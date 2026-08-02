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"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине

"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине - 02.08.2026 Украина.ру

"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, есть ли у Киева возможность как-то защищаться от нарастающего давления российской армии, а также насколько велик риск перерастания конфликта в тотальную войну на уничтожение

2026-08-02T15:25

2026-08-02T15:25

2026-08-02T15:25

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Ситуация для киевского режима складывается очень сложная, сбивать баллистику Киеву нечем, тогда как у России достаточно средств поражения, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Он отметил, что ВС РФ наращивают и будут наращивать удары, украинские потери день ото дня растут, а Зеленский тем временем занят какими-то самопрезентациями, которые не приводят к росту обороноспособности.По мнению Соскина, Зеленский в ходе поездки в США ничего не добился от Дональда Трампа, в частности, не будет никакой лицензии Украине на производство ракет Patriot, не дадут и самих ракет. В общем — "полный провал визита".Да и по всем другим направлениям — тоже полный провал, режим Зеленского и его опекуны сформировали для народа Украины ситуацию безысходной фатальности."Результат становится трагическим для украинцев и для Украины в целом. Но… украинцы на это готовы, готовы терпеть, готовы с этим жить и функционировать. А раз так, значит, так будет всё и продолжаться", — сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.Он предположил, что украинцы надеются, что Зеленский их спасёт, но это напрасные надежды, поскольку "всё, что ни делает Зеленский, оно всё идёт в минус".По словам Соскина, ситуация такова, что защититься от ударов ВС РФ нечем, "по сути, это крах". И посоветовал согражданам учитывать сложившуюся обстановку и спасаться самостоятельно — "потому что защищать вас уже нечем, и (президент США Дональд) Трамп отошёл полностью в сторону".Украинский политолог Андрей Ермолаев предостерегает, что война становится тотальной, именно к этому варианту развития событий подталкивают некие силы. А растущие потери с обеих сторон делают такую перспективу возможной."Вопрос тотальной войны – это вопрос полноценной вовлечённости всего населения в войну, когда война становится народной, когда народы начинают говорить языком "народ-враг". Не государство – враг, не тиран – враг, не армия тирана – враг, а врагом становится другой народ. Это, если хотите, война национализмов…", — сказал эксперт.По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, сейчас есть серьезный риск скатывания в такую тотальную войну, поскольку погибает всё больше гражданских, ударами по тылам подрываются возможности нормальной жизни – в такой ситуации "война становится личным делом, и уже все без исключения представители народа государства-противника воспринимаются как враги".Ермолаев добавил, что переход к такой тотальной войне будет облегчать усилия государств по мобилизации, но главная опасность в том, что в такой войне может быть как полное уничтожение одного из противников, так и их полное взаимоуничтожение.По словам политолога, несмотря на все пережитые за годы конфликта трагедии, каждый правитель должен ставить задачу не допустить перехода к тотальной войне – "потому что это путь гибели"."Но у меня иногда складывается впечатление, что есть и заинтересанты", — сказал Ермолаев.По его словам, пока есть шанс не допустить такого поворота, надо пытаться договориться – и ездить для этого надо не в США, поскольку "воюет Украина, а не Вашингтон".При этом на Украине есть эксперты, которые считают, что война идёт вполне успешно для Киева. Комментируя недавнюю встречу Трампа с Зеленским, украинский политолог Дмитрий Спивак отметил, что "сегодня Трамп — с победителем".По его мнению, президент США сейчас "видит, что Украина перехватила инициативу – информационно-политическую, Украина перехватила инициативу психологическую".Спивак добавил, что Трампу диалог с РФ всё равно нужен, но он хочет вести его с позиции главного, для этого ему "нужен уязвимый Путин и уязвимая Россия", он рассчитывает этого добиться с помощью Украины – "и он видит, что есть на это шансы".Эксперт предположил, что встреча происходила в закрытом режиме по той причине, что на ней обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества – "совершенно очевидно, что Украина вновь вошла в сферу интересов Трампа", и не только с точки зрения ресурсной сделки."Речь идет о том, что Америка вновь готова из Украины сделать технологического военного монстра для нанесения серьезных ударов по России", — считает Спивак.По его словам, Трампу это нужно для создания условий, в которых он сможет диктовать свои условия Москве.Конечно, не все так оптимистично настроены относительно будущего киевского режима. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что визит Зеленского в США "на положение дел в войне, на приближение финала… ровным счётом никак не сыграл".Он предположил, что очередное окно возможностей для завершения конфликта может открыться после визита лидера Китая Си Цзиньпина в США в сентябре. Но напомнил, что уже сейчас госсекретарь США Марко Рубио говорит, что условия для Киева будут хуже, чем те, что обсуждались в Анкоридже.И по заявлениям российской стороны это можно заметить, "пока Путин не намерен идти ни на какие жесты доброй воли, ни на какие компромиссы", сказал Золотарёв. Он напомнил об ударах по судам в Чёрном море, о стремлении отрезать Украину (киевский режим — ред.) от моря, а это тяжелейший удар по украинской экономике.Цена на топливо на Украине может вырасти уже в середине августа, "при этом бензин и дизель превращаются в дефицит из-за блокировки поставок морем, общего дефицита из-за российского запрета на экспорт и "выноса" АЗС в Украине", отметил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Если эта тенденция сохранится, то зимой нас ждёт новая волна крахов малого и среднего бизнеса, который просто не выживет на генераторах. Города и посёлки близ линии фронта и российской границы начнут вымирать без топлива, а зима для остальных может действительно стать "страшной" - редкий прогноз Зеленского, который сбудется", — написал опальный депутат в своём блоге.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине — в материале Сергея Зуева "Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем" https://ukraina.ru/20260731/pora-zakonchit-temu-s-ukrainoy-i-dogovarivatsya-po-telegram-eksperty-o-buduschem-i-nerazumnom-1081987758.html

https://ukraina.ru/20260731/pora-zakonchit-temu-s-ukrainoy-i-dogovarivatsya-po-telegram-eksperty-o-buduschem-i-nerazumnom-1081987758.html

https://ukraina.ru/20260727/ukrainskie-eksperty-priznali-prevoskhodstvo-rossii-1081905994.html

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Сергей Зуев

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада, соскин