ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые - 12.07.2026 Украина.ру
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ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые
ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые - 12.07.2026 Украина.ру
ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об очередных атаках украинских формирований по мирному населению республики. Об этом 12 июля он написал в своём Телеграм-канале
2026-07-12T15:33
2026-07-12T15:33
спецоперация
сво
лнр
лисичанск
кременная
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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За минувшие сутки атакованы шесть муниципалитетов. Системами ПВО и мобильными группами уничтожено свыше 40 воздушных целей, но некоторым беспилотникам удалось нанести удар.В Лисичанске дрон ударил по "Газели" дорожной службы — 39-летний работник ранен, его 41-летний напарник погиб. В Сватово атакованы мотоциклист и "Газель", ранены двое мужчин. В Белокуракинском округе удар пришёлся вблизи частных домов, ранен 48-летний мужчина. В Кременной атакована территория жилого дома, ранена 75-летняя женщина.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, сво, лнр, лисичанск, кременная, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, ЛНР, Лисичанск, Кременная, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины

ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые

15:33 12.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
Боевая работа мобильной огневой группы отряда Русь в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об очередных атаках украинских формирований по мирному населению республики. Об этом 12 июля он написал в своём Телеграм-канале
За минувшие сутки атакованы шесть муниципалитетов. Системами ПВО и мобильными группами уничтожено свыше 40 воздушных целей, но некоторым беспилотникам удалось нанести удар.
В Лисичанске дрон ударил по "Газели" дорожной службы — 39-летний работник ранен, его 41-летний напарник погиб. В Сватово атакованы мотоциклист и "Газель", ранены двое мужчин.
В Белокуракинском округе удар пришёлся вблизи частных домов, ранен 48-летний мужчина. В Кременной атакована территория жилого дома, ранена 75-летняя женщина.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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