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Румыния подняла истребители НАТО из-за дронов у границы с Украиной

Румыния подняла истребители НАТО из-за дронов у границы с Украиной - 22.06.2026 Украина.ру

Румыния подняла истребители НАТО из-за дронов у границы с Украиной

Два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС были подняты в воздух в румынском уезде Тулча из-за приближения группы беспилотников к границе с Украиной. Об этом сообщило министерство национальной обороны Румынии

2026-06-22T09:10

2026-06-22T09:10

2026-06-22T13:00

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Сигналы дронов зафиксировали в 22 километрах к северо-востоку от украинского Вылкова. В уезде Тулча объявили воздушную тревогу, которая действовала с 02:19 до 03:37 по московскому времени. Сообщений о несанкционированных вторжениях или падении БПЛА не поступало. 29 мая беспилотник упал на крышу дома в Галаце. После этого глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о планах усилить присутствие альянса на восточном фланге — от Балтийского до Чёрного моря. Киевские дроны всё чаще создают проблемы для соседей. Об это – в материале Инцидент в Румынии консолидирует ЕС и НАТО против России: эксперт про провокацию с дрономО других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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новости, румыния, украина, россия, нато, ввс, ес, мир без границ