https://ukraina.ru/20260712/vsu-ne-prekraschayut-terror-v-lnr-est-zhertvy-i-ranenye-1081379567.html

ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые

ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые - 12.07.2026 Украина.ру

ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об очередных атаках украинских формирований по мирному населению республики. Об этом 12 июля он написал в своём Телеграм-канале

2026-07-12T15:33

2026-07-12T15:33

2026-07-12T15:33

спецоперация

сво

лнр

лисичанск

кременная

леонид пасечник

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0b/1081369083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_33872e336f0f46d64af1a76734cac85f.jpg

За минувшие сутки атакованы шесть муниципалитетов. Системами ПВО и мобильными группами уничтожено свыше 40 воздушных целей, но некоторым беспилотникам удалось нанести удар.В Лисичанске дрон ударил по "Газели" дорожной службы — 39-летний работник ранен, его 41-летний напарник погиб. В Сватово атакованы мотоциклист и "Газель", ранены двое мужчин. В Белокуракинском округе удар пришёлся вблизи частных домов, ранен 48-летний мужчина. В Кременной атакована территория жилого дома, ранена 75-летняя женщина.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

лнр

лисичанск

кременная

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, лнр, лисичанск, кременная, леонид пасечник, вооруженные силы украины