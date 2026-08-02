https://ukraina.ru/20260802/nado-dozhit-do-sloma-logistiki-vsu-bavyrin-o-geopolitike-zime-i-fatalnykh-posledstviyakh-dlya-kieva-1082044489.html

"Надо дожить до слома логистики ВСУ": Бавырин о геополитике, зиме и фатальных последствиях для Киева

"Надо дожить до слома логистики ВСУ": Бавырин о геополитике, зиме и фатальных последствиях для Киева - 02.08.2026 Украина.ру

"Надо дожить до слома логистики ВСУ": Бавырин о геополитике, зиме и фатальных последствиях для Киева

Геополитика — отношения с соседями. Линия соприкосновения длиннее, чем со времен ВМВ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-08-02T16:00

2026-08-02T16:00

2026-08-02T16:00

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С Европой замирения не будет — останутся Британия, Польша, Германия. Зимой для Киева могут быть фатальные последствия. Смена Владимира Зеленского не решит проблему — нужен слом логистики, чтобы противник не мог держать фронт.По словам эксперта, геополитика — это отношения с соседями. У России есть крупный экзистенциальный проект по нормализации обстановки на европейском направлении.Эксперт отметил, что в 2022 году была надежда быстро решить проблему хирургическим способом и восстановить отношения с Западом, но сейчас понятно, что этого не будет."С Европой никакого замирения не будет. Останется Британия. Останется Польша. Останется Германия, которая меня в силу исторической памяти волнует больше всего. Там идет третья за последние 100 лет милитаризация с заявкой, что "мы создадим самую сильную армию в Европе"", — заявил Бавырин.Говоря об украинской проблематике, политолог предположил, что ближе к осени в Москву могут прилететь Уиткофф с Кушнером. Но эта говорильня упрется в зиму."Зимой именно для руководства Украины могут быть фатальные последствия. Если у киевского режима сменится первое лицо, это не значит, что будет лучше. У Запада уже готовы как минимум две кандидатуры на смену Зеленскому", — предупредил Бавырин.Эксперт подчеркнул, что важнее, чтобы эта зима привела не только к смене режима, а к разрушению логистической инфраструктуры Украины до такой степени, чтобы противник не мог поддерживать фронт."Тогда наши военные могут довести ситуацию до такого состояния, чтобы любой руководитель киевского режима был не уговорен, а вынужден принять российские требования по Донбассу, НАТО и взаимному сосуществованию. Но до этого еще надо дожить", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, европа, киев, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