого Корецкий пытался дистанцироваться, но его считают полностью управляемым окружением президента.Среди других кандидатов — министр обороны Фёдоров, экс-премьер Шмыгаль и мэр Харькова Терехов. Одна из целей перестановок — убрать Фёдорова с поста главы Минобороны. По словам Железняка, также планируются замены глав СБУ и Госбюро расследований. Свириденко, предположительно, станет послом в США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, израиль, харьков, владимир зеленский, сергей корецкий, ярослав железняк, украина.ру, кабмин, рада
Украина, Израиль, Харьков, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, Ярослав Железняк, Украина.ру, Кабмин, Рада

Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича

17:28 12.07.2026
 
© kmu.gov.ua / Перейти в фотобанкКабинет министров Украины коронавирус маска
Кабинет министров Украины коронавирус маска
© kmu.gov.ua
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Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины считается глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, пишет издание "Страна.ua"
Зеленский объявил об отставке премьера Юлии Свириденко, и та уже подтвердила уход. По данным депутата Рады Железняка, вопрос с новым премьером решён на 99% — основным кандидатом называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.
Корецкий — человек Миндича, ближайшего соратника Зеленского, сбежавшего в Израиль после коррупционного скандала "миндичгейт". После этого Корецкий пытался дистанцироваться, но его считают полностью управляемым окружением президента.
Среди других кандидатов — министр обороны Фёдоров, экс-премьер Шмыгаль и мэр Харькова Терехов. Одна из целей перестановок — убрать Фёдорова с поста главы Минобороны.
По словам Железняка, также планируются замены глав СБУ и Госбюро расследований. Свириденко, предположительно, станет послом в США.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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УкраинаИзраильХарьковВладимир ЗеленскийСергей КорецкийЯрослав ЖелезнякУкраина.руКабминРада
 
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