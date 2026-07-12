Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины - 12.07.2026 Украина.ру
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Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины
Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины - 12.07.2026 Украина.ру
Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины
На Украине очередная смена правительства. В воскресенье, 12 июля, Владимир Зеленский отправил в отставку премьера Юлию Свириденко, которая без пяти дней проработала на этой должности год
2026-07-12T16:57
2026-07-12T16:57
эксклюзив
украина
владимир зеленский
михаил федоров
нафтогаз
сергей корецкий
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За что убрали СвириденкоПосле отставки премьера члены Кабинета министров получают приставку и.о. вплоть до формирования нового правительства, главу которого и ряд министров должен утвердить парламент.По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, она поедет послом в США.По одной из версий, столь молниеносная смена правительства нужна была, чтобы прикрыть Свириденко от расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), так как теперь уже бывший премьер - человек опального экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, который в настоящий момент находится под следствием. В этой связи назначение Свириденко с глаз долой послом за океан выглядит логичным.Что касается мотивов замены премьера, то в изложении Зеленского это связано с тем, что теперь "за каждый приоритетный внешнеполитический курс будет отвечать конкретный человек с большим опытом". Упомянул он и внутренние вызовы - подготовку к зиме, "значительное усиление работы во всех прифронтовых и приграничных областях", поставки оружия в ВСУ и т.д.Среди украинских СМИ и блогеров в ходу версия, что смена правительства мотивирована не в последнюю очередь конфликтом Зеленского с министром обороны Михаилом Федоровым. Последний якобы имеет политические амбиции, считается креатурой враждебно настроенных к главе режима грантовых организаций ("соросят") и потенциально может создавать для Зеленского проблемы.Одновременно с этим Федоров регулярно попадает в скандалы - на вид ему ставят невыполненные громогласные обещания защитить небо над Украиной, а также реформу мобилизации, которая, несмотря на красивые проекты, продолжает обрастать ежедневными эксцессами.Судьбу самого главы Минобороны в свете кадровых перестановок спрогнозировать трудно. С одной стороны, лоббисты Федорова могут не позволить так легко избавиться от своего протеже, с другой, министра обороны утверждает Рада, Зеленский может внести его кандидатуру в парламент, которую благополучно "прокатят" депутаты.Кто станет новым премьеромЕще интереснее обстоит дело с тем, кого готовят в сменщики Свириденко. Сам Зеленский не стал называть имя будущего главы правительства, однако в этот же день опубликовал ряд постов в соцсетях о встречах с теми или иными министрами, политиками и выходцами из бизнеса.Первым из них стал гендиректор "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Именно его украинская пресса называет основным кандидатом в новые премьеры."Доклад Сергея Корецкого. Благодарен за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний – "Укрнафты" и "Нафтогаза". Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. И Укрнафта, и Нафтогаз вышли на определенные национальные результаты. Сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в том числе по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам. Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.Корецкому 48 лет, он родился в Луцке Волынской области. Там же получил высшее образование. Практически всю жизнь работал в бизнесе, связанном с нефтедобычей. По-настоящему карьерный взлет начался у него в 2022 году, когда его назначили директором компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта".В мае прошлого года он получил назначение директором "Нафтогаза".Украинское издание "Страна.ua" пишет, что окружение Зеленского подтянуло его в свой круг в тот момент, когда им понадобился "ручной" управленец для "Укрнафты", которую незадолго до этого власти отобрали у олигарха Игоря Коломойского*. На этом месте он зарекомендовал себя как послушный исполнитель воли верхушки режима, после чего его повысили до главы "Нафтогаза".СМИ связывают Корецкого с Тимуром Миндичем - скандальным бизнесменом, близким другом Зеленского, который ныне скрывается в Израиле от расследований НАБУ. Именно Миндич стоял во главе многих мошеннических схем, с которыми также связывают Ермака и (пока неофициально) самого Зеленского.