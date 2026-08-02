"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине - 02.08.2026 Украина.ру
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"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине
"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине - 02.08.2026 Украина.ру
"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине
В экспертном сообществе обсуждают, есть ли у Киева возможность как-то защищаться от нарастающего давления российской армии, а также насколько велик риск перерастания конфликта в тотальную войну на уничтожение
2026-08-02T15:25
2026-08-02T15:25
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада
соскин
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Ситуация для киевского режима складывается очень сложная, сбивать баллистику Киеву нечем, тогда как у России достаточно средств поражения, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Он отметил, что ВС РФ наращивают и будут наращивать удары, украинские потери день ото дня растут, а Зеленский тем временем занят какими-то самопрезентациями, которые не приводят к росту обороноспособности.По мнению Соскина, Зеленский в ходе поездки в США ничего не добился от Дональда Трампа, в частности, не будет никакой лицензии Украине на производство ракет Patriot, не дадут и самих ракет. В общем — "полный провал визита".Да и по всем другим направлениям — тоже полный провал, режим Зеленского и его опекуны сформировали для народа Украины ситуацию безысходной фатальности."Результат становится трагическим для украинцев и для Украины в целом. Но… украинцы на это готовы, готовы терпеть, готовы с этим жить и функционировать. А раз так, значит, так будет всё и продолжаться", — сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.Он предположил, что украинцы надеются, что Зеленский их спасёт, но это напрасные надежды, поскольку "всё, что ни делает Зеленский, оно всё идёт в минус".По словам Соскина, ситуация такова, что защититься от ударов ВС РФ нечем, "по сути, это крах". И посоветовал согражданам учитывать сложившуюся обстановку и спасаться самостоятельно — "потому что защищать вас уже нечем, и (президент США Дональд) Трамп отошёл полностью в сторону".Украинский политолог Андрей Ермолаев предостерегает, что война становится тотальной, именно к этому варианту развития событий подталкивают некие силы. А растущие потери с обеих сторон делают такую перспективу возможной."Вопрос тотальной войны – это вопрос полноценной вовлечённости всего населения в войну, когда война становится народной, когда народы начинают говорить языком "народ-враг". Не государство – враг, не тиран – враг, не армия тирана – враг, а врагом становится другой народ. Это, если хотите, война национализмов…", — сказал эксперт.По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, сейчас есть серьезный риск скатывания в такую тотальную войну, поскольку погибает всё больше гражданских, ударами по тылам подрываются возможности нормальной жизни – в такой ситуации "война становится личным делом, и уже все без исключения представители народа государства-противника воспринимаются как враги".Ермолаев добавил, что переход к такой тотальной войне будет облегчать усилия государств по мобилизации, но главная опасность в том, что в такой войне может быть как полное уничтожение одного из противников, так и их полное взаимоуничтожение.По словам политолога, несмотря на все пережитые за годы конфликта трагедии, каждый правитель должен ставить задачу не допустить перехода к тотальной войне – "потому что это путь гибели"."Но у меня иногда складывается впечатление, что есть и заинтересанты", — сказал Ермолаев.По его словам, пока есть шанс не допустить такого поворота, надо пытаться договориться – и ездить для этого надо не в США, поскольку "воюет Украина, а не Вашингтон".При этом на Украине есть эксперты, которые считают, что война идёт вполне успешно для Киева. Комментируя недавнюю встречу Трампа с Зеленским, украинский политолог Дмитрий Спивак отметил, что "сегодня Трамп — с победителем".По его мнению, президент США сейчас "видит, что Украина перехватила инициативу – информационно-политическую, Украина перехватила инициативу психологическую".Спивак добавил, что Трампу диалог с РФ всё равно нужен, но он хочет вести его с позиции главного, для этого ему "нужен уязвимый Путин и уязвимая Россия", он рассчитывает этого добиться с помощью Украины – "и он видит, что есть на это шансы".Эксперт предположил, что встреча происходила в закрытом режиме по той причине, что на ней обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества – "совершенно очевидно, что Украина вновь вошла в сферу интересов Трампа", и не только с точки зрения ресурсной сделки."Речь идет о том, что Америка вновь готова из Украины сделать технологического военного монстра для нанесения серьезных ударов по России", — считает Спивак.