Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе" - 22.06.2026 Украина.ру
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Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе"
Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе" - 22.06.2026 Украина.ру
Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе"
Итоги конфликта с Ираном не выглядят убедительными для США — они потратили много ресурсов, а результат не очевиден. Многие вопросы остались нерешенными, а предполагаемый фонд вызывает сомнения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-06-22T04:45
2026-06-22T04:45
новости
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иран
ближний восток
дональд трамп
украина.ру
война на ближнем востоке
мир без границ
ормуз
война
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Отвечая на вопрос о ближневосточном кризисе, Лукьянов заявил, что итог данного раунда рано подводить, хотя он завершился более убедительными результатами, чем первый — когда американцы, грубо говоря, "залетели и вылетели"."Но и сейчас между США и Ираном многие вопросы остались нерешенными. И тема ядерного оружия Тегерана, и ракетный потенциал, волнующий Израиль, и группировки в Ливане и на Ближнем Востоке — все еще остаются актуальными", — пояснил собеседник Украина.ру.Эксперт отметил, что предполагаемый фонд вызывает большие сомнения, поскольку Трамп денег просто так не отдает, и это похоже на очередную схему, как и с другими сделками и обещаниями США, которая может сломаться."Единственная тема, которую, возможно, разрешит меморандум — закрытие Ормузского пролива. Мы имели свободное судоходство через Ормуз ранее, теперь, после героических усилий, мы, вероятно, получим его опять. С чего начинали — к тому пришли", — добавил он. По мнению Лукьянова, потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе, но повторения событий 2025-2026 годов вряд ли стоит ожидать: все стороны поняли пределы своих возможностей.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Поставлена ли точка в конфликте на Ближнем Востоке или это передышка перед очередной эскалацией — в материале "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, война на ближнем востоке, мир без границ, ормуз, война, главные новости, главное, ливан, аналитики, аналитика, международные отношения, международная политика
Новости, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, война на Ближнем Востоке, Мир без границ, Ормуз, война, Главные новости, главное, Ливан, аналитики, Аналитика, международные отношения, Международная политика

Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе"

04:45 22.06.2026
 
© ФотоИран, флаг
Иран, флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото
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Итоги конфликта с Ираном не выглядят убедительными для США — они потратили много ресурсов, а результат не очевиден. Многие вопросы остались нерешенными, а предполагаемый фонд вызывает сомнения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о ближневосточном кризисе, Лукьянов заявил, что итог данного раунда рано подводить, хотя он завершился более убедительными результатами, чем первый — когда американцы, грубо говоря, "залетели и вылетели".
"Но и сейчас между США и Ираном многие вопросы остались нерешенными. И тема ядерного оружия Тегерана, и ракетный потенциал, волнующий Израиль, и группировки в Ливане и на Ближнем Востоке — все еще остаются актуальными", — пояснил собеседник Украина.ру.
Эксперт отметил, что предполагаемый фонд вызывает большие сомнения, поскольку Трамп денег просто так не отдает, и это похоже на очередную схему, как и с другими сделками и обещаниями США, которая может сломаться.
"Единственная тема, которую, возможно, разрешит меморандум — закрытие Ормузского пролива. Мы имели свободное судоходство через Ормуз ранее, теперь, после героических усилий, мы, вероятно, получим его опять. С чего начинали — к тому пришли", — добавил он.
По мнению Лукьянова, потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе, но повторения событий 2025-2026 годов вряд ли стоит ожидать: все стороны поняли пределы своих возможностей.
Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
Поставлена ли точка в конфликте на Ближнем Востоке или это передышка перед очередной эскалацией — в материале "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
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