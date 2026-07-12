Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА
Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой украинского беспилотника на Сызрань. Об этом 12 июля сообщило надзорное ведомство региона
На место происшествия выехал прокурор города Евгений Ирха. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи. Для приёма жалоб и правовой помощи открыта горячая линия.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки погиб один мужчина, трое пострадали, в том числе ребёнок. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также промышленное предприятие.
Киевский режим продолжает террористические атаки на мирное население российских регионов. Власти оперативно оказывают помощь пострадавшим.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на