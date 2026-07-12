ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об очередных атаках украинских формирований по мирному населению республики. Об этом 12 июля он написал в своём Телеграм-канале
За минувшие сутки атакованы шесть муниципалитетов. Системами ПВО и мобильными группами уничтожено свыше 40 воздушных целей, но некоторым беспилотникам удалось нанести удар.
В Лисичанске дрон ударил по "Газели" дорожной службы — 39-летний работник ранен, его 41-летний напарник погиб. В Сватово атакованы мотоциклист и "Газель", ранены двое мужчин.
В Белокуракинском округе удар пришёлся вблизи частных домов, ранен 48-летний мужчина. В Кременной атакована территория жилого дома, ранена 75-летняя женщина.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
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