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Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией

Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией - 12.07.2026 Украина.ру

Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией

Владимир Зеленский на фоне острейшего конфликта с Варшавой и Будапештом объявил о планах найти "новую основу" для отношений с соседями. Об этом 12 июля он написал в своём Телеграм-канале

2026-07-12T17:34

2026-07-12T17:34

2026-07-12T17:34

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венгрия

варшава

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, — особенно это касается Польши и Венгрии", — заявил Зеленский.Отношения с Польшей резко испортились после того, как в мае Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Варшава ответила лишением его ордена Белого Орла, после чего украинские чиновники устроили показательный демарш, возвращая польские награды. С Венгрией конфликт обострился из-за ущемления прав этнических венгров и прекращения транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".Судя по всему, Зеленский осознал, что довёл отношения с соседями до ручки. Но одной декларации о "новой основе" недостаточно — нужны реальные шаги, а не героизация убийц поляков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена в РФ.

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новости, польша, венгрия, варшава, владимир зеленский, вооруженные силы украины