По его словам, Трампу это нужно для создания условий, в которых он сможет диктовать свои условия Москве.Конечно, не все так оптимистично настроены относительно будущего киевского режима. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что визит Зеленского в США "на положение дел в войне, на приближение финала… ровным счётом никак не сыграл".Он предположил, что очередное окно возможностей для завершения конфликта может открыться после визита лидера Китая Си Цзиньпина в США в сентябре. Но напомнил, что уже сейчас госсекретарь США Марко Рубио говорит, что условия для Киева будут хуже, чем те, что обсуждались в Анкоридже.И по заявлениям российской стороны это можно заметить, "пока Путин не намерен идти ни на какие жесты доброй воли, ни на какие компромиссы", сказал Золотарёв. Он напомнил об ударах по судам в Чёрном море, о стремлении отрезать Украину (киевский режим — ред.) от моря, а это тяжелейший удар по украинской экономике.Цена на топливо на Украине может вырасти уже в середине августа, "при этом бензин и дизель превращаются в дефицит из-за блокировки поставок морем, общего дефицита из-за российского запрета на экспорт и "выноса" АЗС в Украине", отметил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Если эта тенденция сохранится, то зимой нас ждёт новая волна крахов малого и среднего бизнеса, который просто не выживет на генераторах. Города и посёлки близ линии фронта и российской границы начнут вымирать без топлива, а зима для остальных может действительно стать "страшной" - редкий прогноз Зеленского, который сбудется", — написал опальный депутат в своём блоге.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине — в материале Сергея Зуева "Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем" https://ukraina.ru/20260731/pora-zakonchit-temu-s-ukrainoy-i-dogovarivatsya-po-telegram-eksperty-o-buduschem-i-nerazumnom-1081987758.html
https://ukraina.ru/20260731/pora-zakonchit-temu-s-ukrainoy-i-dogovarivatsya-po-telegram-eksperty-o-buduschem-i-nerazumnom-1081987758.html
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Сергей Зуев
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада, соскин
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Соскин

"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине

15:25 02.08.2026
 
© Украина.руВымирание, опустынивание, новые кладбища вместо роддомов. Эксперты о настоящем Украины
Вымирание, опустынивание, новые кладбища вместо роддомов. Эксперты о настоящем Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В экспертном сообществе обсуждают, есть ли у Киева возможность как-то защищаться от нарастающего давления российской армии, а также насколько велик риск перерастания конфликта в тотальную войну на уничтожение
Ситуация для киевского режима складывается очень сложная, сбивать баллистику Киеву нечем, тогда как у России достаточно средств поражения, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
Он отметил, что ВС РФ наращивают и будут наращивать удары, украинские потери день ото дня растут, а Зеленский тем временем занят какими-то самопрезентациями, которые не приводят к росту обороноспособности.
По мнению Соскина, Зеленский в ходе поездки в США ничего не добился от Дональда Трампа, в частности, не будет никакой лицензии Украине на производство ракет Patriot, не дадут и самих ракет. В общем — "полный провал визита".
Да и по всем другим направлениям — тоже полный провал, режим Зеленского и его опекуны сформировали для народа Украины ситуацию безысходной фатальности.
"Результат становится трагическим для украинцев и для Украины в целом. Но… украинцы на это готовы, готовы терпеть, готовы с этим жить и функционировать. А раз так, значит, так будет всё и продолжаться", — сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.
Он предположил, что украинцы надеются, что Зеленский их спасёт, но это напрасные надежды, поскольку "всё, что ни делает Зеленский, оно всё идёт в минус".
По словам Соскина, ситуация такова, что защититься от ударов ВС РФ нечем, "по сути, это крах". И посоветовал согражданам учитывать сложившуюся обстановку и спасаться самостоятельно — "потому что защищать вас уже нечем, и (президент США Дональд) Трамп отошёл полностью в сторону".
Украинский политолог Андрей Ермолаев предостерегает, что война становится тотальной, именно к этому варианту развития событий подталкивают некие силы. А растущие потери с обеих сторон делают такую перспективу возможной.
эксперты обзор - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
31 июля, 06:00
Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящемВ экспертном сообществе обсуждают, какую "крышу" готовит себе на будущее Зеленский и чем за это заплатят простые украинцы. Думают и над тем, как Москва будет устранять возникающие риски, нужна ли мобилизация в России и стоит ли бороться с Telegram.
