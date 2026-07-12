https://ukraina.ru/20260712/prezident-slovakii-ryad-stran-nato-otkazalis-finansirovat-pomosch-ukraine-1081380171.html

Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине

Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине - 12.07.2026 Украина.ру

Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине

Словакия — не единственная страна альянса, отказавшаяся участвовать в финансировании военной помощи Киеву. Об этом 12 июля заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала TA3

2026-07-12T16:24

2026-07-12T16:24

2026-07-12T16:24

новости

украина

словакия

киев

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080833221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b215975dcc2504f080eaebe689bef58b.jpg

По его словам, аналогичную позицию заняли Венгрия, Чехия и ряд других участников. Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил отказ Будапешта оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Премьер Чехии Андрей Бабиш также заявил, что Прага не станет направлять деньги Киеву.При этом 8 июля страны НАТО приняли декларацию о выделении Украине около 70 миллиардов евро в 2026 году. Однако, как писала Daily Telegraph, альянс оказался в замкнутом круге: прокси-война с Россией пожирает ресурсы, общественный запрос на рост оборонных расходов падает, а политики, настаивающие на наращивании бюджетов, рискуют столкнуться с внутренним кризисом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

словакия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, словакия, киев, нато, украина.ру