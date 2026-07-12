Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев - 12.07.2026 Украина.ру
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Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев
Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев - 12.07.2026 Украина.ру
Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев
Американский сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Об этом 12 июля сообщает Financial Times
2026-07-12T14:34
2026-07-12T14:34
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По данным издания, разговор состоялся в отеле Hilton в Киеве. Документ планировалось представить сразу после возвращения делегации в Вашингтон. Грэм* скончался вечером 11 июля — предположительно, от сердечного приступа. Сотрудники экстренной помощи прибыли на вызов об остановке сердца в его доме на Капитолийском холме.Сенатор продвигал антироссийские санкции с 2025 года, добиваясь введения пошлин на нефть, газ и другие товары, закупаемые Китаем и Индией. 4 июня он заявил, что сенат находится на завершающей стадии рассмотрения законопроекта, который пользуется поддержкой обеих партий.Один из самых рьяных русофобов в Конгрессе умер, едва вернувшись из Киева, где обсуждал новые санкции. Не успел. Законопроект остался на столе, а его автор — в новостных сводках.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, киев, россия, вашингтон, линдси грэм, financial times
Новости, Киев, Россия, Вашингтон, Линдси Грэм, Financial Times

Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев

14:34 12.07.2026
 
© Фото : Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийЛиндси Грэм
Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
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Американский сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Об этом 12 июля сообщает Financial Times
По данным издания, разговор состоялся в отеле Hilton в Киеве. Документ планировалось представить сразу после возвращения делегации в Вашингтон.
Грэм* скончался вечером 11 июля — предположительно, от сердечного приступа. Сотрудники экстренной помощи прибыли на вызов об остановке сердца в его доме на Капитолийском холме.
Сенатор продвигал антироссийские санкции с 2025 года, добиваясь введения пошлин на нефть, газ и другие товары, закупаемые Китаем и Индией. 4 июня он заявил, что сенат находится на завершающей стадии рассмотрения законопроекта, который пользуется поддержкой обеих партий.
Один из самых рьяных русофобов в Конгрессе умер, едва вернувшись из Киева, где обсуждал новые санкции. Не успел. Законопроект остался на столе, а его автор — в новостных сводках.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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