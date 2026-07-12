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Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА

Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА - 12.07.2026 Украина.ру

Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА

Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой украинского беспилотника на Сызрань. Об этом 12 июля сообщило надзорное ведомство региона

2026-07-12T16:53

2026-07-12T16:53

2026-07-12T16:53

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На место происшествия выехал прокурор города Евгений Ирха. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи. Для приёма жалоб и правовой помощи открыта горячая линия.Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки погиб один мужчина, трое пострадали, в том числе ребёнок. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также промышленное предприятие.Киевский режим продолжает террористические атаки на мирное население российских регионов. Власти оперативно оказывают помощь пострадавшим.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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