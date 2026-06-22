https://ukraina.ru/20260622/lukyanov-pro-sdelku-ssha-s-iranom-potentsialnaya-voyna-na-blizhnem-vostoke-budet-viset-v-vozdukhe-1080461896.html

Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе"

Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе" - 22.06.2026 Украина.ру

Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе"

Итоги конфликта с Ираном не выглядят убедительными для США — они потратили много ресурсов, а результат не очевиден. Многие вопросы остались нерешенными, а предполагаемый фонд вызывает сомнения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-06-22T04:45

2026-06-22T04:45

2026-06-22T04:45

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война на ближнем востоке

мир без границ

ормуз

война

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Отвечая на вопрос о ближневосточном кризисе, Лукьянов заявил, что итог данного раунда рано подводить, хотя он завершился более убедительными результатами, чем первый — когда американцы, грубо говоря, "залетели и вылетели"."Но и сейчас между США и Ираном многие вопросы остались нерешенными. И тема ядерного оружия Тегерана, и ракетный потенциал, волнующий Израиль, и группировки в Ливане и на Ближнем Востоке — все еще остаются актуальными", — пояснил собеседник Украина.ру.Эксперт отметил, что предполагаемый фонд вызывает большие сомнения, поскольку Трамп денег просто так не отдает, и это похоже на очередную схему, как и с другими сделками и обещаниями США, которая может сломаться."Единственная тема, которую, возможно, разрешит меморандум — закрытие Ормузского пролива. Мы имели свободное судоходство через Ормуз ранее, теперь, после героических усилий, мы, вероятно, получим его опять. С чего начинали — к тому пришли", — добавил он. По мнению Лукьянова, потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе, но повторения событий 2025-2026 годов вряд ли стоит ожидать: все стороны поняли пределы своих возможностей.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Поставлена ли точка в конфликте на Ближнем Востоке или это передышка перед очередной эскалацией — в материале "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.

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