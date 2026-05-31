Инцидент в Румынии консолидирует ЕС и НАТО против России: эксперт про провокацию с дроном - 31.05.2026 Украина.ру
Инцидент в Румынии консолидирует ЕС и НАТО против России: эксперт про провокацию с дроном
Инцидент в Румынии консолидирует ЕС и НАТО против России: эксперт про провокацию с дроном

На макроуровне инцидент с беспилотником в Румынии должен консолидировать Евросоюз и НАТО против России. На локальном уровне это означает милитаризацию региона и акции против пророссийских анклавов, включая Приднестровье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, политический аналитик Дмитрий Соин
Президент Румынии Никушор Дан сообщил о закрытии генерального консульства России в Констанце, а генеральный консул объявлен персоной нон грата. Поводом стало падение беспилотника на жилой дом в Галаце — Бухарест утверждает, что якобы это был "российский дрон", сбившийся с курса из-за работы украинской ПВО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X заявила, что Россия в своей "агрессивной войне" "перешла очередную черту".
Отвечая на вопрос о том, как в Европе постараются использовать инцидент с беспилотником в Румынии, эксперт заявил, что на макроуровне это должно консолидировать Евросоюз и НАТО против России.
На локальном уровне это означает милитаризацию региона, акции в отношении пророссийских анклавов, в том числе Приднестровья, пояснил Соин.
"Возможна целая совокупность сценариев с агрессивным содержанием", — заявил аналитик.
По словам местных журналистов, в регионе сейчас нагнетается антироссийская волна. "Формирование образа врага предшествует более серьезным событиям. Так что за падением псевдороссийского беспилотника последуют и другие подобные провокации", — констатировал собеседник Украина.ру.
