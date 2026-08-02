https://ukraina.ru/20260802/nado-dozhit-do-sloma-logistiki-vsu-bavyrin-o-geopolitike-zime-i-fatalnykh-posledstviyakh-dlya-kieva-1082044489.html
"Надо дожить до слома логистики ВСУ": Бавырин о геополитике, зиме и фатальных последствиях для Киева
"Надо дожить до слома логистики ВСУ": Бавырин о геополитике, зиме и фатальных последствиях для Киева - 02.08.2026 Украина.ру
"Надо дожить до слома логистики ВСУ": Бавырин о геополитике, зиме и фатальных последствиях для Киева
Геополитика — отношения с соседями. Линия соприкосновения длиннее, чем со времен ВМВ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-08-02T16:00
2026-08-02T16:00
2026-08-02T16:00
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С Европой замирения не будет — останутся Британия, Польша, Германия. Зимой для Киева могут быть фатальные последствия. Смена Владимира Зеленского не решит проблему — нужен слом логистики, чтобы противник не мог держать фронт.По словам эксперта, геополитика — это отношения с соседями. У России есть крупный экзистенциальный проект по нормализации обстановки на европейском направлении.Эксперт отметил, что в 2022 году была надежда быстро решить проблему хирургическим способом и восстановить отношения с Западом, но сейчас понятно, что этого не будет."С Европой никакого замирения не будет. Останется Британия. Останется Польша. Останется Германия, которая меня в силу исторической памяти волнует больше всего. Там идет третья за последние 100 лет милитаризация с заявкой, что "мы создадим самую сильную армию в Европе"", — заявил Бавырин.Говоря об украинской проблематике, политолог предположил, что ближе к осени в Москву могут прилететь Уиткофф с Кушнером. Но эта говорильня упрется в зиму."Зимой именно для руководства Украины могут быть фатальные последствия. Если у киевского режима сменится первое лицо, это не значит, что будет лучше. У Запада уже готовы как минимум две кандидатуры на смену Зеленскому", — предупредил Бавырин.Эксперт подчеркнул, что важнее, чтобы эта зима привела не только к смене режима, а к разрушению логистической инфраструктуры Украины до такой степени, чтобы противник не мог поддерживать фронт."Тогда наши военные могут довести ситуацию до такого состояния, чтобы любой руководитель киевского режима был не уговорен, а вынужден принять российские требования по Донбассу, НАТО и взаимному сосуществованию. Но до этого еще надо дожить", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, киев, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мир без границ
"Надо дожить до слома логистики ВСУ": Бавырин о геополитике, зиме и фатальных последствиях для Киева
Геополитика — отношения с соседями. Линия соприкосновения длиннее, чем со времен ВМВ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
С Европой замирения не будет — останутся Британия, Польша, Германия. Зимой для Киева могут быть фатальные последствия. Смена Владимира Зеленского не решит проблему — нужен слом логистики, чтобы противник не мог держать фронт.
По словам эксперта, геополитика — это отношения с соседями. У России есть крупный экзистенциальный проект по нормализации обстановки на европейском направлении.
"Линия соприкосновения там длиннее, чем любая линия со времен Второй мировой войны. Это серьезные вопросы контроля и угроз. А технологии развиваются. И проблема дронов и диверсантов — это то, от чего мы еще очень долго не уйдем", — пояснил Бавырин.
Эксперт отметил, что в 2022 году была надежда быстро решить проблему хирургическим способом и восстановить отношения с Западом, но сейчас понятно, что этого не будет.
"С Европой никакого замирения не будет. Останется Британия. Останется Польша. Останется Германия, которая меня в силу исторической памяти волнует больше всего. Там идет третья за последние 100 лет милитаризация с заявкой, что "мы создадим самую сильную армию в Европе"", — заявил Бавырин.
Говоря об украинской проблематике, политолог предположил, что ближе к осени в Москву могут прилететь Уиткофф с Кушнером. Но эта говорильня упрется в зиму.
"Зимой именно для руководства Украины могут быть фатальные последствия. Если у киевского режима сменится первое лицо, это не значит, что будет лучше. У Запада уже готовы как минимум две кандидатуры на смену Зеленскому", — предупредил Бавырин.
Эксперт подчеркнул, что важнее, чтобы эта зима привела не только к смене режима, а к разрушению логистической инфраструктуры Украины до такой степени, чтобы противник не мог поддерживать фронт.
"Тогда наши военные могут довести ситуацию до такого состояния, чтобы любой руководитель киевского режима был не уговорен, а вынужден принять российские требования по Донбассу, НАТО и взаимному сосуществованию. Но до этого еще надо дожить", — резюмировал Бавырин.