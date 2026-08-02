https://ukraina.ru/20260802/ukrainskie-azs-nachali-ogranichivat-prodazhu-dizelnogo-topliva-zapasy-skudeyut-1082077602.html

Украинские АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива: запасы скудеют

Украинские АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива: запасы скудеют - 02.08.2026 Украина.ру

Украинские АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива: запасы скудеют

Сеть автозаправок "ОККО" ввела лимит на продажу дизеля — не более 100 литров в одни руки. Об этом 2 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-08-02T17:08

2026-08-02T17:08

2026-08-02T17:08

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Причиной ограничений стало сближение розничных и оптовых цен: дальнобойщикам теперь выгоднее заправляться на АЗС, чем на нефтебазах. Чтобы предотвратить быстрое истощение запасов, владельцы сетей вынуждены вводить лимиты. Ситуацию усугубляют сокращение импорта, ограниченное предложение на европейском рынке и обмеление Дуная, осложнившее речную логистику. Средняя цена дизеля уже достигла 90,55 гривны за литр — около 161 рубля.Ранее на украинских АЗС ценовые табло уже показывали нули вместо стоимости бензина. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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