Отмечается, что после истории с "миндич-гейтом" Корецкий развернул пиар-кампанию в прессе, отрицая свои связи с Миндичем и всей этой тусовкой, однако нет сомнений, что его вероятное назначение в Кабмин говорит именно о близости к этой группе.Если не Корецкий, то кто?На момент выхода данной статьи Зеленский объявил также о встречах с первым вице-премьером, министром энергетики Денисом Шмыгалем, главой МВД Игорем Клименко и тем самым министром обороны Федоровым.Из контекста сообщений следует, что с высокой долей вероятности заменят министра внутренних дел. Видимо, перестановки ждут весь силовой блок.Непотопляемого Шмыгаля называют еще одним кандидатом в премьеры. Он уже занимал этот пост, после чего успел порулить Минобороны и Минэнерго. Теоретически, он может временно возглавить Кабмин с приставкой и.о. до назначения нового премьера.До недавнего времени в премьеры сватали и Федорова, однако сейчас об этом вряд ли можно рассуждать.Любопытно, что на сегодняшние своеобразные смотрины в кабинет Зеленского позвали мэра Харькова Игоря Терехова. Официально обсуждалась ситуация с безопасностью в городе и масштабирование опыта Харькова на другие города страны. Вероятно, для Терехова готовят перевод в правительство. Под какую должность - пока неизвестно. Кто-то даже называет его кандидатом в премьеры. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко*, Терехова могут назначить министром развития общин и территорий. Впрочем, кто бы ни возглавил сейчас правительство Украины, можно констатировать, что Зеленский продолжает крепко цепляться за власть и назначать на высшие государственные посты своих карманных чиновников средней руки, чтобы потом с помпой и под бравурные речи сменить их на точно таких же. Так было со Свириденко, которая за время работы премьером не запомнилась практически ничем, так оно в обозримой исторической перспективе будет, вероятно, и с Корецким.Суета с кадровыми перестановками - давний прием Зеленского, когда нужно отвлечь внимание населения от чего-нибудь крамольного (коррупционные расследования, "бусификация", проблемы на фронте, удары по Киеву). Рука об руку с этим идут обещания новых-старых министров все исправить, реформировать, устроить украинцам защищенное небо в алмазах. Ничего из этого, разумеется, нет и не будет.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры.
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Павел Котов
Павел Котов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, михаил федоров, нафтогаз, сергей корецкий
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Нафтогаз, Сергей Корецкий

Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины

16:57 12.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій КорецькийСергей Корецкий
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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На Украине очередная смена правительства. В воскресенье, 12 июля, Владимир Зеленский отправил в отставку премьера Юлию Свириденко, которая без пяти дней проработала на этой должности год
За что убрали Свириденко
После отставки премьера члены Кабинета министров получают приставку и.о. вплоть до формирования нового правительства, главу которого и ряд министров должен утвердить парламент.
"Я предложил Свириденко возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером", - сообщил Зеленский, добавив, что нынешние перестановки - это "смена политической стратегии".
По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, она поедет послом в США.
По одной из версий, столь молниеносная смена правительства нужна была, чтобы прикрыть Свириденко от расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), так как теперь уже бывший премьер - человек опального экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, который в настоящий момент находится под следствием. В этой связи назначение Свириденко с глаз долой послом за океан выглядит логичным.
Что касается мотивов замены премьера, то в изложении Зеленского это связано с тем, что теперь "за каждый приоритетный внешнеполитический курс будет отвечать конкретный человек с большим опытом". Упомянул он и внутренние вызовы - подготовку к зиме, "значительное усиление работы во всех прифронтовых и приграничных областях", поставки оружия в ВСУ и т.д.
Среди украинских СМИ и блогеров в ходу версия, что смена правительства мотивирована не в последнюю очередь конфликтом Зеленского с министром обороны Михаилом Федоровым. Последний якобы имеет политические амбиции, считается креатурой враждебно настроенных к главе режима грантовых организаций ("соросят") и потенциально может создавать для Зеленского проблемы.
Одновременно с этим Федоров регулярно попадает в скандалы - на вид ему ставят невыполненные громогласные обещания защитить небо над Украиной, а также реформу мобилизации, которая, несмотря на красивые проекты, продолжает обрастать ежедневными эксцессами.
