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Силы ПВО за день сбили над регионами России 168 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 168 украинских БПЛА - 22.06.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 168 украинских БПЛА

Силы ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России 168 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 21 июня сообщило в своём канале на платформе "Макс"

2026-06-22T02:49

2026-06-22T02:49

2026-06-22T02:49

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"В период с 7:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что в Херсонской области за сутки в результате ударов украинских формирований по мирным жителям погибли два человека, ещё девять получили ранения.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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