Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией - 12.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260712/zelenskiy-zayavil-o-namerenii-perestroit-otnosheniya-s-polshey-i-vengriey-1081381860.html
Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией
Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией - 12.07.2026 Украина.ру
Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией
Владимир Зеленский на фоне острейшего конфликта с Варшавой и Будапештом объявил о планах найти "новую основу" для отношений с соседями. Об этом 12 июля он написал в своём Телеграм-канале
2026-07-12T17:34
2026-07-12T17:34
новости
польша
венгрия
варшава
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079814677_216:426:2399:1654_1920x0_80_0_0_54a72ba69f7c29514ba977377ab98f2d.jpg
"Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, — особенно это касается Польши и Венгрии", — заявил Зеленский.Отношения с Польшей резко испортились после того, как в мае Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Варшава ответила лишением его ордена Белого Орла, после чего украинские чиновники устроили показательный демарш, возвращая польские награды. С Венгрией конфликт обострился из-за ущемления прав этнических венгров и прекращения транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".Судя по всему, Зеленский осознал, что довёл отношения с соседями до ручки. Но одной декларации о "новой основе" недостаточно — нужны реальные шаги, а не героизация убийц поляков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена в РФ.
польша
венгрия
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079814677_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_32a54329d2b569b4d6aac37e03c38370.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, венгрия, варшава, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Польша, Венгрия, Варшава, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией

17:34 12.07.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский на фоне острейшего конфликта с Варшавой и Будапештом объявил о планах найти "новую основу" для отношений с соседями. Об этом 12 июля он написал в своём Телеграм-канале
"Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, — особенно это касается Польши и Венгрии", — заявил Зеленский.
Отношения с Польшей резко испортились после того, как в мае Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*.
Варшава ответила лишением его ордена Белого Орла, после чего украинские чиновники устроили показательный демарш, возвращая польские награды. С Венгрией конфликт обострился из-за ущемления прав этнических венгров и прекращения транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Судя по всему, Зеленский осознал, что довёл отношения с соседями до ручки. Но одной декларации о "новой основе" недостаточно — нужны реальные шаги, а не героизация убийц поляков.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Признана экстремистской и запрещена в РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаВенгрияВаршаваВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:25Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
17:34Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией
17:28Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
16:57Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины
16:53Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА
16:47В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона
16:24Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине
16:00Авиатор-пионер №3 Уточкин: 150 лет четырежды разбивавшемуся одесситу, умершему в психбольнице
15:45Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины
15:33ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые
14:59В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО
14:42Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
14:34Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев
14:03Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
14:03За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек
13:40Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом
13:30Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
13:20"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе
13:14Памятник за предательство? Стоякин о странной судьбе обер-предателя в истории России
13:00Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Лента новостейМолния