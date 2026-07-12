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Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку - 12.07.2026 Украина.ру
Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, что по Конституции Украины влечёт отставку всего правительства. Об этом 12 июля он заявил в своём обращении
2026-07-12T14:42
2026-07-12T14:42
2026-07-12T14:42
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"На Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновлённой политической стратегии. Будут замены в правительстве, а также изменения в составе руководителей правоохранительных органов", — заявил Зеленский.Свириденко, по его словам, возглавит "новое значимое направление в отношениях с ключевым партнёром". Среди кандидатов на пост премьера рассматриваются глава "Нафтогаза" Корецкий, глава Минобороны Фёдоров, глава Минэнерго Шмыгаль и мэр Харькова Терехов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, харьков, владимир зеленский, александр федоров, нафтогаз, минобороны, минэнерго
Новости, Украина, Харьков, Владимир Зеленский, Александр Федоров, Нафтогаз, Минобороны, Минэнерго
Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, что по Конституции Украины влечёт отставку всего правительства. Об этом 12 июля он заявил в своём обращении
"На Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновлённой политической стратегии. Будут замены в правительстве, а также изменения в составе руководителей правоохранительных органов", — заявил Зеленский.
Свириденко, по его словам, возглавит "новое значимое направление в отношениях с ключевым партнёром".
Среди кандидатов на пост премьера рассматриваются глава "Нафтогаза" Корецкий, глава Минобороны Фёдоров, глава Минэнерго Шмыгаль и мэр Харькова Терехов.
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