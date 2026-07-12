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Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку

Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку - 12.07.2026 Украина.ру

Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку

Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, что по Конституции Украины влечёт отставку всего правительства. Об этом 12 июля он заявил в своём обращении

2026-07-12T14:42

2026-07-12T14:42

2026-07-12T14:42

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"На Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновлённой политической стратегии. Будут замены в правительстве, а также изменения в составе руководителей правоохранительных органов", — заявил Зеленский.Свириденко, по его словам, возглавит "новое значимое направление в отношениях с ключевым партнёром". Среди кандидатов на пост премьера рассматриваются глава "Нафтогаза" Корецкий, глава Минобороны Фёдоров, глава Минэнерго Шмыгаль и мэр Харькова Терехов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, харьков, владимир зеленский, александр федоров, нафтогаз, минобороны, минэнерго