"Вопрос тотальной войны – это вопрос полноценной вовлечённости всего населения в войну, когда война становится народной, когда народы начинают говорить языком "народ-враг". Не государство – враг, не тиран – враг, не армия тирана – враг, а врагом становится другой народ. Это, если хотите, война национализмов…", — сказал эксперт.
По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, сейчас есть серьезный риск скатывания в такую тотальную войну, поскольку погибает всё больше гражданских, ударами по тылам подрываются возможности нормальной жизни – в такой ситуации "война становится личным делом, и уже все без исключения представители народа государства-противника воспринимаются как враги".
Ермолаев добавил, что переход к такой тотальной войне будет облегчать усилия государств по мобилизации, но главная опасность в том, что в такой войне может быть как полное уничтожение одного из противников, так и их полное взаимоуничтожение.
По словам политолога, несмотря на все пережитые за годы конфликта трагедии, каждый правитель должен ставить задачу не допустить перехода к тотальной войне – "потому что это путь гибели".
"Но у меня иногда складывается впечатление, что есть и заинтересанты", — сказал Ермолаев.
По его словам, пока есть шанс не допустить такого поворота, надо пытаться договориться – и ездить для этого надо не в США, поскольку "воюет Украина, а не Вашингтон".
При этом на Украине есть эксперты, которые считают, что война идёт вполне успешно для Киева. Комментируя недавнюю встречу Трампа с Зеленским, украинский политолог Дмитрий Спивак отметил, что "сегодня Трамп — с победителем".
По его мнению, президент США сейчас "видит, что Украина перехватила инициативу – информационно-политическую, Украина перехватила инициативу психологическую".
Спивак добавил, что Трампу диалог с РФ всё равно нужен, но он хочет вести его с позиции главного, для этого ему "нужен уязвимый Путин и уязвимая Россия", он рассчитывает этого добиться с помощью Украины – "и он видит, что есть на это шансы".
Эксперт предположил, что встреча происходила в закрытом режиме по той причине, что на ней обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества – "совершенно очевидно, что Украина вновь вошла в сферу интересов Трампа", и не только с точки зрения ресурсной сделки.
"Речь идет о том, что Америка вновь готова из Украины сделать технологического военного монстра для нанесения серьезных ударов по России", — считает Спивак.
По его словам, Трампу это нужно для создания условий, в которых он сможет диктовать свои условия Москве.
Конечно, не все так оптимистично настроены относительно будущего киевского режима. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что визит Зеленского в США "на положение дел в войне, на приближение финала… ровным счётом никак не сыграл".
Он предположил, что очередное окно возможностей для завершения конфликта может открыться после визита лидера Китая Си Цзиньпина в США в сентябре. Но напомнил, что уже сейчас госсекретарь США Марко Рубио говорит, что условия для Киева будут хуже, чем те, что обсуждались в Анкоридже.
Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
27 июля, 20:07
Украинские эксперты признали превосходство РоссииУкраинский военкор Юрий Бутусов заявил, что никакого "выравнивания" в войне не произошло. Россия по-прежнему сохраняет преимущество в средствах поражения и возможностях наносить удары. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
И по заявлениям российской стороны это можно заметить, "пока Путин не намерен идти ни на какие жесты доброй воли, ни на какие компромиссы", сказал Золотарёв. Он напомнил об ударах по судам в Чёрном море, о стремлении отрезать Украину (киевский режим — ред.) от моря, а это тяжелейший удар по украинской экономике.
Цена на топливо на Украине может вырасти уже в середине августа, "при этом бензин и дизель превращаются в дефицит из-за блокировки поставок морем, общего дефицита из-за российского запрета на экспорт и "выноса" АЗС в Украине", отметил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
"Если эта тенденция сохранится, то зимой нас ждёт новая волна крахов малого и среднего бизнеса, который просто не выживет на генераторах. Города и посёлки близ линии фронта и российской границы начнут вымирать без топлива, а зима для остальных может действительно стать "страшной" - редкий прогноз Зеленского, который сбудется", — написал опальный депутат в своём блоге.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине — в материале Сергея Зуева "Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем" https://ukraina.ru/20260731/pora-zakonchit-temu-s-ukrainoy-i-dogovarivatsya-po-telegram-eksperty-o-buduschem-i-nerazumnom-1081987758.html
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