Судьбу самого главы Минобороны в свете кадровых перестановок спрогнозировать трудно. С одной стороны, лоббисты Федорова могут не позволить так легко избавиться от своего протеже, с другой, министра обороны утверждает Рада, Зеленский может внести его кандидатуру в парламент, которую благополучно "прокатят" депутаты.
Кто станет новым премьером
Еще интереснее обстоит дело с тем, кого готовят в сменщики Свириденко. Сам Зеленский не стал называть имя будущего главы правительства, однако в этот же день опубликовал ряд постов в соцсетях о встречах с теми или иными министрами, политиками и выходцами из бизнеса.
Первым из них стал гендиректор "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Именно его украинская пресса называет основным кандидатом в новые премьеры.
"Доклад Сергея Корецкого. Благодарен за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний – "Укрнафты" и "Нафтогаза". Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. И Укрнафта, и Нафтогаз вышли на определенные национальные результаты. Сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в том числе по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам. Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Корецкому 48 лет, он родился в Луцке Волынской области. Там же получил высшее образование. Практически всю жизнь работал в бизнесе, связанном с нефтедобычей. По-настоящему карьерный взлет начался у него в 2022 году, когда его назначили директором компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта".
В мае прошлого года он получил назначение директором "Нафтогаза".
Украинское издание "Страна.ua" пишет, что окружение Зеленского подтянуло его в свой круг в тот момент, когда им понадобился "ручной" управленец для "Укрнафты", которую незадолго до этого власти отобрали у олигарха Игоря Коломойского*. На этом месте он зарекомендовал себя как послушный исполнитель воли верхушки режима, после чего его повысили до главы "Нафтогаза".
СМИ связывают Корецкого с Тимуром Миндичем - скандальным бизнесменом, близким другом Зеленского, который ныне скрывается в Израиле от расследований НАБУ. Именно Миндич стоял во главе многих мошеннических схем, с которыми также связывают Ермака и (пока неофициально) самого Зеленского.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
- РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
Отмечается, что после истории с "миндич-гейтом" Корецкий развернул пиар-кампанию в прессе, отрицая свои связи с Миндичем и всей этой тусовкой, однако нет сомнений, что его вероятное назначение в Кабмин говорит именно о близости к этой группе.
Если не Корецкий, то кто?
На момент выхода данной статьи Зеленский объявил также о встречах с первым вице-премьером, министром энергетики Денисом Шмыгалем, главой МВД Игорем Клименко и тем самым министром обороны Федоровым.
Из контекста сообщений следует, что с высокой долей вероятности заменят министра внутренних дел. Видимо, перестановки ждут весь силовой блок.
Непотопляемого Шмыгаля называют еще одним кандидатом в премьеры. Он уже занимал этот пост, после чего успел порулить Минобороны и Минэнерго. Теоретически, он может временно возглавить Кабмин с приставкой и.о. до назначения нового премьера.
До недавнего времени в премьеры сватали и Федорова, однако сейчас об этом вряд ли можно рассуждать.
Любопытно, что на сегодняшние своеобразные смотрины в кабинет Зеленского позвали мэра Харькова Игоря Терехова. Официально обсуждалась ситуация с безопасностью в городе и масштабирование опыта Харькова на другие города страны. Вероятно, для Терехова готовят перевод в правительство.
Под какую должность - пока неизвестно. Кто-то даже называет его кандидатом в премьеры. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко*, Терехова могут назначить министром развития общин и территорий.
Впрочем, кто бы ни возглавил сейчас правительство Украины, можно констатировать, что Зеленский продолжает крепко цепляться за власть и назначать на высшие государственные посты своих карманных чиновников средней руки, чтобы потом с помпой и под бравурные речи сменить их на точно таких же. Так было со Свириденко, которая за время работы премьером не запомнилась практически ничем, так оно в обозримой исторической перспективе будет, вероятно, и с Корецким.
Суета с кадровыми перестановками - давний прием Зеленского, когда нужно отвлечь внимание населения от чего-нибудь крамольного (коррупционные расследования, "бусификация", проблемы на фронте, удары по Киеву). Рука об руку с этим идут обещания новых-старых министров все исправить, реформировать, устроить украинцам защищенное небо в алмазах. Ничего из этого, разумеется, нет и не будет.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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