ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией - 22.06.2026 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией - 22.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами РФ, сообщили в Минобороны, передает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T07:58
2026-06-22T08:00
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Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.Порядка 60 дронов уничтожили на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.Канал Condottiero отметил, что атака беспилотников на Москву велась с северо-запада. Основная активность фиксировалась в районе Московской области со стороны направления на Санкт-Петербург, в том числе на подступах к Шереметьево."Противник продолжает целенаправленно проверять возможные маршруты для атак на столичный регион", - сделал вывод канал. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что силы ПВО сбили 18 беспилотников над шестью районами региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Также средства ПВО уничтожили пять БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Кировского и Тарусского муниципальных округов Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.БПЛА уничтожены ночью в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области, сообщил канале на платформе "Макс" губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.Подробнее - в материале Силы ПВО за полтора часа сбили около 60 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, москва, санкт-петербург, московская область, украина.ру
СВО, Спецоперация, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией

07:58 22.06.2026 (обновлено: 08:00 22.06.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами РФ, сообщили в Минобороны, передает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Порядка 60 дронов уничтожили на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
Канал Condottiero отметил, что атака беспилотников на Москву велась с северо-запада. Основная активность фиксировалась в районе Московской области со стороны направления на Санкт-Петербург, в том числе на подступах к Шереметьево.

"Противник продолжает целенаправленно проверять возможные маршруты для атак на столичный регион", - сделал вывод канал.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что силы ПВО сбили 18 беспилотников над шестью районами региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Также средства ПВО уничтожили пять БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Кировского и Тарусского муниципальных округов Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
БПЛА уничтожены ночью в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области, сообщил канале на платформе "Макс" губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.
Подробнее - в материале Силы ПВО за полтора часа сбили около 60 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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