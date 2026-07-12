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Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев

Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев - 12.07.2026 Украина.ру

Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев

Американский сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Об этом 12 июля сообщает Financial Times

2026-07-12T14:34

2026-07-12T14:34

2026-07-12T14:34

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По данным издания, разговор состоялся в отеле Hilton в Киеве. Документ планировалось представить сразу после возвращения делегации в Вашингтон. Грэм* скончался вечером 11 июля — предположительно, от сердечного приступа. Сотрудники экстренной помощи прибыли на вызов об остановке сердца в его доме на Капитолийском холме.Сенатор продвигал антироссийские санкции с 2025 года, добиваясь введения пошлин на нефть, газ и другие товары, закупаемые Китаем и Индией. 4 июня он заявил, что сенат находится на завершающей стадии рассмотрения законопроекта, который пользуется поддержкой обеих партий.Один из самых рьяных русофобов в Конгрессе умер, едва вернувшись из Киева, где обсуждал новые санкции. Не успел. Законопроект остался на столе, а его автор — в новостных сводках.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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