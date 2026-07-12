В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона - 12.07.2026 Украина.ру
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В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона
В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона - 12.07.2026 Украина.ру
В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона
Мощный циклон с ливнями, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду нарушил электроснабжение в трёх федеральных округах. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба группы "Россети"
2026-07-12T16:47
2026-07-12T17:22
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Повреждения зафиксированы в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Ураган вырывал деревья с корнем и срывал крыши, которые падали на линии электропередачи. На ликвидацию последствий брошено более 200 бригад — свыше 600 специалистов и 250 единиц спецтехники.На данный момент электроснабжение Свердловской области восстановлено полностью. Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.Накануне столичный регион испытал на себе слияние двух циклонов в один суперциклон. В Москве за полтора часа выпало до 14 литров воды на квадратный метр, на юге Подмосковья — до 35.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, тюменская область, ленинградская область, россети
Новости, Россия, Тюменская область, Ленинградская область, Россети

В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона

16:47 12.07.2026 (обновлено: 17:22 12.07.2026)
 
© РИА НовостиЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
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Мощный циклон с ливнями, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду нарушил электроснабжение в трёх федеральных округах. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба группы "Россети"
Повреждения зафиксированы в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Ураган вырывал деревья с корнем и срывал крыши, которые падали на линии электропередачи. На ликвидацию последствий брошено более 200 бригад — свыше 600 специалистов и 250 единиц спецтехники.
На данный момент электроснабжение Свердловской области восстановлено полностью. Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.
Накануне столичный регион испытал на себе слияние двух циклонов в один суперциклон. В Москве за полтора часа выпало до 14 литров воды на квадратный метр, на юге Подмосковья — до 35.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
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