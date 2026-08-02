Украинские АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива: запасы скудеют
© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer
Сеть автозаправок "ОККО" ввела лимит на продажу дизеля — не более 100 литров в одни руки. Об этом 2 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Причиной ограничений стало сближение розничных и оптовых цен: дальнобойщикам теперь выгоднее заправляться на АЗС, чем на нефтебазах.
Чтобы предотвратить быстрое истощение запасов, владельцы сетей вынуждены вводить лимиты. Ситуацию усугубляют сокращение импорта, ограниченное предложение на европейском рынке и обмеление Дуная, осложнившее речную логистику.
Средняя цена дизеля уже достигла 90,55 гривны за литр — около 161 рубля.
Ранее на украинских АЗС ценовые табло уже показывали нули вместо стоимости бензина.
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