Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине - 12.07.2026 Украина.ру
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Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине
Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине - 12.07.2026 Украина.ру
Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине
Словакия — не единственная страна альянса, отказавшаяся участвовать в финансировании военной помощи Киеву. Об этом 12 июля заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала TA3
2026-07-12T16:24
2026-07-12T16:24
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По его словам, аналогичную позицию заняли Венгрия, Чехия и ряд других участников. Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил отказ Будапешта оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Премьер Чехии Андрей Бабиш также заявил, что Прага не станет направлять деньги Киеву.При этом 8 июля страны НАТО приняли декларацию о выделении Украине около 70 миллиардов евро в 2026 году. Однако, как писала Daily Telegraph, альянс оказался в замкнутом круге: прокси-война с Россией пожирает ресурсы, общественный запрос на рост оборонных расходов падает, а политики, настаивающие на наращивании бюджетов, рискуют столкнуться с внутренним кризисом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Словакия, Киев, НАТО, Украина.ру

Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине

16:24 12.07.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP / Virginia Mayo
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Словакия — не единственная страна альянса, отказавшаяся участвовать в финансировании военной помощи Киеву. Об этом 12 июля заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала TA3
По его словам, аналогичную позицию заняли Венгрия, Чехия и ряд других участников. Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил отказ Будапешта оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Премьер Чехии Андрей Бабиш также заявил, что Прага не станет направлять деньги Киеву.
При этом 8 июля страны НАТО приняли декларацию о выделении Украине около 70 миллиардов евро в 2026 году.
Однако, как писала Daily Telegraph, альянс оказался в замкнутом круге: прокси-война с Россией пожирает ресурсы, общественный запрос на рост оборонных расходов падает, а политики, настаивающие на наращивании бюджетов, рискуют столкнуться с внутренним кризисом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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