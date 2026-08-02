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Депутат Колесник: ВСУ пытались испортить России День ВДВ, но получили массированный ответ

Депутат Колесник: ВСУ пытались испортить России День ВДВ, но получили массированный ответ - 02.08.2026 Украина.ру

Депутат Колесник: ВСУ пытались испортить России День ВДВ, но получили массированный ответ

Атака украинских беспилотников в ночь на 2 августа была приурочена к празднику Воздушно-десантных войск, однако завершилась серьёзными потерями для киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии "Ленте.ру"

2026-08-02T19:00

2026-08-02T19:00

2026-08-02T19:00

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"Они нам в День ВДВ хотели изгадить праздник, но не получилось — ПВО это дело пресекла. Более того, по территории Украины, по складам, местам сборки БПЛА, по Одесским портам, Николаеву, Черноморску были нанесены массированные удары. Украинский режим понёс серьёзные потери", — сообщил парламентарий.По его словам, атака может входить в 40-дневный план Зеленского, который сегодня должен перейти в завершающую стадию. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 635 беспилотников, а ответными ударами в порту Одессы поражены резервуары с горючим, в Николаеве — буксир, переоборудованный для безэкипажных катеров.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, одесса, андриян николаев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, ес