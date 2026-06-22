https://ukraina.ru/20260622/pvo-za-noch-sbila-bolshe-300-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1080471286.html

ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией - 22.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами РФ, сообщили в Минобороны, передает 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T07:58

2026-06-22T07:58

2026-06-22T08:00

сво

спецоперация

москва

санкт-петербург

московская область

украина.ру

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Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.Порядка 60 дронов уничтожили на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.Канал Condottiero отметил, что атака беспилотников на Москву велась с северо-запада. Основная активность фиксировалась в районе Московской области со стороны направления на Санкт-Петербург, в том числе на подступах к Шереметьево."Противник продолжает целенаправленно проверять возможные маршруты для атак на столичный регион", - сделал вывод канал. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что силы ПВО сбили 18 беспилотников над шестью районами региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Также средства ПВО уничтожили пять БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Кировского и Тарусского муниципальных округов Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.БПЛА уничтожены ночью в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области, сообщил канале на платформе "Макс" губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.Подробнее - в материале Силы ПВО за полтора часа сбили около 60 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, москва, санкт-петербург, московская область, украина.ру