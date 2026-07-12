https://ukraina.ru/20260712/chelovek-mindicha-i-ocherednoy-effektivnyy-menedzher-kto-vozglavit-pravitelstvo-ukrainy--1081380871.html

Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины

Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины - 12.07.2026 Украина.ру

Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины

На Украине очередная смена правительства. В воскресенье, 12 июля, Владимир Зеленский отправил в отставку премьера Юлию Свириденко, которая без пяти дней проработала на этой должности год

2026-07-12T16:57

2026-07-12T16:57

2026-07-12T16:57

эксклюзив

украина

владимир зеленский

михаил федоров

нафтогаз

сергей корецкий

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За что убрали СвириденкоПосле отставки премьера члены Кабинета министров получают приставку и.о. вплоть до формирования нового правительства, главу которого и ряд министров должен утвердить парламент.По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, она поедет послом в США.По одной из версий, столь молниеносная смена правительства нужна была, чтобы прикрыть Свириденко от расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), так как теперь уже бывший премьер - человек опального экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, который в настоящий момент находится под следствием. В этой связи назначение Свириденко с глаз долой послом за океан выглядит логичным.Что касается мотивов замены премьера, то в изложении Зеленского это связано с тем, что теперь "за каждый приоритетный внешнеполитический курс будет отвечать конкретный человек с большим опытом". Упомянул он и внутренние вызовы - подготовку к зиме, "значительное усиление работы во всех прифронтовых и приграничных областях", поставки оружия в ВСУ и т.д.Среди украинских СМИ и блогеров в ходу версия, что смена правительства мотивирована не в последнюю очередь конфликтом Зеленского с министром обороны Михаилом Федоровым. Последний якобы имеет политические амбиции, считается креатурой враждебно настроенных к главе режима грантовых организаций ("соросят") и потенциально может создавать для Зеленского проблемы.Одновременно с этим Федоров регулярно попадает в скандалы - на вид ему ставят невыполненные громогласные обещания защитить небо над Украиной, а также реформу мобилизации, которая, несмотря на красивые проекты, продолжает обрастать ежедневными эксцессами.Судьбу самого главы Минобороны в свете кадровых перестановок спрогнозировать трудно. С одной стороны, лоббисты Федорова могут не позволить так легко избавиться от своего протеже, с другой, министра обороны утверждает Рада, Зеленский может внести его кандидатуру в парламент, которую благополучно "прокатят" депутаты.Кто станет новым премьеромЕще интереснее обстоит дело с тем, кого готовят в сменщики Свириденко. Сам Зеленский не стал называть имя будущего главы правительства, однако в этот же день опубликовал ряд постов в соцсетях о встречах с теми или иными министрами, политиками и выходцами из бизнеса.Первым из них стал гендиректор "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Именно его украинская пресса называет основным кандидатом в новые премьеры."Доклад Сергея Корецкого. Благодарен за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний – "Укрнафты" и "Нафтогаза". Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. И Укрнафта, и Нафтогаз вышли на определенные национальные результаты. Сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в том числе по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам. Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.Корецкому 48 лет, он родился в Луцке Волынской области. Там же получил высшее образование. Практически всю жизнь работал в бизнесе, связанном с нефтедобычей. По-настоящему карьерный взлет начался у него в 2022 году, когда его назначили директором компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта".В мае прошлого года он получил назначение директором "Нафтогаза".Украинское издание "Страна.ua" пишет, что окружение Зеленского подтянуло его в свой круг в тот момент, когда им понадобился "ручной" управленец для "Укрнафты", которую незадолго до этого власти отобрали у олигарха Игоря Коломойского*. На этом месте он зарекомендовал себя как послушный исполнитель воли верхушки режима, после чего его повысили до главы "Нафтогаза".СМИ связывают Корецкого с Тимуром Миндичем - скандальным бизнесменом, близким другом Зеленского, который ныне скрывается в Израиле от расследований НАБУ. Именно Миндич стоял во главе многих мошеннических схем, с которыми также связывают Ермака и (пока неофициально) самого Зеленского.Отмечается, что после истории с "миндич-гейтом" Корецкий развернул пиар-кампанию в прессе, отрицая свои связи с Миндичем и всей этой тусовкой, однако нет сомнений, что его вероятное назначение в Кабмин говорит именно о близости к этой группе.Если не Корецкий, то кто?На момент выхода данной статьи Зеленский объявил также о встречах с первым вице-премьером, министром энергетики Денисом Шмыгалем, главой МВД Игорем Клименко и тем самым министром обороны Федоровым.Из контекста сообщений следует, что с высокой долей вероятности заменят министра внутренних дел. Видимо, перестановки ждут весь силовой блок.Непотопляемого Шмыгаля называют еще одним кандидатом в премьеры. Он уже занимал этот пост, после чего успел порулить Минобороны и Минэнерго. Теоретически, он может временно возглавить Кабмин с приставкой и.о. до назначения нового премьера.До недавнего времени в премьеры сватали и Федорова, однако сейчас об этом вряд ли можно рассуждать.Любопытно, что на сегодняшние своеобразные смотрины в кабинет Зеленского позвали мэра Харькова Игоря Терехова. Официально обсуждалась ситуация с безопасностью в городе и масштабирование опыта Харькова на другие города страны. Вероятно, для Терехова готовят перевод в правительство. Под какую должность - пока неизвестно. Кто-то даже называет его кандидатом в премьеры. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко*, Терехова могут назначить министром развития общин и территорий. Впрочем, кто бы ни возглавил сейчас правительство Украины, можно констатировать, что Зеленский продолжает крепко цепляться за власть и назначать на высшие государственные посты своих карманных чиновников средней руки, чтобы потом с помпой и под бравурные речи сменить их на точно таких же. Так было со Свириденко, которая за время работы премьером не запомнилась практически ничем, так оно в обозримой исторической перспективе будет, вероятно, и с Корецким.Суета с кадровыми перестановками - давний прием Зеленского, когда нужно отвлечь внимание населения от чего-нибудь крамольного (коррупционные расследования, "бусификация", проблемы на фронте, удары по Киеву). Рука об руку с этим идут обещания новых-старых министров все исправить, реформировать, устроить украинцам защищенное небо в алмазах. Ничего из этого, разумеется, нет и не будет.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, михаил федоров, нафтогаз, сергей корецкий