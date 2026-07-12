https://ukraina.ru/20260712/novym-glavoy-kabmina-ukrainy-mozhet-stat-chelovek-mindicha-1081381699.html

Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича

Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича - 12.07.2026 Украина.ру

Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины считается глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, пишет издание "Страна.ua"

2026-07-12T17:28

2026-07-12T17:28

2026-07-12T17:28

украина

израиль

харьков

владимир зеленский

сергей корецкий

ярослав железняк

украина.ру

кабмин

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102715/00/1027150037_0:309:5917:3637_1920x0_80_0_0_0a9b9974e380261d4a01c9a8eec6d109.jpg

Зеленский объявил об отставке премьера Юлии Свириденко, и та уже подтвердила уход. По данным депутата Рады Железняка, вопрос с новым премьером решён на 99% — основным кандидатом называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.Корецкий — человек Миндича, ближайшего соратника Зеленского, сбежавшего в Израиль после коррупционного скандала "миндичгейт". После этого Корецкий пытался дистанцироваться, но его считают полностью управляемым окружением президента.Среди других кандидатов — министр обороны Фёдоров, экс-премьер Шмыгаль и мэр Харькова Терехов. Одна из целей перестановок — убрать Фёдорова с поста главы Минобороны. По словам Железняка, также планируются замены глав СБУ и Госбюро расследований. Свириденко, предположительно, станет послом в США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

израиль

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, израиль, харьков, владимир зеленский, сергей корецкий, ярослав железняк, украина.ру, кабмин, рада