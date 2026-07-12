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Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича - 12.07.2026 Украина.ру
Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины считается глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, пишет издание "Страна.ua"
2026-07-12T17:28
2026-07-12T17:28
2026-07-12T17:28
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Зеленский объявил об отставке премьера Юлии Свириденко, и та уже подтвердила уход. По данным депутата Рады Железняка, вопрос с новым премьером решён на 99% — основным кандидатом называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.Корецкий — человек Миндича, ближайшего соратника Зеленского, сбежавшего в Израиль после коррупционного скандала "миндичгейт". После этого Корецкий пытался дистанцироваться, но его считают полностью управляемым окружением президента.Среди других кандидатов — министр обороны Фёдоров, экс-премьер Шмыгаль и мэр Харькова Терехов. Одна из целей перестановок — убрать Фёдорова с поста главы Минобороны. По словам Железняка, также планируются замены глав СБУ и Госбюро расследований. Свириденко, предположительно, станет послом в США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, израиль, харьков, владимир зеленский, сергей корецкий, ярослав железняк, украина.ру, кабмин, рада
Украина, Израиль, Харьков, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, Ярослав Железняк, Украина.ру, Кабмин, Рада
Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины считается глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, пишет издание "Страна.ua"
Зеленский объявил об отставке премьера Юлии Свириденко, и та уже подтвердила уход. По данным депутата Рады Железняка, вопрос с новым премьером решён на 99% — основным кандидатом называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.
Корецкий — человек Миндича, ближайшего соратника Зеленского, сбежавшего в Израиль после коррупционного скандала "миндичгейт". После этого Корецкий пытался дистанцироваться, но его считают полностью управляемым окружением президента.
Среди других кандидатов — министр обороны Фёдоров, экс-премьер Шмыгаль и мэр Харькова Терехов. Одна из целей перестановок — убрать Фёдорова с поста главы Минобороны.
По словам Железняка, также планируются замены глав СБУ и Госбюро расследований. Свириденко, предположительно, станет послом в США.
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