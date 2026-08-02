https://ukraina.ru/20260802/deputat-kolesnik-vsu-pytalis-isportit-rossii-den-vdv-no-poluchili-massirovannyy-otvet-1082078474.html
Депутат Колесник: ВСУ пытались испортить России День ВДВ, но получили массированный ответ
Депутат Колесник: ВСУ пытались испортить России День ВДВ, но получили массированный ответ - 02.08.2026 Украина.ру
Депутат Колесник: ВСУ пытались испортить России День ВДВ, но получили массированный ответ
Атака украинских беспилотников в ночь на 2 августа была приурочена к празднику Воздушно-десантных войск, однако завершилась серьёзными потерями для киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии "Ленте.ру"
2026-08-02T19:00
2026-08-02T19:00
2026-08-02T19:00
новости
россия
украина
одесса
андриян николаев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
госдума
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066657540_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_33155cc932c54366e6b80d79bd89f3d6.jpg
"Они нам в День ВДВ хотели изгадить праздник, но не получилось — ПВО это дело пресекла. Более того, по территории Украины, по складам, местам сборки БПЛА, по Одесским портам, Николаеву, Черноморску были нанесены массированные удары. Украинский режим понёс серьёзные потери", — сообщил парламентарий.По его словам, атака может входить в 40-дневный план Зеленского, который сегодня должен перейти в завершающую стадию. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 635 беспилотников, а ответными ударами в порту Одессы поражены резервуары с горючим, в Николаеве — буксир, переоборудованный для безэкипажных катеров.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066657540_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_f00fd997eee73b6505e2a8e8259f50e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, одесса, андриян николаев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, ес
Новости, Россия, Украина, Одесса, Андриян Николаев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, ЕС
Депутат Колесник: ВСУ пытались испортить России День ВДВ, но получили массированный ответ
Атака украинских беспилотников в ночь на 2 августа была приурочена к празднику Воздушно-десантных войск, однако завершилась серьёзными потерями для киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии "Ленте.ру"
"Они нам в День ВДВ хотели изгадить праздник, но не получилось — ПВО это дело пресекла. Более того, по территории Украины, по складам, местам сборки БПЛА, по Одесским портам, Николаеву, Черноморску были нанесены массированные удары. Украинский режим понёс серьёзные потери", — сообщил парламентарий.
По его словам, атака может входить в 40-дневный план Зеленского, который сегодня должен перейти в завершающую стадию.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 635 беспилотников, а ответными ударами в порту Одессы поражены резервуары с горючим, в Николаеве — буксир, переоборудованный для безэкипажных катеров.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру